توحيد البنية والتصميم والبرمجة في منصة ذكية واحدة
مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم لدفع الابتكار.
الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصميم بنى آمنة وقابلة للتوسع وعالية المرونة، لتكون الأساس الذي ترتكز عليه البرمجيات عالية الأداء. اتخاذ قرارات تطوير مدروسة واستراتيجية تتماشى مع أهداف الأعمال.
الضبط الدقيق لعمليات تطوير البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي
استخدام نمذجة C4 التعاونية لمواءمة البنية مع احتياجات الأعمال. الاستفادة من الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوثيق القرارات وربطها بمكونات النظام، ما يضمن بقاء المعماريين والمهندسين والأطراف المعنية على توافق تام منذ مرحلة التصميم وحتى النشر، مع الحفاظ على السياق الكامل.
منح المطورين الحرية للتركيز على كتابة التعليمات البرمجية ذات التأثير الأكبر مع إتاحة السياق الكامل. التشجيع على إعادة الاستخدام والاتساق من خلال الأصول المشتركة، مع أتمتة جزء كبير من قاعدة التعليمات البرمجية للحد من الأعمال المتكررة، ما يُتيح للفِرق التركيز على الميزات الحيوية والابتكار.
اكتشاف طرق لمواءمة التصميم والتنفيذ
تحويل أهداف الأعمال إلى بنية واضحة، وتوحيد الفِرق حول رؤية تصميم مشتركة، وتسريع عملية التسليم من خلال الأتمتة المدركة للتصميم. تمكين التعاون وتقليل إعادة العمل ودمج الحل بسلاسة مع المسارات للانتقال من المفهوم إلى النشر بسرعة أكبر وثقة أعلى.
تحويل أهداف الأعمال إلى بنى برمجية واضحة وآمنة وقوية. تحسين وضوح تصميم الأنظمة وسرعته، مع ضمان توافق الحلول مع الأهداف الاستراتيجية وتمكين الفِرق من بناء أنظمة مرنة وقابلة للتوسع بثقة واتساق أكبر.
تمكين الفِرق من التعاون باستخدام تصميم مشترك، مُدار بالإصدارات وقابل للقراءة آليًا، باعتباره مصدر الحقيقة. المواءمة مع الأطراف المعنية وتقليل حالات سوء الفهم وتقليل الحاجة إلى إعادة العمل من خلال ضمان اتساق الهدف التصميمي بين الفِرق طوال دورة حياة التطوير.
منح المطورين إمكانات إنشاء تعليمات برمجية مدركة للتصميم تعكس التوجُّه البنائي. تقليل الجهد اليدوي وتكاليف البرمجة، مع تمكين الفِرق من التركيز على الأعمال الأعلى قيمة، وضمان الاتساق بين التصميم والتنفيذ عبر مشروعات البرمجيات.
الربط بسلاسة مع مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) ومنصات DevOps لأتمتة مهام سير العمل بدءًا من التصميم وحتى النشر. تسريع عمليات التسليم وتحسين الكفاءة وتمكين التكامل المستمر بين عمليات التصميم والتطوير لتحقيق إصدارات برمجية أسرع وأكثر موثوقية.