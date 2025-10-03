تقديم دعم Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

حقق Netezza قفزة كبيرة في رحلة تحديثه من خلال تقديم دعم التخزين السحابي للكائنات الأصلية مباشرةً ضمن المحرك.
تُتيح هذه الميزة الجديدة القوية للمستخدمين إنشاء جداول مستخدمين بصيغة بيانات Netezza على تخزين الكائنات المتوافق مع S3، ما يفتح آفاقًا جديدة من حيث القابلية للتوسع والمرونة والكفاءة من حيث التكلفة.
هذا التحسين ليس مجرد ترقية تقنية فحسب؛ بل هو تحوُّل استراتيجي يضع Netezza في موقع يمكِّنه من الاستفادة الكاملة من مزايا البنى السحابية الأصلية. من خلال دمج تخزين الكائنات بشكل أصلي، يُتيح Netezza ما يلي:
تكمل هذه القدرة الجديدة دعم Netezza الحالي لتخزين الكتل، لتكوين تسلسل هرمي لتخزين هجين. يمكن للمستخدمين الآن نقل أعباء العمل من تخزين الكتل إلى تخزين الكائنات بسلاسة، ما يُتيح مسار ترحيل أكثر سلاسة نحو بيئات الحوسبة السحابية الأصلية.
يمثِّل هذا النموذج الهجين تحولًا كبيرًا للعملاء الراغبين في تحسين الأداء والتكلفة أثناء تحديث بنية بياناتهم التحتية.
يتوفر Netezza حاليًا على أبرز منصات السحابة مثل AWS وAzure كخدمة سحابية (SaaS) وخيارات "أحضر سحابتك الخاصة" (BYOC). توفِّر هذه المنصات السحابية العامة تخزين كائنات منخفض التكلفة وقابلًا للتوسع وذا قدرات عالية. على سبيل المثال، تُعَد AWS S3 خدمة تخزين كائنات شهيرة يمكن نشرها عبر حساب سحابي على AWS، وتتميز بقابلية توسُّع عالية جدًا مع الحفاظ على تكلفة منخفضة. من الممكن أيضًا تكوين حاويات التخزين لدعم إدارة الإصدارات وتقليل التكرار وضبط صلاحيات الوصول.
مع نهج التخزين الهجين، يمكن للعملاء اختيار نوع التخزين للجدول عند إنشائه. إذا لم يتم تحديد نوع التخزين في تعريف الجدول (DDL)، يختار Netezza النوع تلقائيًّا استنادًا إلى الإعدادات الافتراضية لقاعدة البيانات أو إعدادات النظام الافتراضية، والتي يمكن تكوينها.
يستمر Netezza في البناء على مفاهيم الحوسبة الموزعة وبنية المعالجة المتوازية الضخمة (MPP).
نوع التخزين غير مرئي لواجهة NPS الأمامية، ما يعني أن المستخدم يستطيع الاستعلام عن الجداول وربطها دون القلق بشأن نوع التخزين الأساسي.
يوفر Netezza تخزين الكائنات مع استمرار دعم تخزين الكتل لتسهيل نقل البيانات وأعباء العمل من تخزين الكتل إلى تخزين الكائنات. بمجرد تكوين تخزين الكائنات، يمكن للعميل اختيار نوع التخزين للجداول التي تم إنشاؤها حديثًا. يمكن نسخ البيانات حسب الحاجة بين تخزين الكائنات وتخزين الكتل باستخدام SQL البسيط.
يجب على المستخدمين إنشاء حاوية منفصلة لكل مثيل NPS.
كل كائن مخزَّن في مخزن الكائنات يتَّبِع تنسيق بادئة منظم:
“/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.
يحتوي تخزين الكائنات على كائنات تتوافق مع الجداول والبيانات الوصفية. تحتوي كل شريحة بيانات على كائنات بيانات وصفية خاصة بها. يتم تخزين بيانات التعريف في ذاكرة مؤقتة كبيرة لتحسين زمن انتقال الإدخال والإخراج.
