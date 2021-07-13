تُوفر أداة IBM DevOps Code ClearCase وصولًا محكمًا إلى أصول البرامج، بما في ذلك التعليمات البرمجية، والمتطلبات، ووثائق التصميم، والنماذج، وخطط الاختبار، ونتائج الاختبار.