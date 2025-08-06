IBM Cognos Command Center

يوفر مركز قيادة IBM Cognos الأتمتة لعمليات الخدمة الذاتية. من خلال واجهة واحدة، يتيح لك عرض العمليات التلقائية وتشغيلها على أساس مخصص، وتشخيص المشكلات ومعالجة العنوان بسرعة أكبر. يقلل الحل من تعقيد العمل في بيئات برمجية متنوعة ويوفر لك مزيدًا من البساطة والتحكم، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - عملك.