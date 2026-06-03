توحيد إدارة العمليات عبر المؤسسة المترابطة
مع توسّع بيئات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، تؤدي أدوات المراقبة المنعزلة إلى نشوء فجوات في الرؤية التشغيلية وتأخير الاستجابة للحوادث. تساعد IBM Concert Operate، المعروفة سابقًا باسم Cloud Pak for AIOps، على ربط أدوات قابلية الملاحظة الحالية في منصة موحّدة، وتوفير رؤية شاملة من البداية إلى النهاية، وربط التنبيهات عبر المجالات، وتمكين الفرق من حل الحوادث بسرعة أكبر وبمزيد من التعاون عبر البيئات المعقدة.
بفضل قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، تصبح الاعتماديات والطوبولوجيا والعلاقات بين الأنظمة أكثر وضوحًا، مما يسهّل تقييم التأثير واتخاذ قرارات تشغيلية أذكى.
استوعب الأحداث وعالجها في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والبنية التحتية والشبكات. ومن خلال ربط التنبيهات وتجميعها وإزالة التكرارات منها، يمكن للفرق الحد من التنبيهات غير المهمة، وإبراز الحوادث التي تستدعي التدخل، والتركيز على المشكلات الأكثر أهمية.
اكتشف الحوادث، وصنّفها حسب الأولوية، وأدِرها ضمن سياق تشغيلي كامل. وبذلك، تستطيع الفرق الربط بين الإشارات، وحصر الأسباب المحتملة، وفهم نطاق التأثير عبر الخدمات المعتمدة بعضها على بعض، مما يساعد على تسريع حل المشكلات.
أتمت أنشطة التحقيق المتكررة باستخدام قواعد المعرفة ذات الصلة، بما في ذلك بيانات الحوادث والطوبولوجيا المدمجة. ووسّع نطاق التحقيقات بالاستعانة بوكلاء تابعين لجهات خارجية وبالتشخيصات المستمدة من الأدوات الأساسية.
عزّز التعاون بين فرق ITOps وNetOps وSRE من خلال سياق مشترك، ورؤى في الوقت الفعلي، ومهام سير عمل متكاملة. وتساعد الرؤية التشغيلية الموحّدة على تقليل العزلة بين الفرق، وتسريع الاستجابة للحوادث وحلها بطريقة منسّقة.