تطلق IBM خدمة التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي، وهي عرض مشترك بين خدمات الأمن الإلكتروني في IBM Consulting وIBM® Guardium AI Security.
مع تسارع المؤسسات في تبنّي الذكاء الاصطناعي، تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في كيفية الابتكار بمسؤولية مع إدارة المخاطر بفاعلية. بدءًا من الذكاء الاصطناعي الظلي إلى النماذج التي تم تكوينها بشكل خاطئ وتعرّض البيانات الحساسة للكشف، يمتلئ مشهد الذكاء الاصطناعي بنقاط عمياء قد تؤدي إلى اختراقات مكلفة وإخفاقات في الامتثال.
يعمل التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي على تسريع وتيرة التعاون مع المؤسسات لمساعدتها على كشف المخاطر الخفية، وبناء الثقة في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، ووضع الأساس لحوكمة قابلة للتوسع.
يُعَد التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي مبادرة يقودها خبراء، تهدف إلى مساعدة العملاء على الحصول بسرعة على رؤية شاملة لمشهد الذكاء الاصطناعي لديهم وتحديد المخاطر الأمنية الحرجة خلال بضعة أسابيع فقط. يقدِّم هذا العرض منهجية منظمة وفعَّالة لتحويل أمن الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.
يقدِّم التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي نهجًا شاملًا لتأمين بيئة الذكاء الاصطناعي لديك، حيث يوجِّهك من مرحلة الاكتشاف الأولى حتى اتخاذ القرارات المستنيرة، مع نتائج واضحة وقابلة للتنفيذ تشمل ما يلي:
ما الذي ستحصل عليه إذا شاركت في تقييم أمن الذكاء الاصطناعي:
تقدِّم IBM نهجًا قائمًا على البحث وقابلًا للتوسع ومهيأً للمستقبل في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، يجمع بين خبرة متعمقة في الأمن الإلكتروني وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة وإطار حوكمة مُثبت الفاعلية.
انضم إلى ندوتنا القادمة عبر الإنترنت لتتعرَّف على كيفية مساهمة تقييم أمن الذكاء الاصطناعي السريع في تأمين رحلة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.