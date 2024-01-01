بيان خصوصية IBM على الإنترنت

تم تحديث بيان الخصوصية الماثل. يسري بيان الخصوصية هذا بدءًا من يوم، 03 سبتمبر 2024 اتصل بنا مقدمة اتصل بنا نحن، في IBM، نقدر خصوصيتك ونلتزم بحماية ومعالجة معلوماتك الشخصية بطريقة تتسم بالمسؤولية. يصف بيان الخصوصية هذا كيفية قيام شركة IBM بجمع واستخدام ومشاركة المعلومات الشخصية عن المستهلكين والأفراد الآخرين في إطار العملاء وشركاء الأعمال والموردين والمؤسسات الأخرى التي تتعامل معها شركة IBM أو تعتزم التعامل معها تباعاً . وهي تسري على IBM والشركات التابعة لـ IBM باستثناء أن تقوم إحدى الشركات التابعة بإعداد سياسة خاصة بها دون الإشارة إلى IBM. عندما نقدم منتجات، أو خدمات، أو تطبيقات للعميل كمقدم خدمة من شركة إلى شركة، يكون العميل مسئولاً عن جمع واستخدام المعلومات الشخصية أثناء استخدام هذه المنتجات، أو الخدمات، أو التطبيقات. تتم تغطية هذا التجميع والاستخدام باستخدام سياسة خصوصية العميل، ما لم يتم وصف خلاف ذلك. قد تسمح لنا اتفاقيتنا مع العميل بطلب وجمع معلومات حول المستخدمين المصرح لهم باستخدام هذه المنتجات، أو الخدمات، أو التطبيقات لأسباب خاصة بإدارة العقد. في هذه الحالة، يتم تطبيق بيان الخصوصية هذا، أو إشعار الخصوصية الإضافي. قد نوفر بيانات إضافية ومعلومات حول الخصوصية من خلال استخدام إشعار خصوصية تكميلي. المعلومات الشخصية التي نجمعها ونستخدمها يتضمن معلومات عن الحساب الخاص بك، ومواقع IBM عبر الإنترنت، وIBM Cloud والخدمات التي عبر الإنترنت، والتسويق، والعلاقات التعاقدية، وخدمات الدعم، وحمايتك وحماية شركة IBM، ومواقع IBM، والتوظيف والموظفين السابقين، وإجراء عمليات الأعمال لدينا، وملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة، والأطفال. قد تتضمن المعلومات التي نقوم بجمعها واستخدامها معلومات ملف التعريف الشخصي، والتفاعلات على صفحات الإنترنت، وتفضيلات التسويق، ومعلومات للتحقيق في الأنشطة الضارة، والتسجيلات أو نسخ المحادثات الخاصة بك معنا لأغراض الدعم، ومعلومات لتحسين عمليات الأعمال الخاصة بنا، والمزيد. حسابك يمكنك إنشاء حساب مع IBM عن طريق إنشاء IBMid. يوفر IBMid لـ IBM اسمك وبريدك الإلكتروني والدولة أو المنطقة التي تقطن فيها. قد نشترط وجود IBMid لخدمات معينة مثل استخدام وتطبيقات IBM، والحوسبة السحابية وخدمات الإنترنت،. كما قد نقوم بتخزين بياناتك من معلومات اتصال الأعمال التي تقدمها لنا أو تلك التي نجمعها من منظمتك وشركاء أعمالنا أو موردينا. تعلم المزيد وتعمل IBMid على التمييز الفريد لهويتك عندما تزور مواقعنا الإلكترونية، أو عندما يكون لك طلب أو تطلب أو تستخدم منتجًا أو خدمةً. إذا دخلت على مواقعنا الإلكترونية من خلال IBMid، فقد نربط المعلومات التي نجمعها من حسابك. تُستخدم IBMid كذلك لمنحك صلاحية الوصول إلى الخدمة السحابية من IBM أو الخدمات الإلكترونية، وتسمح لك بإدارة عقدك وتاريخ الفوترة الخاص بك. قد يُستخدم البريد الإلكتروني في IBMid للتواصل معك فيما يتعلق بأي خدمات اشتركت فيها. معلومات اتصال الأعمال هي، بشكل تقليدي، المعلومات التي قد تجدها في بطاقة الأعمال مثل الاسم وبيانات اتصال الأعمال. نستخدم هذه المعلومات للاتصال بك أو التواصل معك بخصوص قضايا الأعمال. إذا استلمنا معلومات اتصال الأعمال من جهة خارجية، مثل شريك أعمال IBM أو أحد الموردين، فسوف نتحقق من مشاركة هذه المعلومات بطريقة ملائمة. قد نقوم أيضًا بجمع معلومات اتصال الأعمال الخاصة بك مع معلومات الأعمال الأخرى مثل معلومات حول تعليمك المهني ومهاراتك وخبراتك العملية أو المعلومات الأخرى المتاحة للجمهور مثل مدونات الأعمال والمنشورات والوظائف والشهادات. قد تُستخدم هذه المعلومات بغرض تفصيل تفاعلاتنا معك في أي جزء من أعمال IBM، على سبيل المثال في عمليات المبيعات أو الإبقاء على علاقة معك، أو العلاقات الممتدة لما بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. مواقع IBM الإلكترونية توفر مواقعنا الإلكترونية وسائل عديدة للتواصل معك بشأننا أو بشأن منتجاتنا وخدماتنا. تُستخدم المعلومات التي نجمعها من مواقعنا الإلكترونية في منحك الوصول إلى موقعنا الإلكتروني وتشغيل الموقع الإلكتروني وتحسين تجربتك وإضفاء طابع شخصي على الطريقة التي يتم من خلالها تقديم هذه المعلومات إليك. إذا قمت بزيارة مواقعنا الإلكترونية دون تسجيل الدخول بحساب ما، فلا يزال بإمكاننا جمع معلومات تتصل بالموقع الإلكتروني الذي قمتَ بزيارته. للمزيد من المعلومات حول التقنيات التي نستخدمها لجمع معلومات الموقع الإلكتروني، وإعداد تفضيلاتك، فيُرجى الاطلاع على ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة. تعلم المزيد نجمع المعلومات حول استخدامك لمواقعنا الإلكترونية مثل: صفحات الموقع التي تصفحتها، الوقت الذي قضيته على الموقع، رابط الموقع الإلكتروني الذي تمت الإحالة من خلاله إلى صفحاتنا، معلوماتك الجغرافية المستمدة من عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، وأي روابط مرجعية تقوم بتحديدها. بتحديدها. نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع موقعنا الإلكتروني وإضفاء طابع شخصي على هذه التجربة، وتقديم محتوى قد تكون مهتمًا به، أو إنشاء رؤى تسويقية، وتحسين مواقعنا الإلكترونية، وخدماتنا الإلكترونية، والتقنيات المرتبطة بها. كما نجمع المعلومات التي يرسلها متصفحك أو جهازك تلقائيًا مثل: نوع المتصفح وعنوان بروتوكول الإنترنت، نظام التشغيل ونوع الجهاز ومعلومات حول الإصدار، إعدادات اللغة، سجلات التعطل، معلومات IBMid (في حال قمت بتسجيل الدخول)، وكلمات المرور. نستخدم هذه المعلومات لمنحك الوصول إلى صفحاتنا الإلكترونية وتحسين عرض صفحاتنا الإلكترونية على جهازك ومتصفحك، وتعديلها لتلائم إعداداتك ولغتك، وتعديل المحتوى ليكون أكثر ملائمة، أو أي متطلبات قانونية في بلدك. كما نستخدم هذه المعلومات للامتثال لمتطلبات أمن النظام والشبكة وتوفير الدعم. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع علىخدمات الدعم وحمايتك وحماية IBM. كما نوفر المنصات والمنتديات التي تُمكِّن المشاركة الإلكترونية والدعم والتعاون بين الأعضاء المسجلين. قد تتم إتاحة أي معلومات تقدمها على هذه المنصات لآخرين على الإنترنت أو تتم إزالتها من قبلنا على النحو المشمول في إشعار أو شروط الخصوصية على المنصة. لن نتحمل أي مسؤولية عن أي محتوى تقوم بإتاحته من خلال استخدامك لمنتجاتنا وخدماتنا. نقوم بإعداد التقارير حول استخدام مواقعنا الإلكترونية بغرض استنباط الرؤى في المواضيع الأكثر تداولًا والمعارف العامة عن السوق. قد تتم إتاحة هذه التقارير لجهات خارجية مع بيانات حول تفاعل المستخدمين أو اهتمامهم بمنتجات وخدمات الجهة الخارجية التي تم عرضها على مواقعنا الإلكترونية.ة. لا نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى المقدم من قبل الجهات الخارجية على مواقعنا الإلكترونية أو تطبيقاتنا، أو ممارسات الخصوصية لهذه الجهات.



