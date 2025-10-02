يساعدك حل The Humio Log Management for IBM Cloud Paks على تحقيق مراقبة فورية لجميع بيانات الإنتاج المنظمة وغير المنظمة ذات الصلة دون أي تعطيل. التعامل بسهولة مع أحمال إدخال بيانات ضخمة تصل إلى عدة تيرابايتات يوميًا وتحديد المخاطر والتهديدات فورًا في أي بيئة حوسبة معقدة. متوفّر محليًا وفي السحابة.