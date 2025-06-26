تقديم Top Actions في IBM Turbonomic: تبدأ هنا رحلة التحسين الذكي للسحابة.

تقع فرق العمليات السحابية تحت ضغط مستمر لتحسين الأداء وتقليل التكاليف، دون الانشغال بكمية كبيرة من التوصيات. أخبرنا مستخدمو Turbonomic أنه بالرغم من أن المنصة توفِّر رؤى قوية للتحسين، إلا إن حجم الإجراءات الكبير قد يكون مرهقًا. ودون طريقة واضحة لترتيب الأولويات، قد يتم تفويت تحسينات الأداء الحساسة أو فرص توفير التكاليف.

تعمل Top Actions على معالجة هذه التحديات بشكل مباشر من خلال:

إبراز الإجراءات "البسيطة" التي يمكن تنفيذها على الفور مع حد أدنى من المخاطر.

تصنيف الإجراءات حسب الأهداف مثل الأداء وتوفير التكاليف.

عرض ملخص مبسَّط لأفضل خمسة إجراءات لكل فئة، مع إمكانية استكشاف المزيد.

وهذا يعني وقتًا أقل في تصفية التوصيات، ووقتًا أكبر لتحقيق القيمة.

في التجارب المبكرة، أشار العملاء الذين يستخدمون ميزة Top Actions إلى سرعة أكبر في تنفيذ مهام التحسين، ولاحَظ الكثير منهم زيادة الثقة في اتخاذ القرارات. من خلال عرض أهم الإجراءات أولًا، يمكن للفرق اتخاذ قرارات حاسمة وتجنُّب الشلل التحليلي الذي غالبًا ما يصاحب البيئات السحابية واسعة النطاق. هذه الكفاءة لا تسرِّع فقط عائد الاستثمار، بل تساعد الفرق أيضًا على البقاء مرنة في عمليات السحابة الديناميكية.