وتطبيقات IBM، والحوسبة السحابية وخدمات الإنترنت،

تتضمن خدماتنا السحابية والإلكترونية "كخدمة" وتطبيقات الحواسيب المكتبية وتطبيقات الهواتف الجوالة (أو التطبيقات) والخدمات التعليمية من IBM. نجمع معلومات حول استخدام هذه الخدمات مثل الصفحات التي اطلعت عليها أو تفاعلاتك على هذه الصفحات وذلك بغرض تطوير خدماتنا وإنشاء رؤى فنية ورؤى سوقية. قد نشترط وجود IBMid لاستخدام خدماتنا السحابية وخدماتنا الإلكترونية (انظر حسابك).

تعلم المزيد قد تتضمن المعلومات التي نجمعها على خدماتنا السحابية وخدماتنا الإلكترونية ما يلي: الصفحات التي تصفحتها، إعداداتك داخل الخدمة، نوع المتصفح وعنوان بروتوكول الإنترنت، نظام التشغيل ونوع الجهاز ومعلومات حول الإصدار، سجلات التعطل، معلومات IBMid (في حال قمت بتسجيل الدخول)، وكلمات المرور. يتم جمع هذه المعلومات لمنحك الوصول إلى الخدمة وتشغيلها، وتوفير الدعم وإضفاء طابع شخصي على تجربتك مع الخدمة وتحسين هذه التجربة، وتطوير خدمات وتقنيات أخرى، وإنشاء رؤى فنية عامة ورؤى سوقية. للمزيد من المعلومات حول التقنيات التي نستخدمها لجمع هذه المعلومات، وإعداد تفضيلاتك، يُرجى الاطلاع على ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة. بصفتها خدمة سحابية عامة، لا تستخدم IBM المعلومات الشخصية التي تتم معالجتها بموجب عقد لأغراض التسويق والإعلان دون الحصول على موافقة صريحة. قد توفر إشعارات الخصوصية في تطبيقات الجوال بيانات حول المعلومات التي يتم جمعها من خلال التطبيق مثل معلومات الموقع الجغرافي أو معرف المستخدم الفريد للجهاز. يُستخدم معرف المستخدم الفريد للاتصال بالخوادم وربط استخدام الجهاز عبر العديد من التطبيقات. استنادًا إلى وظائف التطبيق، يمكنك بلورة إعدادات الخصوصية الخاصة بك من خلال استخدام قائمة الإعدادات أو في ملف بيانات تعريف المستخدم. توفر IBM Learning الخدمات التعليمية وتجمع معلومات حول إكمال الدورات التدريبية لكي تتمكن من منحك بيانات الاعتماد والشهادات أو غيرها من المعلومات عند الطلب. لا نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى المقدم من قبل الجهات الخارجية على مواقعنا الإلكترونية أو تطبيقاتنا، أو ممارسات الخصوصية لهذه الجهات.



التسويق

وفقًا لتفضيلاتك، نستخدم المعلومات التي نجمعها للتواصل معك حول المنتجات والخدمات والعروض ذات الصلة. كما نستخدم هذه المعلومات لإضفاء طابع شخصي على تجربتك عبر الإنترنت مع المحتوى والإعلانات الخاصة بنا وتطوير التسويق الداخلي وذكاء الأعمال. لتحديد أو تحديث تفضيلاتك فيما يتعلق بالاتصالات التسويقية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو البريد، قم بزيارة مركز تفضيلات الخصوصية لشركة IBM. كما يمكنك إرسال لإلغاء الاشتراك في الخدمة، أو تحديد إلغاء الاشتراك في نهاية كل بريد إلكتروني تسويقي. لمراجعة أو تحديد تفضيلاتك فيما يتعلق بالمعلومات التي نجمعها عنك عبر الإنترنت على مواقعنا الإلكترونية، حدد تفضيلات ملفات تعريف الارتباط في نص طرف موقع الإنترنت.

