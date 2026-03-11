تطوير الحوسبة السرية ومجموعة منتجات الحوسبة السرية من IBM كجزء متكامل تمامًا من النظام البنائي Red Hat
تعرَّف على IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat® Virtualization Solutions وIBM Confidential Computing Container for Red Hat® OpenShift Container Platform لمنصة Red Hat® OpenShift. يوفر هذان المنتجان القويان حماية للبيانات الحساسة بدءًا من مرحلة التطوير وحتى النشر وخلال استخدامها داخل التطبيق. ويشكِّلان معًا أساسًا للحوسبة السرية يعتمد على الأجهزة لحماية أحمال التشغيل عبر البيئات الهجينة.
احمِ البيانات الحساسة، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية من خلال عزل مفروض على مستوى البنية التحتية وقائم على السياسات، عبر بيئاتك الهجينة.
يمكنك تشغيل أعباء العمل السرّية بسلاسة من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج وتسريع التشفير ضمن بنية موحدة.
حافِظ على الملكية الكاملة والسيطرة التامة على مفاتيح التشفير الخاصة بك من خلال نقاط ثقة فريدة تعتمد على الأجهزة.
تمكين هوية قابلة للتحقق لأعباء العمل عند النشر باستخدام براهين المعرفة الصفرية وعقود مشفّرة مقيدة بالسياسات وفقًا للأدوار المختلفة.
أصبح النظام البنائي IBM Hyper Protect Red Hat يُعرف الآن باسم النظام البنائي IBM Confidential Computing for Red Hat
كما تغير مسمى منصة IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container لتصبح IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
كما أصبح IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions يُعرف الآن باسم IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
حماية الأصول الرقمية وأسرار التوقيع التي تستخدم IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions من خلال Crypto Express. يضمن هذا المزيج الموثوق به من قِبل مزودي خدمات سلسلة الكتل (البلوك تشين) مثل Metaco وRipple، توقيعًا آمنًا وغير متصل بالإنترنت وحماية للسياسات.
إزالة مخاطر تسريب بيانات الاعتماد من خلال تأمين هويات التطبيقات. يضمن التحكم في الوصول المستند إلى الهوية الحفاظ على سرية الأسرار، ما يقلِّل من الأخطاء البشرية ومخاطر التهديدات الداخلية.
استخدِم IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform للاستفادة من بيئة حوسبة سرّية لتأمين البيانات التصنيعية الحساسة وإدارة أدوات التصميم.
ضمان الحفاظ على سرية نماذج الذكاء الاصطناعي خلال مرحلتَي التدريب والاستدلال. يستخدم الشركاء، مثل Jamworks، الحوسبة السرية من IBM لدمج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المحتوى الخاص.
تعزيز الثقة عبر البيئات الهجينة من خلال حماية مفاتيح التشفير وتطبيق سياسات التصديق، حتى عند توزيع أعباء العمل بين منصات x86 وLinuxONE.
اكتشِف كيف يمكنك تطوير الحوسبة السرية باستخدام محفظة منصة الحوسبة السرية من IBM كجزء متكامل تمامًا من النظام البنائي Red Hat.