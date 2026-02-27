تعمل هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة الآن على منصة موحدة قائمة على السحابة تعمل على تبسيط الشؤون المالية والموارد البشرية والرواتب والمشاريع والمشتريات. وقد حقق هذا التحديث فوائد ملموسة: عمليات مبسطة، وتحسين إعداد التقارير، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي تمنح القادة رؤية واضحة للعمليات وتخصيص الموارد. تتيح هذه القدرات للهيئة اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات تعمل على تسريع برامج الأبحاث ودعم مهمتها في تمويل الأبحاث الرائدة في مجالات مثل الحوسبة الكمية وحلول المناخ.

تتطلع الهيئة مستقبلاً إلى الاستفادة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في Oracle Fusion لتعزيز التنبؤ والتخطيط الإستراتيجي. ومع استمرار IBM Consulting في دورها كمستشار جدير بالثقة للتحسينات المستقبلية، فإن الهيئة في وضع يسمح لها بتوسيع قدراتها الرقمية وتعزيز دورها بوصفها الممول الرئيسي للبحث والابتكار في المملكة المتحدة.