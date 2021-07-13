تُوفر أداة IBM DevOps Code ClearCase وصولًا محكمًا إلى أصول البرامج، بما في ذلك التعليمات البرمجية، والمتطلبات، ووثائق التصميم، والنماذج، وخطط الاختبار، ونتائج الاختبار.
إتاحة حذف الإصدارات السابقة، وإنشاء الفروع وحذفها، وعرض سجل الإصدارات، والمقارنة والدمج بين الإصدارات.
توفير نماذج تطوير وتكامل، ومساحات عمل خاصة، ومناطق تكامل عامة.
تتضمن مصادقة المستخدمين ومسارات التدقيق للمساعدة في تلبية متطلبات الامتثال بأقل قدر من المتاعب الإدارية.
إدارة أي مكون للمشروع يمكن تمثيله كمحتوى رقمي تقريبًا والتحكم فيه.
دعم آلاف المستخدمين في عشرات المواقع، وإدارة حجم كبير (يصل إلى التيرابايت) من البيانات.
المزج والمطابقة بين أربعة عروض مختلفة بناءً على التفضيلات والاحتياجات.
تسجيل الأصول وإصدارها بأمان في مستودع مركزي.
الاستفادة من نموذج استهلاك جديد قائم على أداة القياس FlexPoints.
توفير وصول محكم إلى أنواع مختلفة من أصول البرامج.
تمكين الوصول إلى الملفات عبر المواقع البعيدة والتوسع لدعم آلاف المستخدمين.
توفير إدارة دورة الحياة عبر البيئات الموزعة.
يجمع النظام بين ميزة DevOps Code ClearCase وميزة DevOps Code ClearQuest.
يجمع النظام بين ميزة ClearCase، وميزة ClearQuest، وميزة ClearCase MultiSite، وميزة ClearQuest MultiSite.