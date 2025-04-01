يعد IBM FileNet Capture حلاً لالتقاط المستندات للحصول على المحتوى الرقمي والورقي. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتحويل صور المستندات الممسوحة ضوئيًا والملفات المستوردة إلى محتوى رقمي قيّم يمكن الوصول إليه بسرعة لتحسين إنتاجية الأعمال والخدمات. يتكامل الالتقاط مباشرةً مع IBM ®FileNet Enterprise Content Manager وبرنامج ®FileNet P8 والبرامج الأخرى التطبيقية.