تعلم المزيد نستخدم المعلومات التي نجمعها لأغراض التسويق. وقد يشمل ذلك معلومات التالية: التي يتم جمعها منك مباشرةً من خلال تفاعلاتك مع IBM، مثل حضور الأحداث أو تقديم نماذج التسجيل عبر الإنترنت، التي تم استلامها من مزودي البيانات التابعين لجهات خارجية مع مراعاة الضوابط التي تؤكد أن الجهة الخارجية حصلت بشكل قانوني على المعلومات ولها الحق في تقديم المعلومات إلى IBM لاستخدامها في اتصالاتها التسويقية، التي تم جمعها على مواقعنا الإلكترونية أو من خلال تفاعلاتك مع ما تقدمه IBM من رسائل بريد إلكتروني ومحتوى، بما في ذلك المحتوى المتوفر على مواقع الجهة الخارجية. لمزيد من المعلومات بخصوص التقنيات التي نستخدمها لجمع هذه المعلومات، راجع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة. وفقًا لتفضيلاتك، قد نستخدم هذه المعلومات للتسويق لك فيما يتعلق بمنتجات IBM وخدماتها وعروضها. على سبيل المثال، قد نقوم بما يلي: الاتصال بك عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو البريد العادي إضفاء الطابع الشخصي على تجربتك مع منتجات IBM وخدماتها، مثل مشاركة محتوى أكثر صلة أو ملء نماذج التسجيل مسبقًا على مواقعنا الإلكترونية. تقديم إعلانات IBM المستهدفة على المواقع الإلكترونية التابعة لجهات خارجية بناءً على المعلومات التي نجمعها نحن أو جهات خارجية مخولة بذلك بخصوص تفاعلاتك مع مواقع IBM الإلكترونية أو المحتوى أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا أو، في مناطق جغرافية محددة، النشاط المرتبط بعنوان بريدك الإلكتروني المجزأ. لتعيين تفضيلاتك أو تحديثها فيما يتعلق بالأنشطة التسويقية باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، تفضل بزيارة مركز تفضيلات الخصوصية لشركة IBM. كما يمكنك تقديم لإلغاء الاشتراك في الخدمة الاشتراك في نهاية كل رسالة إلكترونية تسويقية. لإلغاء الاشتراك في استخدام بريدك الإلكتروني المجزأ للتخصيص أو الإعلان المستهدف، يمكنك سحب موافقة البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام أي من هذه الخيارات. لمراجعة أو تحديد تفضيلاتك فيما يتعلق بالمعلومات التي نجمعها عنك عبر الإنترنت على مواقعنا الإلكترونية، حدد تفضيلات ملفات تعريف الارتباط في نص طرف موقع الإنترنت. كما نستخدم كل هذه المعلومات لتطوير التسويق وbusiness intelligence، وهو أمر ضروري لعمليات تسيير الأعمال التجارية الخاصة بنا. على سبيل المثال، قد نقوم بما يلي: جمع المعلومات التي نجمعها لفهم اهتماماتك واحتياجات العمل المحتملة بشكل أفضل، استخدام البيانات المجمعة لقياس مدى فعالية حملاتنا وأحداثنا التسويقية، والمضي قدمًا في اتخاذ القرارات المستنيرة المتعلقة بالأعمال التجارية والاستثمارات، تجميع المعلومات التي تم جمعها بخصوص زوار الموقع الإلكتروني لشركة IBM بغرض تطوير الجمهور التسويقي ونمذجته.



العلاقات التعاقدية

تنشأ العلاقة التعاقدية عندما تقوم بطلب منتج تجريبي أو منتج أو خدمة منا. وفي حين أننا، بشكل أساسي، نقدم منتجاتنا وخدماتنا للشركات، إلا أنه يمكن للأفراد الدخول في اتفاقية معنا بشكل مباشر كعملاء. قد نقوم بجمع معلومات تُعد ضرورية بشكل معقول لإعداد اتفاقية تعاقدية أو إبرام هذه الاتفاقية أو الوفاء بها.

تعلم المزيد قد تتضمن المعلومات التي يتم جمعها من العلاقة التعاقدية معلومات اتصال الأعمال الخاصة بصاحب الطلب، IBMid، وبيانات الطلب. قد يتم كذلك جمع معلومات ضرورية للشحن والسداد بغرض تنفيذ الخدمات أو منح صلاحية الوصول إلى منتج أو خدما ما. قد يتم تجميع هذه معلومات لأغراض مختلفة، وفقا لطبيعة المنتجات أو الخدمات، على سبيل المثال، للادارة التعاقدية والامتثال، ولتقديم الدعم، ولتحسين أو تطوير منتجاتنا وخدماتنا، وللاتصال بك من أجل الاستبيانات الخاصة برضاء العميل، و لتكوين الرؤى الفنية السوقية. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على وتطبيقات IBM، والحوسبة السحابية وخدمات الإنترنت،. لا يتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها في علاقة تعاقدية لأغراض التسويق والإعلان دون الحصول على موافقة قبل المعالجة.

خدمات الدعم

عندما تتواصل معنا لطلب الدعم، فسوف نجمع معلومات الاتصال الخاصة بك ووصف المشكلة والحلول الممكنة. نسجل المعلومات المقدمة بغرض التعامل مع استفسار الدعم ولأغراض إدارية ولتعزيز علاقتنا معك وتدريب الموظفين وكذلك لأغراض ضمان الجودة.

تعلم المزيد عند قيامك بالتواصل معنا لطلب الدعم، بما في ذلك من خلال LiveChat، فإننا نقوم بجمع معلومات الاتصال الخاصة بك، ووصف المشكلة، والحلول الممكنة. قد يتضمن ذلك تسجيل أو نسخة من المحادثات الخاصة بك معنا. قد نستخدم هذه المعلومات لإخبارك عن المنتجات والخدمات التي تتعلق بطلب الدعم المقدم من قبلك. قد يتضمن هذا تحديثات وتصحيحات المنتج وقد نقوم بجمع المعلومات التي يتم جمعها من خلال تفاعلات أخرى معك أو مع منظمتك بغرض تقديم اقتراحات أكثر قيمة فيما يتعلق بدعم المنتج، مثل أي تدريب متاح مرتبط بهذه المشكلة. وعند معالجة حالة الدعم، قد يكون لدينا صلاحية وصول عرضي إلى المعلومات التي قدمتها أو المعلومات على نظامك. ومن الممكن أن تحتوي هذه المعلومات على معلومات عنك أو عن موظفي منظمتك أو عملائك أو أطراف أخرى ذات صلة. الظروف المتعلقة بالتعامل مع هذه المعلومات ومعالجتها مشمولة في شروط الاستخدام المعمول بها أو الاتفاقيات الأخرى بين منظمتك وIBM، مثل شروط استخدام تبادل البيانات التشخيصية.

