IBM DevOps Code ClearCase
نظام شامل لإدارة تكوين البرامج على مستوى المؤسسة، يضمن وصولًا محكمًا إلى جميع أصول البرامج
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رجل يقف أمام سبورة بيضاء مستخدمًا كمبيوتر محمولًا

ما IBM DevOps ClearCase؟

تُوفر أداة IBM DevOps Code ClearCase وصولًا محكمًا إلى أصول البرامج، بما في ذلك التعليمات البرمجية، والمتطلبات، ووثائق التصميم، والنماذج، وخطط الاختبار، ونتائج الاختبار.
التحكم في الإصدارات

إتاحة حذف الإصدارات السابقة، وإنشاء الفروع وحذفها، وعرض سجل الإصدارات، والمقارنة والدمج بين الإصدارات.
العمل بسرعة واستقلالية

توفير نماذج تطوير وتكامل، ومساحات عمل خاصة، ومناطق تكامل عامة.
تلبية متطلبات الامتثال

تتضمن مصادقة المستخدمين ومسارات التدقيق للمساعدة في تلبية متطلبات الامتثال بأقل قدر من المتاعب الإدارية.
الثقة في الإصدارات

إدارة أي مكون للمشروع يمكن تمثيله كمحتوى رقمي تقريبًا والتحكم فيه.
النشر القابل للتوسع للمؤسسات

دعم آلاف المستخدمين في عشرات المواقع، وإدارة حجم كبير (يصل إلى التيرابايت) من البيانات.
نماذج استخدام مرنة لأي منهجية تطوير

المزج والمطابقة بين أربعة عروض مختلفة بناءً على التفضيلات والاحتياجات.
إدارة الإصدارات بأمان وحماية الملكية الفكرية

تسجيل الأصول وإصدارها بأمان في مستودع مركزي.
تسعير ونشر مرن

الاستفادة من نموذج استهلاك جديد قائم على أداة القياس FlexPoints.

الخيارات التي يمكنك تحديدها IBM DevOps Code ClearCase

توفير وصول محكم إلى أنواع مختلفة من أصول البرامج.

 DevOps Code ClearCase MultiSite

تمكين الوصول إلى الملفات عبر المواقع البعيدة والتوسع لدعم آلاف المستخدمين.

 ClearCase and ClearCase MultiSite

توفير إدارة دورة الحياة عبر البيئات الموزعة.

 ClearCase Change Management System

يجمع النظام بين ميزة DevOps Code ClearCase وميزة DevOps Code ClearQuest.

 ClearCase Change Management - للمؤسسات

يجمع النظام بين ميزة ClearCase، وميزة ClearQuest، وميزة ClearCase MultiSite، وميزة ClearQuest MultiSite.
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