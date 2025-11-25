بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغِّل أحمال التشغيل على IBM Z، فإن الطريق إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بما إذا كان بإمكانها تشغيله أم لا، بل يتعلق بمدى كفاءة وأمان دمجه في البيئات الحالية.

تزداد أعباء العمل في الذكاء الاصطناعي وتستهلك موارد أكبر، خاصة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة. في Z، يجب على العملاء تحقيق التوازن بين:

أحمال التشغيل الحساسة لزمن الانتقال التي لا يمكنها مغادرة المنصة.

متطلبات الامتثال وإقامة البيانات التي تحد من مكان تنفيذ الاستدلال.

ارتفاع تكاليف الحوسبة والطاقة بسبب النشر غير الفعال للنماذج.

صُمم AI Optimizer for Z 2.1 ليتوافق مع هذه الحقائق، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات يدوية أقل والأتمتة بذكاء أكبر فيما يتعلق بتوجيه والاستدلالات وتحسينها.