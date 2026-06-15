قم بالبناء باستخدام منصة متكاملة لتدفق البيانات، بما يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتطبيقات ببيانات غنية وجديرة بالثقة في الوقت الفعلي
تتعثر التطبيقات والتحليلات المصممة للذكاء الاصطناعي عندما يصل السياق متأخرًا أو يكون غير مكتمل أو غير موثوق. وتؤدي مجموعة تقنيات Apache Kafka ذاتية الإدارة، مع عمليات تكامل للمعالجة والحوكمة، إلى إبقاء البيانات محصورة في صوامع عبر الأنظمة، وإجبار الفرق على العمل ببيانات قديمة، وتقليل الثقة.
تمنح IBM® Confluent الفرق منصة متكاملة لتدفق البيانات. اربط كل مصدر، وأثرِ البيانات أثناء انتقالها، ووفّر سياقًا موثوقًا في الوقت الفعلي من خلال قدرات متكاملة، حتى تتمكن الفرق من التركيز على إنشاء الميزات بدلًا من إدارة البنية التحتية.
شاهد كيف تسهم IBM Confluent في تبسيط تدفق البيانات. لا يلزم التسجيل.
تتيح المجموعة الفريدة من الأدوات والدعم والأنظمة البنائيّة التي توفرها IBM Confluent الاكتشاف والتزويد وترحيل البيانات وترحيل تطبيقات العميل بشكل مؤتمت بالكامل، مع اختصار الجداول الزمنية وتقليل المخاطر.
اربط أي مصدر بيانات خلال دقائق باستخدام موصلات مُعدة مسبقًا ومُدارة بالكامل، وعالج البيانات أثناء انتقالها من خلال معالجة تدفقات أصلية. استبدل تراكم أعمال التكامل بتدفقات قابلة لإعادة الاستخدام لدعم التحليلات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات ومهام سير العمل التشغيلية من مصدر موثوق واحد.
تضمن بنية المنصة الواحدة قدرات متسقة وحوكمة موحدة ونموذجًا تشغيليًا واحدًا عبر البيئات. يوفر IBM Confluent Unified Stream Manager مستوى تحكم موحدًا عبر عمليات النشر.
أتمت التوسع والترقيات والموازنة من خلال منصة مُدارة بالكامل توفر اتفاقيات مستوى خدمة بمدة تشغيل تبلغ 99.99%. ويساعد ذلك على تقليل الجهد اليدوي المرتبط بإدارة التقسيمات وعمليات إعادة التشغيل التدريجية والاستجابة للحوادث.
انسخ البيانات عبر السحابات، بما في ذلك Amazon Web Services وMicrosoft Azure وGoogle Cloud، وعبر البيئات المحلية لدعم التعافي من الكوارث والتوافر العالمي، من دون اتساع التعقيد التشغيلي.
وحّد بيانات العملاء، مثل تدفقات النقرات والمعاملات وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)، في الوقت الفعلي لتقديم توصيات شديدة التخصيص وعروض أفضل تالية، وزيادة معدلات التحويل.
عالج التدفقات عالية الإنتاجية بزمن انتقال يبلغ أجزاء من الألف من الثانية لاكتشاف التهديدات وحظرها في زمن شبه حقيقي، والتخلص من تأخيرات المعالجة الدفعية، وحماية الإيرادات والثقة.