ذكاء البيانات الأصلي للذكاء الاصطناعي: كيف يُتيح وكيل البيانات الذكي (Data Intelligence Agent) الوصول إلى البيانات الموثوق بها للجميع

يتحوَّل مستقبل إدارة البيانات من مهام سير العمل المعتمدة على الأدوات إلى الأتمتة الذكية. وعلى الرغم من قوة منصات البيانات الحديثة، فإن معظم الموظفين -من محللي الأعمال وفِرق المنتجات إلى صنّاع القرار في الخطوط الأمامية- يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة للتعامل معها. وبدلًا من ذلك، يلجأون إلى خبراء البيانات الذين يعملون يدويًا على تحديد الأصول، والتحقق من السياق، وتفسير سلسلة البيانات.

ومع ذلك، هذا النموذج لا يمكن توسيعه، وهو يبطئ عمل المؤسسات. وفقًا لأحدث النتائج، يعتقد 57% من القادة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن فجوة الثقافة المتعلقة بالبيانات في مؤسساتهم تعيق اتخاذ القرار بشكل مباشر. عندما يواجه الموظفون صعوبةً في العثور على البيانات أو الوثوق بها، تتعثر مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتصبح الحوكمة تفاعلية، وتتوقف الإنتاجية عن الحركة.

لتحقيق التقدم، تحتاج المؤسسات إلى نهج جديد - يقدِّم الذكاء مباشرةً للمستخدمين بدلًا من مطالبتهم بإتقان أداة معقدة أخرى.