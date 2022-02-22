IBM DevOps Velocity

أداة IBM DevOps هي تطبيق لإدارة الإصدارات على مستوى المؤسسة والتي تُوفر تنظيم المسارات والتحليلات الفورية. يمكن لفريقك تصور سلسلة أدوات عمليات التطوير والبيانات، ويمكنهم وضع الخطة المثلى لتحقيق أقصى قيمة ممكنة منذ المرحلة الأولية للفكرة، وحتى تسليمها إلى العميل.