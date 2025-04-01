يعد IBM FileNet Capture حلاً لالتقاط المستندات للحصول على المحتوى الرقمي والورقي. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتحويل صور المستندات الممسوحة ضوئيًا والملفات المستوردة إلى محتوى رقمي قيّم يمكن الوصول إليه بسرعة لتحسين إنتاجية الأعمال والخدمات. يتكامل الالتقاط مباشرةً مع IBM ®FileNet Enterprise Content Manager وبرنامج ®FileNet P8 والبرامج الأخرى التطبيقية.
يؤدي تحسين الصور والفهرسة الآلية إلى زيادة تكامل البيانات وتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي وإدخال البيانات.
Standard وظائف ومجموعة الأدوات المرنة تساعدك على التكيف مع العمليات التجارية المتغيرة.
يمكن أن تساعد عمليات إدخال المستندات المبسطة في زيادة كفاءة الأقسام.
تساعد أتمتة التقاط البيانات يدويًا على تقليل التكاليف وتحرير الموظفين لوظائف حساس أخرى في العمل.
IBM FileNet Capture يمكنه المسح الضوئي والفهرسة وتحسين الصور وإجراء عمليات التعرف على البيانات وتوجيه المحتوى وتعهده إلى جميع مستودعات إدارة المحتوى الإلكتروني IBM ®FileNet.
يتم تحويل كافة هياكل البيانات إلى Unicode، مما يتيح دعم مجموعات الأحرف المكونة من 16 بت. يتوفر أيضاً دعم لغة التعرف الضوئي على الحروف (OCR).
FileNet Capture يتضمن الفاكس الفاكس واستيراد الملفات المجمعة لأي كائن رقمي من نظام الملفات.
اختر إصدار FileNet Capture الذي يلبي احتياجات عملك على أفضل وجه.