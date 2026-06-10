ذكاء المخاطر المدمج في الرمز البرمجي للحصول على تطوير مسرّع بالذكاء الاصطناعي
يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية تطوير البرمجيات بوتيرة غير مسبوقة. يجلب IBM Concert Secure Coder ذكاء المخاطر المدمج داخل الرمز البرمجي مباشرةً إلى سير عمل المطورين، مما يساعد المؤسسات على تقليل المخاطر مع الحفاظ على السرعة.
يوفر Secure Coder رؤية مخاطر قبل التنفيذ ومعالجة موجهة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، مما يوسع نطاق IBM Concert عبر دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة.
يساعد Secure Coder الفرق على تحديد الثغرات الأمنية والتبعيات غير الآمنة والأخطاء عند إدخالها، مع إعطاء الأولوية لما هو مهم وتوجيه المطورين إلى الإصلاحات الصحيحة في الوقت الفعلي. وبما أنه متصل بـ IBM Concert، فإنه يوفر رؤية موحدة ومعالجة مؤتمتة عبر SDLC، مما يقلل من الديون التقنية، ويعزز الامتثال، ويحسن مرونة البرمجيات بشكل عام.
تحديد الثغرات الأمنية والأسرار والتكوينات الخاطئة والحزم مفتوحة المصدر المحفوفة بالمخاطر مباشرةً ضمن سير العمل، مما يؤدي إلى ظهور المشكلات في الوقت الفعلي أثناء كتابة الرمز البرمجي بحيث يمكن حلها قبل الوصول إلى طلبات السحب أو المسارات. من خلال تحويل الكشف في وقت مبكر من العملية، تقلل الفرق من إعادة العمل وتسرّع المعالجة وتحافظ على سرعة التطوير دون التضحية بالأمان.
يوفر توصيات إصلاح مدركة للسياق مع تفسيرات واضحة مباشرةً في سير عمل المطوّرين، مما يتيح للفرق فهم المشكلات وحلها بسرعة وثقة. تساعد خيارات الحل التلقائي الخاضعة للتحكم في تسريع المعالجة مع الحفاظ على الرؤية والثقة والحوكمة.
يُحدد هذا البرنامج الثغرات الأمنية المعروفة (CVEs) ويُشير إلى التبعيات المعرضة للخطر مباشرةً ضمن سير العمل، مما يُساعد المطورين على فهم المخاطر في سياقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. كما يُوصي بإصدارات وبدائل أكثر أمانًا، مما يُتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر أمانًا دون إبطاء عملية التطوير.
يربط النتائج على مستوى الرمز البرمجي بسياق التطبيق، مما يمنح الفرق رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي لوضع المخاطر عبر دورة حياة التطوير. ومن خلال ربط المخاطر بتأثير الأعمال، يساعد المؤسسات على قياس فعالية الاختبار المبكّر وتحديد الأولويات الأكثر أهمية.