حمايتك وحماية IBM.

قد نجمع المعلومات ونستخدمها بغرض حمايتك وحماية IBM من التهديدات الأمنية لتقنية المعلومات وتأمين المعلومات التي نحوزها من الوصول غير المصرح به والإفصاح والتعديل أو الإتلاف غير المصرح بهم. هذا يتضمن المعلومات من أنظمة ترخيص الوصول إلى تقنية المعلومات الخاصة بنا مثل معلومات تسجيل الدخول.

تعلم المزيد قد تجمع الحلول الأمنية، التي نستخدمها لحماية معلوماتك وبنيتنا التحتية وشبكاتنا، معلومات مثل عناوين بروتوكول الإنترنت وملفات السجل. هذا ضروري بغرض أداء وظائف البرامج الأمنية والاستفادة منها وذلك لتمكين التحقيق في أي حوادث تهديد محتملة وإنشاء رؤى حول التهديدات الأمنية. قد نستخدم أدوات متخصصة ووسائل فنية لجمع المعلومات عند نقاط الوصول إلى نظم المعلومات والشبكات وداخل هذه النظم والشبكات بغرض اكتشاف الوصول غير المصرح به والفيروسات وأي دلائل على الأنشطة الخبيثة. قد يتم استخدام المعلومات التي نجمعها بغرض إجراء تحقيقات عند الاشتباه في وصول غير مصرح به أو برامج خبيثة أو أنشطة ضارة، وكذلك عند التخلص من الكود أو المحتوى الضار وعزله.

مواقع IBM

عندما تزور موقع IBM، نجمع اسمك ومعلومات اتصال الأعمال (انظر حسابك)، وفي بعض الأحيان، معلومات من بطاقات الهوية الحكومية. يتم جمع هذه المعلومات لإدارة الوصول وحماية أمن وسلامة مواقعنا وموظفينا.

تعلم المزيد تُستخدم المعلومات التي تم جمعها في مواقعنا لإصدار بطاقات الدخول. قد نتحقق من هوية الزوار، حال كان ذلك مسموح به قانونًا، وبالنسبة لموظفي الموردين العاملين في الموقع، قد يُطلب منهم بطاقة تحمل صورة شخصية بغرض التحقق من هوياتهم. يتم استخدام إدارة الوصول والمراقبة بالكاميرات لأغراض أمن وسلامة مواقعنا وموظفينا وأصولنا. ويتاح المزيد من المعلومات في موقع IBM.

الاستقطاب والموظفون السابقون

نبحث باستمرار عن مواهب جديدة لمنظمتنا ونجمع معلومات حول المتقدمين للوظائف أو المرشحين المحتملين من العديد من المصادر. نحيل المتقدمين للوظائف إلى إشعار خصوصية استقطاب المواهبللمزيد من المعلومات. عندما يترك أحد الموظفين العمل في IBM، نواصل معالجة المعلومات المرتبطة به فيما يتعلق بأي أعمال متبقية وكذلك للأغراض التعاقدية والتوظيف والأغراض القانونية والمالية بما في ذلك إدارة المعاشات إلى الحد المُعالج من قبل IBM.

تعلم المزيد وفيما يتعلق بالاستقطاب، قد نبحث عن المرشحين المحتملين بمساعدة وسطاء الاستقطاب وقد نستخدم المعلومات المتاحة للعامة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بغرض تحديد المرشحين المحتملين لوظيفة معينة. عندما يترك أحد الموظفين IBM، نحتفظ بمعلومات أساسية من الموظف السابق حول توظيفه في IBM. عندما يتقاعد أحد الموظفين، نعالج المعلومات حول المتقاعد بغرض استيفاء التزامات المعاش تجاه المتقاعد. يمكن إيجاد معلومات حول معالجة معلومات المعاش أو البرامج التقاعدية الأخرى مع المنظمة المسؤولة عن المعاشات. وفي بعض الدول، قد تكون هذه المنظمة منظمة مستقلة. وفي بعض الأحيان، ربما يواصل المتقاعدون المشاركة في المبادرات والبرامج المنظمة من قبل IBM، مثل البرامج التطوعية والمسؤولية المجتمعية. هذه المشاركات تطوعية، ويتم تقديم المزيد من المعلومات على المواقع الإلكترونية ذات الصلة أو صفحات معلومات هذه المبادرات.

إجراء عمليات الأعمال

نجمع المعلومات ونستخدمها لتحسين عمليات أعمالنا وأنظمتنا وعملياتنا. على سبيل المثال، قد يتم استخدام المعلومات لإجراء عملياتنا والحفاظ عليها وتدقيقها وتحسينها، وحماية أصولنا وموظفينا، وتطوير المنتجات والدفاع عن حقوقنا.

تعلم المزيد نجمع المعلومات حول عمليات أعمالنا لاتخاذ قرارات مستنيرة حول المنظمة والأعمال وإعداد تقارير حول الأداء والتدقيق والاتجاهات. على سبيل المثال، نستخدم هذه المعلومات لتحليل تكاليف وجودة عملياتنا. وحيثما أمكن، يتم القيام بهذا من خلال استخدام المعلومات المجمعة، ولكن قد يتم استخدام المعلومات الشخصية. نجمع المعلومات ونستخدمها من أنظمة أعمالنا التي قد تتضمن معلومات شخصية، بغرض: حماية حقوقنا وإنفاذها بما في ذلك اكتشاف الأنشطة الاحتيالية أو الإجرامية (على سبيل المثال استخدام المعلومات في أنظمة المدفوعات) معالجة النزاعات وحلها الرد على الشكاوى والدفاع عن IBM في الإجراءات القانونية الامتثال للالتزامات القانونية في الدول التي نعمل بها نجمع المعلومات التي تم الحصول عليها من استخدام عمليات أعمالنا ومواقعنا الإلكترونية وخدماتنا السحابية والإلكترونية ومنتجاتنا وخدماتنا. قد تتضمن هذه المعلومات معلومات شخصية والتي يتم استخدامها لتطوير المنتجات والعمليات. على سبيل المثال، قد نستخدم هذه المعلومات لزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة أو تحسين الخدمات من خلال تطوير عمليات وأدوات مؤتمتة أو تطوير وتحسين التقنيات التي تعتمد عليها هذه العمليات والأدوات.



ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة

عندما تزور مواقعنا الإلكترونية وخدماتنا السحابية والإلكترونية ومنتجاتنا البرمجية أو تطلع على محتوانا في مواقع إلكترونية معينة تابعة لجهات خارجية، نجمع معلومات حول اتصالك وحول نشاطك من خلال استخدام العديد من تقنيات التتبع الإلكترونية مثل ملفات تعريف الارتباط وإشارات الويب ومساحة التخزين المحلية وHTML5. قد تكون المعلومات التي يتم جمعها من خلال هذه التقنيات ضرورية لتشغيل الموقع الإلكتروني أو الخدمة وتحسين الأداء ومساعدتنا على فهم كيفية استخدام خدماتنا الإلكترونية أو لتحديد اهتمامات مستخدمينا. نستخدم الشركاء الإعلانيين لتقديم المساعدة وتوفيرها فيما يتعلق باستخدام هذه التقنيات على مواقع IBM والمواقع الأخرى.

تعلم المزيد ملف تعريف الارتباط هو جزء من البيانات التي يمكن أن يرسلها موقع على الإنترنت إلى متصفحك، والتي يمكن أن تُخزن بعد ذلك على حاسبك الآلي ويمكن استخدامها لتحديد حاسبك الآلي. تُعد إشارات الويب بما في ذلك علامات البكسل تقنيات يتم استخدامها لتتبع المستخدم الذي يزور صفحة IBM على الشبكة أو إذا ما تم نسخ الصفحة الشبكية إلى موقع إلكتروني آخر. يمكن أن تُخزن العناصر المشتركة الداخلية معلومات المحتوى المعروض على الصفحة الإلكترونية التي تمت زيارتها والتفضيلات. يجوز استخدام كل هذه التقنيات لتقديم خصائص متصلة عبر مواقعنا أو لعرض إعلانات IBM المستهدفة (وفقا لتفضيلاتك فيما يتعلق بملفات تعريف الارتباط) على المواقع الأخرى بما يتناسب مع اهتماماتك. يمكن أن تُستخدم إشارات الويب أيضا لتتبع تفاعلك مع رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الإخبارية، على سبيل المثال من أجل تحديد ما إذا تم فتح الرسائل أو ما إذا تم تحديد روابط. يمكن استخدام ملفات تعريف ارتباط الجلسة لتعقب انتقالك من صفحة إلى صفحة لكيلا يُطلب منك معلومات قد قدمتَها بالفعل أثناء الجلسة الحالية، أو معلومات مطلوبة لتكون قادرًا على إتمام المعاملة. تُمسح ملفات تعريف ارتباط الجلسة عند إغلاق متصفح الويب. تُخزِّن ملفات تعريف الارتباط الدائمة تفضيلات المستخدم للزيارات المتتالية إلى الموقع الإلكتروني مثل تسجيل اختيارك للغة وموقع البلد. تمسح ملفات تعريف الارتباط الدائمة بياناتها خلال 12 شهرًا. يمكنك استخدام مدير ملفات تعريف الارتباط من IBM لمعرفة المزيد حول تقنيات التتبع الإلكترونية التي نستخدمها، وكذلك لمراجعة أو ضبط تفضيلاتك فيما يتعلق بالمعلومات التي نجمعها بشأنك على مواقعنا الإلكترونية. يتم تقديم مدير ملفات تعريف الارتباط من IBM إما على أساس أنه نافذة إشعار عندما تقوم بزيارة الصفحات الإلكترونية للمرة الأولى أو يتم فتحه من خلال اختيار تفضيلات ملف تعريف الارتباط في تذييل الموقع الإلكتروني. لا يتعامل مدير ملفات تعريف الارتباط من IBM مع كافة أنواع تقنيات التتبع (على سبيل المثال صور التتبع في رسائل البريد الإلكتروني). عند استخدام تطبيقات الجوال، استخدم الخيارات المتوفرة على هاتفك لإدارة الإعدادات. قد يؤدي حظر أو تعطيل أو رفض ملفات تعريف الارتباط من IBM إلى عدم أداء الخدمات لوظيفتها بشكل ملائم، مثل ما يتعلق بعربة التسوق أو حظر استخدام المواقع الإلكترونية أو خدمات IBM السحابية التي تتطلب منك تسجيل الدخول. إن تعطيل ملفات تعريف الارتباط لا يؤدي إلى تعطيل تقنيات التتبع الإلكترونية الأخرى، ولكنه يمنع التقنيات الأخرى من الوصول إلى البيانات المخزنة في ملفات تعريف الارتباط. توفر مواقعنا الإلكترونية إمكانية استخدام خيارات وسائل التواصل الاجتماعي من الجهات الخارجية. إذا اخترت استخدام هذه الخيارات، فقد تسجل المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الخارجية معلومات عنك مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ووقت الدخول ورابط الموقع الإلكتروني الذي تمت الإحالة من خلاله. إذا سجلت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي هذه، فقد تقوم هذه المواقع بربط المعلومات التي تم جمعها مع معلومات ملف بيانات التعريف الخاص بك. لن نتحمل أي مسؤولية عن ممارسات الخصوصية لخدمات الجهات الخارجية هذه ونشجعك على مراجعة سياسات الخصوصية لديهم لمعرفة المزيد من المعلومات. للمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط وكيفية تعطيل هذه التقنيات باستخدام إعدادات المتصفح، يُرجى زيارة https://www.allaboutcookies.org/.

الأطفال

ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن مواقعنا الإلكترونية ومنتجاتنا وخدماتنا ليست مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال

تحت سن 16 سنة.

