تستفيد Silver Egg Technology من watsonx.ai لتقييم السِيَر الذاتية بسرعة وبشكل عادل، وتحديد المتقدمين ذوي الإمكانيات العالية. يُقدِّم الحل معايير تقييم محددة بناءً على الوصف الوظيفي، ويقوم بتقييم السِيَر الذاتية وفقًا لهذه المعايير، ويصنِّف المرشحين. يمكن بعد ذلك جدولة أفضل المرشحين على الفور لإجراء مقابلة، مع تقديم العروض للمرشحين المناسبين في أقل من أسبوع، ما يقلل الوقت المستغرق بين استلام السيرة الذاتية وتقديم العرض بنسبة تصل إلى 75%.