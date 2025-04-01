مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك في أي مكان.
يوفر IBM Analytics Engine لبيئات Apache Spark خدمة للفصل بين مستويي الحوسبة والتخزين للتحكم في التكاليف، وتحقيق التحليلات على نطاق واسع. وبدلاً من مجموعة دائمة مكونة من عُقد حوسبة مزدوجة الغرض، يتيح IBM Analytics Engine للمستخدمين تخزين البيانات في طبقة تخزين كائنات مثل IBM Cloud Object Storage وتدوير مجموعات من ملاحظات الحوسبة عند الحاجة. لمزيد من المرونة وإمكانية التنبؤ بالتكلفة، يتوفر الاستهلاك القائم على الاستخدام لبيئات Apache Spark.
استهلاك المثيلات فقط عندما تكون المهام قيد التشغيل
الدفع مقابل ما تستخدمه فقط
تحسين الموارد عن طريق الفصل بين الحوسبة والتخزين
البناء على مجموعة متوافقة مع ODPi باستخدام أدوات علم البيانات الرائدة مع النظام البنائي Apache Spark الأوسع نطاقًا.
حدد المجموعات بناءً على متطلبات تطبيقك. اختر حزمة البرامج والإصدار والحجم المناسب للمجموعة. استخدمه طالما كان ذلك مطلوبًا واحذفه بمجرد انتهاء التطبيق من المهام المطلوبة.
قم بتكوين المجموعات باستخدام مكتبات وحزم التحليلات التابعة لجهات خارجية بالإضافة إلى التحسينات التي توفرها شركة IBM. يمكنك نشر أحمال التشغيل من خدمات IBM Cloud، مثل التعلم الآلي.
يمكنك التسجيل في مجموعات الحوسبة فقط عند الطلب. ونظرًا لعدم تخزين أي بيانات في المجموعة، لا تحتاج المجموعات أبدًا إلى الترقية.
يمكنك توفير المزيد من وحدات IBM Cloud Object Storage (أو غيره من مخازن البيانات الأخرى) عند الطلب بدون تكاليف إضافية لدورات الحوسبة غير المستخدمة.
يمكن إضافة بيانات العُقد وإزالتها بناءً على الطلب المباشر عبر واجهات برمجة تطبيقات REST. وتظل التكاليف العامة منخفضة أيضًا لعدم وجود مخزن بيانات في مجموعة الحوسبة.
يؤدي استخدام نهج متعدد الطبقات إلى تبسيط تنفيذ أمان المجموعة الفردية بشكل كبير، مع تمكين إدارة الوصول على مستوى أكثر دقة.
يتم نسج المجموعات لتلبية احتياجات الوظيفة مقابل إجبار الوظائف على التوافق مع حزمة/إصدار واحد من البرنامج. يمكن تشغيل عدة إصدارات مختلفة من البرامج في مجموعات مختلفة.
إذا كنت تدير عملك باستخدام Apache Spark، ولكنك غير متأكد من مقدار الموارد المطلوبة، فقم بتوفير مثيل Serverless Spark يستهلك موارد الحوسبة عند تشغيل التطبيق فقط. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.
يمكنك جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها على منصة مفتوحة تدعم بيئات السحابة المتعددة للبيانات والذكاء الاصطناعي.
اكتشاف وفهرسة وحوكمة البيانات الذكية والأصول التحليلية لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي
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