التحليلات

تم إدراج بيانات IBM والذكاء الاصطناعي في القائمة المختصرة Constellation ShortList للربع الثالث من عام 2025

المؤلفون

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

أصدرت شركة Constellation Research قوائمها المختصرة للربع الثالث من عام 2025، والتي تسلط الضوء على البائعين والحلول التي يجب على قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات متابعتها للبقاء في طليعة المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.

حصلت شركة IBM Data and AI على تكريم في 3 فئات:

  1. مستودعات البيانات لتطبيقات الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  2. منصات التحليلات السحابية المتعددة وذكاء الأعمال
  3. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

تعد Constellation Research شركة استشارية ومحللة رائدة مقرها في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على البائعين ذوي الصلة بالمتبنين الأوائل، ويأتي هذا التكريم منها لشركة IBM ليؤكد على مدى التزام IBM بمساعدة الشركات على تحديث استراتيجية البيانات الخاصة بها، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس باستخدام حلول موثوقة وجاهزة للمؤسسات.

يقول R “Ray” Wang، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Constellation Research: لا شك في أن الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي يتطلب عقلية تركز على تحويل البيانات إلى قرارات. "من مستودعات البيانات إلى التحليلات متعددة السحابة ومنصات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، حازت شركة IBM على تقدير محللي شركة Constellation لتقديمها الحلول التي يطلبها العملاء فعلًا."

التكريم في 3 فئات

IBM watsonx.data

معترف بها في القائمة المختصرة لتطبيقات الجيل التالي المدعومة بالذكاء الذكاء الاصطناعي لعام 2025 Data Lakehouses

Watsonx.data هو مستودع بحيرة البيانات الهجين التابع لشركة IBM للذكاء الاصطناعي والتحليلات. فهو يوحّد البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة عبر السحابة أو محليًا لتقديم بيانات أكثر موثوقية للذكاء الاصطناعي. وبفضل الحوكمة المدمجة والتحكم في الوصول، وسهولة توسيع نطاق استيعاب البيانات وإعدادها واسترجاعها وأتمتتها لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

إليك كيفية مقارنتها بمعايير Constellation:

  • قدرات تطوير التطبيقات للتطبيقات الجيل التالي: دمج البيانات غير المنظمة والمنظمة وتوحيدها بسلاسة عبر مصادر وتنسيقات مختلفة لتقديم بيانات أكثر موثوقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • قواعد البيانات المعاملاتية والتحليلية — أصلية و/أو تابعة لجهة خارجية: يدعم watsonx.data بشكل أصلي قواعد بيانات المعاملات التحليلية دون حاجة إلى عملية استخراج وتحويل وتحميل (ETL) معقدة. بفضل قدرات نسيج البيانات المدمجة، يمكنك أتمتة وتوسيع نطاقها لمختلف أنواع أعباء العمل، وتحسين الأداء باستخدام محركات استعلام متعددة ملائمة للغرض.
  • ضوابط الوصول والأمان والامتثال والحوكمة: بفضل الحوكمة المركزية وعناصر التحكم في الوصول، يمكنك مشاركة البيانات عبر كل أنحاء المؤسسة دون خوف من حدوث تسرب للبيانات ولا قلق على عدم الامتثال، سواء من أنظمة مصدر المستندات أو وكيل أو تطبيق الذكاء الاصطناعي النهائي.

IBM watsonx BI

معترف بها في القائمة المختصرة للتحليلات ذات السحابة المتعددة ومنصات ذكاء الأعمال لعام 2025

بعد شهر واحد فقط من إطلاقها، تم اختيار منصة watsonx BI كحل من 7 حلول بارزة في قائمة Constellation المختصرة للتحليلات متعددة السحابة ومنصات ذكاء الأعمال. حيث يساعد حل watsonx BI، المعترف به كواحد من 7 حلول متميزة، الشركات على مواجهة تحديات ذكاء الأعمال الحديثة من خلال قابلية التوسع على مستوى المؤسسات ولما له من حوكمة موثوقة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

إليك كيفية مقارنتها بمعايير Constellation:

  • رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر المصادر: خدمة السحابة الأصلية مصممة لتوسيع النطاق المرن والوصول المحكوم، حيث تجلب منصة watsonx BI التحليلات إلى مكان وجود البيانات، مما يوفر الأداء والأمان المتسق عبر البيئات.
  • التكامل والأتمتة: تعمل الموصِّلات المدمجة وتفسير البيانات الوصفية على إثراء البيانات وأتمتة إنشاء المقاييس، مما يسرّع المسار من البيانات غير منسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
  • التحليلات: بدءًا من لوحة المعلومات إلى استعلام اللغة الطبيعية والمطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يحصل المستخدمون فورًا على رؤى محادث مدركة للسياق.
  • التكامل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي: يدعم العديد من النماذج اللغوية الكبيرة ويؤسس للذكاء الاصطناعي التوليدي في بيانات المؤسسة المحكومة، مما يمنح مشرفي البيانات القدرة على التحكم في تعريفات المقاييس واستخدام النموذج.
  • طبقة دلالية محكومة: تضمن الطبقة الدلالية المركزية وكتالوج المقاييس وجود تعريفات متسقة، ومنطق استعلام شفاف، وتعاون آمن قائم على الأدوار بين فِرق العمل.

IBM watsonx.ai 

معترف به في القائمة المختصرة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لعام 2025

تُمكِّن منصة IBM watsonx.ai الشركات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة ونشر هذه التطبيقات وتوسيع نطاقها في استوديو تطوير واحد موحَّد. حيث إنها تمنح المطورين مرونة كبيرة وخيارات متنوعة لاختيار وتخصيص أي نموذج أساس، والوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات ما قبل البناء والمخصصة والأدوات مفتوحة المصدر، والاستفادة من الإطارات الرائدة وخيارات النشر الهجين عبر السحابة ومحليًا، مما يتيح التجريب السريع وتقليل الوقت اللازم لتحقيق قيمة الأعمال.

فيما يلي بعض النقاط البارزة من معايير قائمة Constellation المختصرة:

  • توفر بنية تحتية قائمة على السحابة وقابلة للتوسع: استوديو موحَّد لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، قادر على توفير قابلية توسيع نطاق التطبيقات لعمليات النشر الهجينة متعددة السحابات.
  • تدعم أنواعًا متعددة من النماذج: توفر "بوابة النماذج" إمكانية الوصول إلى نماذج مؤسسة IBM والشركاء والجهات الخارجية مع خيارات ضبط متقدمة وتوليد بيانات تركيبية وطرق نشر مرنة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
  • تدعم الأتمتة: حيث إن تقنية AutoAI لـ RAG والتعلم الآلي يعملان على أتمتة عملية إنشاء نموذج RAG والتعلم الآلي لتبسيط تدريب النموذج وتحسينه ونشره في تجربة واجهة المستخدم (UI).

شاهد الميزة بصورة عملية

لا شك في أن إدراج شركة IBM في ثلاث قوائم قصيرة من قوائم Constellation يعني الاعتراف بتميز نهجها في مجال الذكاء الاصطناعي الموثوق به من فئة المؤسسات. معًا، watsonx.data، توفر watsonx BI و watsonx.ai الأساس للمؤسسات لتحديث منصات البيانات وتشغيل الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التنفيذ بشكل مسؤول. اكتشف كيف يمكن لمنصة watsonx  مساعدة عملك على إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق واسع:

