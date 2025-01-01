جوائز برنامج IBM Partner Plus Awards لعام 2025

تهانينا للفائزين بجوائز IBM Partner Plus في الجغرافيا لعام 2025! وقد تم اختيار هؤلاء الفائزين من مئات المشاركات في ست فئات مختلفة. جوائز IBM Partner Plus تحتفي بالذين يطورون الأعمال، ويعيدون تشكيل الصناعات، ويخلقون تأثيرًا إيجابيًا من خلال الشراكة. ترقبوا الإعلان عن الفائزين العالميين في IBM Think في مايو 2025.

شاهد الفائزين في مسابقة الجغرافيا لعام 2025
لمحة عامة
الإنجازات المشتركة. النجاح المشترك. يحتفل برنامج IBM Partner Plus Awards بالمساهمين الذين تعاونوا معًا لجعل العالم مكانًا أفضل - أولئك الذين يتكاتفون معًا لتقديم حلول جديدة للمشكلات القديمة، وتحويل الرؤى إلى أفكار مؤثرة، والذين يتواصلون فيما بينهم لخلق شيء مفيد حقًا. فالابتكار ليس سهلاً، ولا أحد يفعله بمفرده. لذا؛ ها هم أفراد الفريق الذين يدفعوننا جميعًا إلى المضي قدمًا.

الفائزون حسب المناطق الجغرافية

أمريكا الشمالية

الذكاء الاصطناعي للأعمال - Salient Process

الأتمتة – EY

هجين حسب التصميم – Glasshouse Systems

التحديث – Pragma Edge

الاستدامة – Prolifics

إنتاجية القوى العاملة – PMsquare LLC

 آباك (آسيا والمحيط الهادئ)

الذكاء الاصطناعي للأعمال – Tech Mahindra

الأتمتة – Octane Software Solutions

هجين حسب التصميم – Truis

التحديث – مختبر GS | GAVS

الاستدامة – Beijing Shuto Technology

إنتاجية القوى العاملة – Appolo Computers

 اليابان

الذكاء الاصطناعي للأعمال – System Research Co.

الأتمتة - ITOCHU Techno-Solutions Corporation

هجين حسب التصميم – MONO-X Inc.

تحديث – Fukuoka Business Information Technology Center Co.

الاستدامة – Exa Corporation

إنتاجية القوى العاملة – NEC Corporation

 أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

الذكاء الاصطناعي للأعمال – EY

الأتمتة – Protiviti

هجين حسب التصميم – HCLTech

التحديث – Recarta IT

الاستدامة – Tata Consultancy Services

إنتاجية القوى العاملة – valantic

 أمريكا اللاتينية

الذكاء الاصطناعي للأعمال NDS Cognitive Labs

الأتمتة – ScaleUp Consultoria

هجين حسب التصميم – FCamara

التحديث – SONDA

الاستدامة – Union IT

إنتاجية القوى العاملة – CertSys
فئات الجوائز تُكرّم جوائز IBM Partner Plus الأفكار المبتكرة والابتكارات الرائدة التي تحققت من خلال الشراكة. تم قبول الترشيحات لجوائز 2025 في الفئات التالية:
الذكاء الاصطناعي للأعمال – إعادة تصور الطريقة التي يتم بها إنجاز الأعمال

نحتفل بأولئك الذين يأخذون زمام المبادرة من خلال بناء وتوسيع وتسريع وتيرة تأثير الذكاء الاصطناعي الموثوق به للأعمال.
الأتمتة – تعزيز الأداء من خلال الأتمتة

نحتفل بأولئك الذين يقدمون مستويات غير مسبوقة من الأداء؛ تتميز بالسرعة والتوسع والأمان، مما يُتيح للأنظمة وعمليات الأعمال والموظفين أن يكونوا أكثر كفاءة.
هجين من حيث التصميم – تحويل الأعمال باستخدام تقنيات السحابة الهجينة

نحتفل بأولئك الذين يساعدون العملاء في هيكلة وتأمين وتوسيع نطاق تقنية المعلومات الخاصة بالسحابة الهجينة والمتعددة كأساس لتحقيق أولويات العمل الرئيسية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
التحديث – تسريع الابتكار من خلال البنية التحتية

نحتفل بأولئك الذين يساعدوننا على تحقيق نتائج الأعمال من خلال بنية تحتية آمنة متوافقة ومرنة لزيادة الأداء والإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لبناء مستقبل أفضل.
الاستدامة – تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع

نحتفل بأولئك الذين يستخدمون البيانات للمساعدة على بناء شركات أكثر استدامة تنمو بطرق أكثر مسؤولية.
إنتاجية القوى العاملة – إطلاق العنان لقدرات الموظفين

نحتفل بأولئك الذين يستفيدون من الرؤى القائمة على البيانات لإنشاء مستويات جديدة من إنتاجية الموظفين وتسريع مسارات الابتكار.
نظام المسابقة
من يمكنه المشاركة

شركاء الأعمال من الفئة الفضية والذهبية والبلاتينية والزرقاء الذين شاركوا في مشروع يستفيد من حلول IBM كانوا مؤهلين على إرسال ترشيح ذاتي.
الترشيحات المتعددة

يحق للشركاء إرسال ترشيحات فريدة في فئات متعددة ولكن لا يجوز لهم إرسال أكثر من ترشيح واحد لكل فئة.
التحكيم

ستُخصص لجنة تحكيم لكل فئة من الفئات. تتولى هذه اللجنة مهام مراجعة الترشيحات بشكل سري وتقييمها بناءً على معايير محددة تتضمن الخبرة والشراكة والتأثير والابتكار وقصص النجاح المقدمة. وسيتم دمج النتائج مع المقاييس الرئيسية المتعلقة بالشراكة والتي تم سحبها نيابةً عن الشريك لاختيار الفائزين بالجوائز على المستوى الإقليمي. سيتم اختيار فائز "عالمي" واحد لكل فئة من بين الفائزين على المستوى الإقليمي.
الخط الزمني

 

لم يعد يتم قبول الترشيحات لجوائز IBM Partner Plus لعام 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في مارس 2025، وسيتم الكشف عن الفائزين العالميين في مؤتمر IBM Think لعام 2025.
الجوائز

سيتم تكريم الفائزين الإقليميين والعالميين وسيحظون بتقدير عالمي في مؤتمر IBM Think لعام 2025 والمزيد.

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النصائح والأسئلة الشائعة

نصائح للمشاركة بشكل رائع في IBM Partner Plus Awards.

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الأسئلة الشائعة حول Partner Plus Awards

 
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