H2O Driverless AI

تشغيل H2O على أنظمة IBM Power يمكِّن المؤسسات من الاستفادة من أفضل البرمجيات على أفضل الأجهزة للحصول على أقصى قيمة من بياناتهم.

تشمل بعض تطبيقات H2O ذات المهام الحساسة مثل الصيانة التنبؤية، والذكاء التشغيلي، والأمن، ومكافحة الاحتيال، والتدقيق، ومعدل التسرب، وتقييم الائتمان، والتأمين القائم على المستخدم، والتنبؤ بالإنتان، ومراقبة وحدة العناية المركزة، والمزيد.

تُلغي تقنية Driverless الحاجة إلى القيام بهندسة الميزات المكثفة والمكلفة مسبقًا، بالإضافة إلى أتمتة عملية التحقق من النماذج وضبطها. تخدِم H2O.ai شبكة تضم أكثر من 200,000 عالم بيانات من خلال منصتها مفتوحة المصدر للتعلم الآلي.