مشاركة المعلومات الشخصية

قد نشارك معلوماتك الشخصية داخليًا وخارجيًا مع الموردين والمستشارين أو شركاء الأعمال لأغراض أعمال IBM المشروعة وعلى أساس الحاجة إلى المعرفة فحسب. يصف هذا القسم كيف نشارك المعلومات وكيف نقوم بتسهيل عملية المشاركة.

كيف نشارك المعلومات الشخصية

عند مشاركة معلومات شخصية، نقوم بتجهيز عمليات الفحص وعناصر التحكم المناسبة من أجل ضمان مشاركة المعلومات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

في حال قررنا بيع أو شراء أو دمج أو بخلاف ذلك إعادة تنظيم الأعمال في بعض الدول، فقد تتضمن مثل هذه المعاملات الإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية إلى المشترين الفعليين أو المحتملين، أو جمع المعلومات الشخصية من بائعي هذه الشركات.

تعلم المزيد وعلى الصعيد الداخلي، تتم مشاركة المعلومات الشخصية لأغراض أعمالنا: لتحسين الكفاءة وتخفيض التكلفة وتحقيق التعاون الداخلي بين الشركات التابعة لنا (مثل: Red Hat). على سبيل المثال، قد نشارك المعلومات الشخصية مثل إدارة علاقتنا معك ومع الأطراف الخارجية الأخرى أو برامج الامتثال أو أمن الأنظمة والشبكات. إن وصولنا الداخلي إلى المعلومات الشخصية مقيد ولا يُمنح إلا على أساس الحاجة إلى المعرفة فحسب. تخضع مشاركة هذه المعلومات إلى الترتيبات الملائمة بين الشركات وسياساتنا ومعاييرنا الأمنية. لمزيد من المعلومات، انظر الأساس القانوني. وخارجيًا، قد تتضمن أعمالنا مع الموردين جمع المعلومات الشخصية واستخدامها وتحليلها أو أنواعًا أخرى من المعالجة بالنيابة عنا. • يتضمن نموذج أعمالنا التعاون مع شركاء الأعمال المستقلين بغرض تسويق منتجات وخدمات IBM وبيعها وتوفيرها. حينما يكون مناسبا (على سبيل المثال، عندما يكون الأمر ضروريا من أجل استكمال الطلب)، نقوم بمشاركة معلومات الاتصال الخاصة بالعمل مع شركاء أعمال محددين. قد نشارك المعلومات الشخصية مع المستشارين المهنيين بما في ذلك المحامون والمدققون وشركات التأمين للحصول على خدماتهم. >كما قد نشارك معلومات العلاقة التعاقدية مع آخرين، على سبيل المثال، شركاء أعمالنا أو المؤسسات المالية أو شركات الشحن أو الهيئات البريدية أو الحكومية، مثل سلطات الجمارك المنخرطة في الاستيفاء. قد نشارك المعلومات الشخصية مع جهات أخرى، مثل شركاء تكنولوجيا الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية التي تشاركها IBM لتقديم إعلانات IBM المستهدفة على منصاتها، لتجميع المعلومات لأغراض تحليل وتتبع التفاعل مع تلك الإعلانات. وفي بعض الأحيان، قد تخضع البيانات الشخصية للإفصاح من قبل الجهات الحكومية بموجب إجراءات قضائية أو أمر محكمة أو عملية قانونية. قد نشارك أيضًا المعلومات الشخصية لحماية حقوق IBM أو حقوق الآخرين عندما ترى IBM أن هذه الحقوق قد تتأثر، على سبيل المثال لمكافحة الاحتيال.



تسهيل عمليات النقل الدولية

قد يتم نقل معلوماتك الشخصية أو التوصل إليها من قبل الشركات التابعة لشركة IBM والأطراف الخارجية حول العالم. تمتثل IBM للقوانين المتعلقة بنقل المعلومات الشخصية بين الدول وذلك بغرض حماية معلوماتك الشخصية، أينما وُجدت.

نفذنا العديد من الضمانات التي تتضمن ما يلي:

البنود التعاقدية مثل البنود المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمقبولة في العديد من الدول الأخرى. يمكنك طلب نسخة من البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي (EU SCCs) عن طريق اختيار اتصل بنا في رأس هذه الصفحة.

في رأس هذه الصفحة. شهادة إطار عمل خصوصية البيانات. حيثما ينطبق ذلك، يتم اعتماد بعض خدمات IBM المحددة (على سبيل المثال، البنية الأساسية كخدمة ونظام التشغيل كخدمة والبرامج كخدمة من IBM، وتحديد العروض الأخرى المستضافة) للامتثال لإطار عمل خصوصية البيانات. للحصول على المزيد من المعلومات، ارجع إلى سياسة إطار عمل خصوصية بيانات IBM لخدمات IBM Cloud المعتمدة.

القواعد المؤسسية الملزمة للمتحكمين (IBM BCR-C). تم اعتماد القواعد المؤسسية الملزمة الخاصة بنا من قبل سلطات حماية البيانات الأوروبية ومكتب المفوض المعلوماتي في المملكة المتحدة للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على قواعد IBM المؤسسية الملزمة للمتحكمين.

تتوافق ممارسات الخصوصية الخاصة بشركة IBM، والموضحة في عبارة الخصوصية هذه، مع إطار عمل قواعد الخصوصية عبر الحدود الخاص بـ APEC. يوفر نظام قواعد الخصوصية عبر الحدود (CBPR) الخاص ب APEC حماية المعلومات الشخصية التي يتم نقلها بين اقتصاديات APEC المشاركة لأنها تتعلق بالمعلومات المباشرة على الإنترنت والتي يتم تجميعها من خلال ibm.com.

معلومات المتحكم والممثل

تؤدي IBM الأعمال من خلال شركاتها الفرعية حول العالم. تعتبر قوانين الخصوصية في بعض الدول أن المتحكم في البيانات هو الكيان القانوني (أو الشخص الطبيعي) الذي يحدد أغراض معالجة المعلومات الشخصية وكيفية معالجة هذه المعلومات. وقد يتم تسمية الأطراف المشتركة في عمليات المعالجة بالنيابة عن المتحكم على أنهم معالجون للبيانات. تختلف المسميات والالتزامات ذات الصلة بناءً على الولاية القضائية.

