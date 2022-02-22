IBM DevOps Velocity
تصور تسليم البرامج، وتحسينها، وزيادة سرعتها
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متخصص في مجال تقنية المعلومات يقوم بتكوين الخادم في مركز البيانات

نبذة عن IBM DevOps Velocity

أداة IBM DevOps هي تطبيق لإدارة الإصدارات على مستوى المؤسسة والتي تُوفر تنظيم المسارات والتحليلات الفورية. يمكن لفريقك تصور سلسلة أدوات عمليات التطوير والبيانات، ويمكنهم وضع الخطة المثلى لتحقيق أقصى قيمة ممكنة منذ المرحلة الأولية للفكرة، وحتى تسليمها إلى العميل.
تبسيط المسارات المعقدة

الجمع بين المسارات غير المتجانسة عبر أدوات التكامل والتسليم المختلفة.
تحسين سلسلة القيمة

تزويد الفِرَق ببيانات تمكِّنهم من تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد المشكلات التي تعوق أداءهم.
تحسين قابلية التدقيق

إبراز أن الأتمتة مُصممة لتتماشى مع الضوابط والرؤية المناسبة.
إدارة الإصدارات

تنسيق الإصدارات عبر أدوات النشر المتعددة.
الحصول على مقاييس عمليات التطوير

توحيد مقاييس الاختبار والأمان عبر مؤسستك.
تعزيز الحوكمة

تحسين الحوكمة عبر أدواتك وفي جميع أنحاء مؤسستك.
القوالب

تنسيق عدة مسارات تسليم مستمرة معًا.
مجموعة مقاييس أداة DevOps

احصل على رؤية واضحة لمقاييس عمليات التطوير عبر التطبيقات والفرق.
عمليات التكامل المكون الإضافي Cucumber

يشتمل DevOps Velocity على مجموعة واسعة من المكونات الإضافية التي تعزز كفاءة بيئة تقنية المعلومات لديك.
تنزيل مكونات Velocity الإضافية من Github (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)

 ServiceNow

حقِّق تكاملًا أصليًّا عبر مراحل سلسلة القيمة، وحوّل مجلس الاستشارات التغيير لديك.

 Azure DevOps

التمكن من تعقب سير العمل لعناصر عمل Azure DevOps.

 Jenkins

الحصول على مجموعة قواعد استيفاء الجودة والموافقات عبر المسارات المتعددة، وتنظيم أحداث الإصدارات المعقدة.

 Git/GitHub/GitLab

إدارة تدفق سلسلة القيمة التجارية من عمليات الالتزام والدمج في Git.

 Bitbucket

تصور واستخلاص القيمة من عناصر Bitbucket.

 Jira

تحقيق إمكانية تتبع سير العمل بدءًا من الفكرة حتى تحقيق القيمة التجارية.

 JUnit

قياس القيمة من بيانات نتائج الاختبار من JUnit.

 SonarQube

التكامل السلس مع المصادر المفتوحة والجهات الخارجية. احصل على واجهة برمجة التطبيقات (API)/GraphQL وحزمة مكون SDK الإضافية.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام DevOps Velocity.

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