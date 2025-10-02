يُعَد IBM® Security App Exchange منظومة تساعدك على توسيع قدرات حلول IBM Security عبر مجموعة من التطبيقات والإضافات الجاهزة للتثبيت من IBM وشركائنا في برنامج أجهزة التكنولوجيا.

تُتيح لك هذه المنصة التعاونية -سواء أكنت عميلًا أم مطوِّرًا أم شريك أعمال لدى IBM- مشاركة التطبيقات وتثبيتها، بالإضافة إلى إضافات وتطويرات أمنية لحلول IBM Security.