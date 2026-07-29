يُعَد Docling for IBM watsonx أداة لذكاء المستندات تحوِّل المستندات المعقدة وغير المنظمة إلى بيانات منظمة وجاهزة للذكاء الاصطناعي. فهو يحوِّل ملفات PDF والصور والعروض التقديمية وغيرها من التنسيقات إلى مخرجات يمكن لمحركات البحث والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ومهام سير عمل الوكلاء استخدامها بكفاءة أكبر، ما يساعد الفِرق على الحصول على نتائج أكثر دقة وموثوقية.

ويستند Docling for IBM watsonx إلى مجموعة أدوات Docling مفتوحة المصدر التي طورتها IBM، ويوفر للفِرق مسارًا أسرع للانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة الإنتاج من خلال خدمة مُدارة. كما يُتيح واجهة مستخدم بسيطة وإمكانية الوصول عبر واجهة برمجة تطبيقات لمعالجة المستندات آليًا.