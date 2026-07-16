تمكين الفِرق من التعاون باستخدام تصميم مشترك، مُدار بالإصدارات وقابل للقراءة آليًا، باعتباره مصدر الحقيقة. المواءمة مع الأطراف المعنية وتقليل حالات سوء الفهم وتقليل الحاجة إلى إعادة العمل من خلال ضمان اتساق الهدف التصميمي بين الفِرق طوال دورة حياة التطوير.