تجاوز حدود Kafka مع IBM Confluent

قم بالبناء باستخدام منصة متكاملة لتدفق البيانات، بما يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتطبيقات ببيانات غنية وجديرة بالثقة في الوقت الفعلي

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تؤدي البيانات المجزأة إلى إبطاء اعتماد الذكاء الاصطناعي

تتعثر التطبيقات والتحليلات المصممة للذكاء الاصطناعي عندما يصل السياق متأخرًا أو يكون غير مكتمل أو غير موثوق. وتؤدي مجموعة تقنيات Apache Kafka ذاتية الإدارة، مع عمليات تكامل للمعالجة والحوكمة، إلى إبقاء البيانات محصورة في صوامع عبر الأنظمة، وإجبار الفرق على العمل ببيانات قديمة، وتقليل الثقة.

السياق في الوقت الفعلي يعزز الجاهزية للذكاء الاصطناعي

تمنح IBM® Confluent الفرق منصة متكاملة لتدفق البيانات. اربط كل مصدر، وأثرِ البيانات أثناء انتقالها، ووفّر سياقًا موثوقًا في الوقت الفعلي من خلال قدرات متكاملة، حتى تتمكن الفرق من التركيز على إنشاء الميزات بدلًا من إدارة البنية التحتية.

مشهد لأربعة أشخاص يشاركون في جلسة عصف ذهني وفق منهجية التفكير التصميمي، حول لوحتين بيضاوين كبيرتين مملوءتين بملاحظات لاصقة ملوّنة وأفكار مكتوبة بخط اليد.

IBM Confluent قيد العمل

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الفوائد

ترحيل Kafka من دون فترة تعطّل

تتيح المجموعة الفريدة من الأدوات والدعم والأنظمة البنائيّة التي توفرها IBM Confluent الاكتشاف والتزويد وترحيل البيانات وترحيل تطبيقات العميل بشكل مؤتمت بالكامل، مع اختصار الجداول الزمنية وتقليل المخاطر.
الوصول إلى البيانات وإثراؤها من كل نظام

اربط أي مصدر بيانات خلال دقائق باستخدام موصلات مُعدة مسبقًا ومُدارة بالكامل، وعالج البيانات أثناء انتقالها من خلال معالجة تدفقات أصلية. استبدل تراكم أعمال التكامل بتدفقات قابلة لإعادة الاستخدام لدعم التحليلات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات ومهام سير العمل التشغيلية من مصدر موثوق واحد.
توحيد Kafka عبر البيئات

تضمن بنية المنصة الواحدة قدرات متسقة وحوكمة موحدة ونموذجًا تشغيليًا واحدًا عبر البيئات. يوفر IBM Confluent Unified Stream Manager مستوى تحكم موحدًا عبر عمليات النشر.
التخلص من أعباء الهندسة الإضافية

أتمت التوسع والترقيات والموازنة من خلال منصة مُدارة بالكامل توفر اتفاقيات مستوى خدمة بمدة تشغيل تبلغ 99.99%. ويساعد ذلك على تقليل الجهد اليدوي المرتبط بإدارة التقسيمات وعمليات إعادة التشغيل التدريجية والاستجابة للحوادث.
حالات الاستخدام ذات الصلة
صفوف من حوامل الخوادم المملوءة بالمعدات وحزم كثيفة من كابلات الشبكة الحمراء والزرقاء والسوداء في مركز بيانات
النسخ المتماثل عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات

انسخ البيانات عبر السحابات، بما في ذلك Amazon Web Services وMicrosoft Azure وGoogle Cloud، وعبر البيئات المحلية لدعم التعافي من الكوارث والتوافر العالمي، من دون اتساع التعقيد التشغيلي.

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رسم توضيحي لشريط متداخل مع دبابيس بيضاء على خلفية رمادية. يتدرج لون الشريط من الأزرق الداكن إلى البنفسجي.
العميل 360 والتخصيص

وحّد بيانات العملاء، مثل تدفقات النقرات والمعاملات وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)، في الوقت الفعلي لتقديم توصيات شديدة التخصيص وعروض أفضل تالية، وزيادة معدلات التحويل.

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امرأة تجلس في قطار وتنظر إلى هاتفها
كشف الاحتيال في الوقت الحقيقي

عالج التدفقات عالية الإنتاجية بزمن انتقال يبلغ أجزاء من الألف من الثانية لاكتشاف التهديدات وحظرها في زمن شبه حقيقي، والتخلص من تأخيرات المعالجة الدفعية، وحماية الإيرادات والثقة.

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الموارد

كيف حدّثت McAfee بنيتها باستخدام IBM Confluent
كيف يمكن أن يوفر تدفق البيانات في الوقت الفعلي ميزة تنافسية
أهم 6 أسباب لفشل مشروعات Apache Kafka
أهم 10 حالات استخدام للبدء في تدفق البيانات
الفرق الجيدة تدير Kafka. أما الفرق الأكثر كفاءة فتستخدم IBM Confluent.
اتخِذ الخطوة التالية

باستخدام IBM Confluent، يمكنك إنشاء منصة بيانات ذكية للذكاء الاصطناعي الوكيل، توفر بيانات موثوقة عبر البيئات والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات.

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