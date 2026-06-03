مع توسّع بيئات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، تؤدي أدوات المراقبة المنعزلة إلى نشوء فجوات في الرؤية التشغيلية وتأخير الاستجابة للحوادث. تساعد IBM Concert Operate، المعروفة سابقًا باسم Cloud Pak for AIOps، على ربط أدوات قابلية الملاحظة الحالية في منصة موحّدة، وتوفير رؤية شاملة من البداية إلى النهاية، وربط التنبيهات عبر المجالات، وتمكين الفرق من حل الحوادث بسرعة أكبر وبمزيد من التعاون عبر البيئات المعقدة.