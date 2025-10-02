توسيع قيمة الحلول الأمنية من خلال الاستفادة من إمكانات نظام تطبيقات أمني تعاوني.
يُعَد IBM® Security App Exchange منظومة تساعدك على توسيع قدرات حلول IBM Security عبر مجموعة من التطبيقات والإضافات الجاهزة للتثبيت من IBM وشركائنا في برنامج أجهزة التكنولوجيا.
تُتيح لك هذه المنصة التعاونية -سواء أكنت عميلًا أم مطوِّرًا أم شريك أعمال لدى IBM- مشاركة التطبيقات وتثبيتها، بالإضافة إلى إضافات وتطويرات أمنية لحلول IBM Security.
يبدأ App Exchange بالتعاون. فيما يلي بعض المؤسسات المشاركة في IBM Security App Exchange.
اكتشِف كيفية زيادة كفاءة وأداء وضعك الأمني باستخدام التطبيقات الجاهزة للتثبيت.