وحيثما كان هذا ذا صلة بقوانين الخصوصية في بلدك، فإن المتحكم في معلوماتك الشخصية هو الشركة الفرعية الأساسية لـ IBM في بلدك أو منطقتك، إلا في حال حددت International Business Machines Corporation (IBM Corp) أو أي شركة أخرى تابعة لـ IBM أنها المتحكم في البيانات فيما يتعلق بتفاعل محدد معك.

يمكن إيجاد بيانات الاتصال للشركة الفرعية الأساسية في بلدك أو منطقتك من خلال اختيار بلدك أو منطقتك ومن ثم اختيار اتصل بنا في تذييل المواقع الإلكترونية ibm.com. كما يمكن الاتصال بـ IBM Corp على:

International Business Machines Corporation، ،1 North Castle Drive Armonk، نيويورك،

الولايات المتحدة.

في حال وجب على IBM Corp أو إحدى الشركات الفرعية التي تسيطر عليها أن تعين ممثلًا قانونيًا، فلقد تم تعيين الممثل التالي.

المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) IBM International Group B.V.،

Johan Huizingalaan 765،

1066 VH أمستردام،

هولندا

المملكة المتحدة (UK) IBM United Kingdom Limited,

PO Box 41, North Harbour,

Portsmouth,

Hampshire, PO6 3AU,

المملكة المتحدة

أمن المعلومات والاحتفاظ بها

لحماية معلوماتك الشخصية من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح بهم، قمنا بتنفيذ ضمانات فنية وإدارية ومادية معقولة. تتضمن هذه الضمانات ضوابط الوصول القائمة على الأدوار والتشفير للحفاظ على سرية معلوماتك أثناء النقل. كما نطلب من شركاء أعمالنا وموردينا والجهات الخارجية تنفيذ ضوابط مناسبة مثل شروط العقد وقيود الوصول لحماية المعلومات من الوصول والاستخدام والإفصاح غير المصرح بهم.

تُتيح شركة IBM نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (والتي تُعرف غالبًا بالاختصار LLMs). قد تقوم شركة IBM باستخدام نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه في خصائص IBM.com أو دمجها بها، بما في ذلك من خلال روبوتات المحادثة. قد تتيح شركة IBM أيضًا نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه بموجب شروط منفصلة.

تم تصميم نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM وتدريبها وتنفيذها واختبارها باستخدام البيانات من مصادر عامة والتي قد تحتوي عرضيًا على معلومات شخصية. لقد قمنا بتنفيذ الاحتياطات والعمليات والأدوات للحد من التأثيرات المرتبطة وللمساعدة في التعامل مع عملية تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وترسيخ الثقة فيه.

نحتفظ بالمعلومات الشخصية فقط طالما كان ذلك ضروريًا لاستيفاء الأغراض التي تمت معالجة هذه المعلومات لأجلها أو للامتثال لمتطلبات الاحتفاظ القانونية والتشريعية. قد تتضمن متطلبات الاحتفاظ القانونية والتشريعية الاحتفاظ بالمعلومات للأغراض التالية:

التدقيق والمحاسبة،

مدد الاحتفاظ القانونية،

التعامل مع النزاعات،

إقامة المطالبات القانونية وممارستها والدفاع عنها في الدول التي نقوم بأعمالنا فيها.

نحتفظ بمعلومات العلاقة التعاقدية لأغراض إدارية وللامتثال لمتطلبات الاحتفاظ القانونية والتشريعية والدفاع عن حقوق IBM وإدارة علاقة IBM معك. قد توفر المعلومات التي يتم تقديمها في إشعار الخصوصية التكميلي معلومات أكثر تفصيلًا حول مدد الاحتفاظ المنطبقة.

في حال لم تعد هناك حاجة إلى المعلومات الشخصية، فلدينا وسائل لحذف هذه المعلومات بشكل آمن، على سبيل المثال من خلال حذف الملفات الإلكترونية أو تمزيق السجلات المادية.

حقوقك

لديك حقوق معينة عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية. يمكن استخدام نموذج اتصل بنا في رأس هذه الصفحة للأغراض أدناه:

طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية التي في حوزتنا عنك، أو تحديث هذه المعلومات أو تصحيحها. استنادًا إلى القوانين المعمول بها، لديك حقوق إضافية تتعلق بمعلوماتك الشخصية.

طلب الحصول على معلوماتك الشخصية بنسق قابل للاستخدام ونقلها إلى طرف آخر (يعرف أيضًا بالحق في نقل البيانات)

طلب حذف المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك؛

إلغاء الاشتراك في أنواع معينة من معالجة المعلومات الشخصية، مثل الإعلان الموجه

توجيه الأسئلة المتعلقة ببيان الخصوصية وممارسات الخصوصية. سيتم تحويل رسالتك إلى الموظف المختص من فريق خصوصية البيانات التابع لـ IBM بما في ذلك مسؤولو حماية البيانات الذين يتحلون بروح المسؤولية.

إرسال شكوى إلى IBM في حال لم تكن راضيًا عن كيفية معالجة IBM لمعلوماتك الشخصية.

تفاصيل طلبات حقوق البيانات عند إرسال طلب حقوق البيانات (DR)، فإنك تزودنا بمعلومات شخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك، والتي نستخدمها للرد على طلبك. في بعض الظروف، للتحقق من هويتك وللتأكد من أننا نفصح عن المعلومات الشخصية للشخص الصحيح، قد نطلب أيضًا نسخة من بطاقة هويتك التي تحمل صورتك الشخصية، والتي يتم حذفها بعد التحقق من هويتك مباشرة. بناءً على الطلب المتعلق بحقوق البيانات الخاص بك، تتم معالجة معلوماتك الشخصية للتعامل مع الطلب المتعلق بحقوق البيانات الخاص بك وتلبيته، بما يتوافق مع التزامات شركة IBM وتعهداتها القانونية المتعلقة بحقوق البيانات. يمكنك التحقق من حالة الطلبات التي قمت بإرسالها باستخدام نموذج الويب لحقوق البيانات في بوابة خصوصية IBM 90 يومًا بعد إكمال الطلب. يتم الاحتفاظ بالبيانات ذات الصلة بطلب حقوق البيانات الخاص بك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اتصال متعلق بحقوق البيانات تم إجراؤه مع شركة IBM، لمعالجة أي طلب قد يكون لديك فيما يتعلق بحقوق البيانات، ولأغراض الامتثال والتسجيل الخاصة بشركة IBM. لمزيد من المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك، ارجع إلى المعلومات الشخصية التي نجمعها ونستخدمها.