في بنية تخزين الكائنات في Netezza، يتم تتبُّع الكائنات القديمة، مثل تلك الناتجة عن الجداول المحذوفة أو المختصرة أو المنظمة، باستخدام كائن قائمة الحذف. يتم إنشاء هذه القائمة أثناء تلك العمليات. بعد ذلك، يتولى مُنظف النفايات غير المتزامن مسؤولية حذف هذه الكائنات فعليًّا من مخزن الكائنات.
وهذا يعني أن Netezza يتولى تلقائيًّا عملية التنظيف في الخلفية، ما يضمن إدارة فعَّالة للتخزين دون الحاجة إلى تدخل يدوي.
لتحسين الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، يعتمد تخزين الكائنات في Netezza على التخزين المؤقت المحلي. توفِّر طبقة التخزين المؤقت هذه زمن انتقال قصيرًا وإنتاجية عالية. تم تطوير تنفيذ مخصص للتخزين المؤقت خصيصًا لمحرك تخزين Netezza، ما يُتيح تكرارًا سريعًا وتكاملًا وثيقًا مع بنية Netezza الخاصة.
يوفر تكامل تخزين الكائنات الأصلي في Netezza فوائد قوية للمستخدمين دون التأثير في سير العمل أو التطبيقات الحالية. وفيما يلي المزايا الرئيسية:
لتقييم كفاءة وموثوقية تخزين الكائنات، تم تنفيذ مجموعة متنوعة من أعباء العمل، بما في ذلك استعلامات القراءة فقط والعمليات التحليلية المختلطة والمهام كثيفة الكتابة وسيناريوهات الاستخدام المتزامن من قِبَل عدة مستخدمين.
أبرز النقاط الرئيسية:
لدعم تخزين الكائنات الأصلي، يقدِّم Netezza الكلمة المفتاحية storagetype، ما يُتيح للمستخدمين تحديد نوع التخزين المطلوب على مستويات مختلفة من التكوينات.
تسلسل تحديد نوع التخزين: إذا تم تحديد نوع التخزين على مستوى الجدول في عبارة CREATE TABLE، يستخدم الجدول نوع التخزين المحدد.
2. مثال: CREATE TABLE t1 (c1 INT) storagetype ‘object’; مستوى الجلسة: إذا لم يتم تحديد نوع التخزين على مستوى الجدول، يتم اعتماد نوع التخزين من الجلسة. مثال:
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. على مستوى قاعدة البيانات: إذا لم يتم تحديده على مستوى جلسة العمل، يتم توريث نوع التخزين من قاعدة البيانات. مثال:
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. الإعداد العام: إذا لم يتم تحديده على مستوى قاعدة البيانات أيضًا، فإن النظام يعود إلى نوع التخزين الافتراضي العام الذي تم تعيينه في تكوين النظام. مثال:
SET default_storage_type = ‘object’;
يضمن هذا التسلسل الهرمي المرونة مع الحفاظ على الاتساق عبر عمليات النشر.
أصبح تخزين الكائنات السحابي الأصلي لـ Netezza على AWS متاحًا الآن في المعاينة العامة، مع التخطيط للإطلاق العام على AWS وAzure في الربع الرابع من 2025.
يدعم Netezza الآن تخزين الكائنات السحابي الأصلي، ما يُتيح للمستخدمين إنشاء الجداول وإدارتها مباشرةً على تخزين سحابي متوافق مع S3. يقدِّم هذا النموذج الهجين الذي يجمع بين تخزين الكتل وتخزين الكائنات قابلية توسُّع أفضل وتكاليف أقل وتوافقًا سلسًا مع SQL.
بفضل التخزين المؤقت والتنظيف غير المتزامن وإمكانية تكوين التخزين عبر الكلمة المفتاحية storagetype، يوفر Netezza أداءً محسَّنًا مقابل التكلفة مع الحفاظ على تجربة مستخدم متسقة.تُعَد المعاينة العامة لنظام Netezza NCOS أساسًا متينًا لإطلاق موجة من القدرات الجديدة التي ستنال إعجاب مستخدمينا.
نوصي المستخدمين باستكشاف تخزين الكائنات من خلال تشغيل أعباء العمل الخاصة بهم وتحديد أفضل توازن بين احتياجات بياناتهم وأعباء العمل.