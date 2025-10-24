حقوقك الإضافية

القانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD)

بموجب القانون العام لحماية البيانات الشخصية، لديك الحق في استلام تأكيد عن وجود المعالجة، ولديك المقدرة كذلك على طلب استلام المعلومات حول الكيانات العامة والخاصة التي يشارك المتحكم في البيانات معها البيانات الشخصية. لديك الحق في طلب معلومات حول الآليات القانونية التي تحمي معلوماتك في حالة النقل الدولي.

يمكنك طلب هذه الحقوق عندما تطلب حق الوصول. يحق لك أيضًا طلب نقل معلوماتك الشخصية إلى مورد خدمة أو منتج آخر للاعتراض على المعالجة عندما تتم معالجة البيانات بشكل غير قانوني والحق في طلب إخفاء الهوية وحظر وحذف البيانات غير الضرورية أو البيانات الزائدة أو البيانات التي تتم معالجتها بشكل غير قانوني.

وحيثما كانت معالجة معلوماتك الشخصية مبنية على الموافقة، يحق لك سحب هذه الموافقة في أي وقت. وهذا لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل السحب.

لديك الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية البرازيلية لحماية البيانات (ANPD) إذا كنت تعتقد أن بياناتك الشخصية قد تمت معالجتها بطريقة تنتهك القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD). يمكنك تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية البرازيلية لحماية البيانات.