كما يمكن إيجاد معلومات حول الحقوق الإضافية عندما تسري هذه الحقوق هنا.قد تخضع حقوقك لقيود واستثناءات تنشأ عن القوانين المعمول بها. على سبيل المثال، قد تكون هناك مواقف حيث لا يكون بإمكاننا مشاركة معلومات معينة تسعى إليها في حال كان الإفصاح عن مثل هذه المعلومات يعني الإفصاح عن معلومات حول آخرين.

قد ي يكون لديك الحق كذلك في إرسال شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة. يمكن الاطلاع على معلومات حول الحقوق الإضافية الأخرى، عندما تكون منطبقة، والحق في تقديم الشكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة من هنا.

إذا كان لديك مخاوف لم يتم حلها تتعلق بالخصوصية أو استخدام البيانات ولم نقم بعلاجها بصورة مرضية، فيرجى الاتصال بجهة إتاحة حل المنازعات الخارجية ومقرها الولايات المتحدة (مجانًا) هنا.

لإعداد أو تحديث تفضيلات الاتصالات التسويقية، يُرجى زيارة مركز تفضيلات خصوصية IBM. كما يمكنك تقديم طلب لإلغاء الاشتراك في الخدمة، أو اختيار إلغاء الاشتراك في نهاية كل رسالة إلكترونية تسويقية.

الأساس القانوني

في بعض الولايات القضائية، تخضع المعالجة القانونية للمعلومات الشخصية إلى مبررات، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم الأساس القانوني. تختلف الأسس القانونية التي نستند إليها لإجراء المعاجلة القانونية لمعلوماتك الشخصية بناءً على الغرض من المعالجة والقانون المعمول به.

الأسس القانونية المختلفة التي يجوز أن نستند إليها هي على النحو التالي:

ضرورية لتنفيذ عقدنا معك نستند إلى هذا الأساس القانوني عندما نكون بحاجة إلى معالجة معلومات شخصية معينة مثل بيانات الاتصال الخاصة بك وبيانات السداد وبيانات الشحن وذلك بغرض أداء التزاماتنا أو إدارة علاقتنا التعاقدية معك.

أمثلة: إذا نويت شراء منتج أو خدمة، فسوف نطلب معلومات اتصال الأعمال الخاصة بك لإبرام عقد معك أو يمكنك إنشاء IBMid (انظر ملف بيانات التعريف الخاص بك ) للوصول إلى المنتج الذي تم شراؤه إلكترونيًا . للوفاء بالعقد، قد تكون بحاجة إلى الحصول على خدمات الدعم، ولذا قد نكون بحاجة إلى جمع معلومات الاتصال الخاصة بك. نحتاج إلى المعلومات الشخصية لدراسة المتقدمين للوظائف أو إدارة استحقاقات المعاشات للمتقاعدين (انظر الاستقطاب والموظفون السابقون).



ضرورية لأغراض المصالح المشروعة لـ IBM أو الجهات ترتبط المصالح المشروعة بالمقدرة على إجراء الأعمال وتنظيمها بما قد يتضمن تسويق عروضنا وحماية مصالحنا القانونية وتأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات أو استيفاء متطلبات العميل.

أمثلة: نحتفظ باستخدامك وتفاعلك مع مواقعنا الإلكترونية لتحسين هذه المواقع. نعالج IBMid الخاص بك (انظر حسابك) لإدارة صلاحية الوصول إلى خدماتنا. في حال كان لدينا علاقة تعاقدية مع المنظمة التي تعمل لديها، فلدينا مصلحة مشروعة لمعالجة معلوماتك الشخصية المستخدمة لإدارة العقد. نقوم بمعالجة معلومات اتصال الأعمال الخاصة بك (انظر حسابك) جنبًا إلى جنب مع المعلومات الأخرى ذات الصلة بالأعمال لملاءمة تفاعلاتنا معك وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا. قد نعالج معلومات الاتصال الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع تفاصيل إحدى فعاليات IBM التي حضرتها وذلك لتطوير المعلومات الاستباقية للتسويق والأعمال. نعالج المعلومات الشخصية للمتقدمين للوظائف بناءً على مصالحنا المشروعة بغرض الاستعانة بالمواهب الملائمة (انظر الاستقطاب والموظفون السابقون). ينبغي علينا الحفاظ على عمليات الأعمال العامة في وضع عملي جيد. ولتحقيق هذه الغاية، قد نقوم، على سبيل المثال، بمعالجة معلومات تسجيل الدخول إلى نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات الخاصة بنا، أو صور كاميرات المراقبة التليفزيونية فيمواقع IBM لأغراض ضمان الأمن والسلامة. قد نعالج كذلك المعلومات الشخصية حيثما كان ذلك ضروريًا للدفاع عن حقوقنا في الإجراءات القضائية والإدارية والتحكيمية. يندرج هذا أيضًا تحت الأساس القانوني للمصلحة المشروعة في الدول حيث لا يوجد أساس قانوني مستقل. نعالج المعلومات الشخصية لحماية الائتمان، مما يعد أساسًا قانونيًا محددًا بموجب القانون البرازيلي (LGPD)، ولكنها مشمولة أيضًا بموجب الأساس القانوني للمصلحة المشروعة في دول أخرى.



الموافقة تستند المعالجة إلى موافقتك عندما نطلب ذلك.

على سبيل المثال: الاستخدام الاختياري لملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة أو البريد الإلكتروني الذي يحتوي على مواد تسويقية



الالتزام القانوني تستند المعالجة إلى موافقتك عندما نطلب ذلك.

على سبيل المثال: قد نكون ملزمين بطلب هوية حكومية لبعض المعاملات مثل المعاملات المالية (انظرالعلاقة التعاقدية).



تحديثات بيان الخصوصية

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الأقسام التي تم تعديلها في هذا الاصدار

مواقع IBM الإلكترونية أمن المعلومات والاحتفاظ بها

روابط أخرى

حقوقك الإضافية

بيان الخصوصية التكميلي في كاليفورنيا

سياسة الخصوصية من IBM للخدمات السحابية المعتمدة من IBM

قواعد IBM المؤسسية الملزمة للمتحكمين

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