تهانينا للفائزين بجوائز IBM Partner Plus في الجغرافيا لعام 2025! وقد تم اختيار هؤلاء الفائزين من مئات المشاركات في ست فئات مختلفة. جوائز IBM Partner Plus تحتفي بالذين يطورون الأعمال، ويعيدون تشكيل الصناعات، ويخلقون تأثيرًا إيجابيًا من خلال الشراكة. ترقبوا الإعلان عن الفائزين العالميين في IBM Think في مايو 2025.