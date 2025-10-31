تتعاون شركة Srbijavoz مع شركة Ibis Solutions لنشر ®IBM Instana
في صناعة السكك الحديدية، يعتمد الركاب بشكل متزايد على الخدمات الإلكترونية لتخطيط رحلاتهم وحجز التذاكر. طوَّرت شركة Srbijavoz، الشركة الوطنية للسكك الحديدية للركاب في صربيا، نظام حجز تذاكر مخصصًا داخليًا لجعل السفر أكثر سهولة من أي وقت مضى. عبر موقع Srbijavoz الإلكتروني أو تطبيقها للأجهزة المحمولة، يمكن للعملاء شراء تذاكر القطارات للرحلات الوطنية والدولية والحصول على تحديثات فورية لمسار الرحلة.
لتمكين هذه المجموعة من الوظائف، يعتمد النظام على شبكة كبيرة ومعقدة من الخوادم وقواعد البيانات. مع توسع البنية التحتية للسكك الحديدية في صربيا وافتتاح خطوط سريعة جديدة، شهدت Srbijavoz زيادة في عدد العملاء، من 2.6 مليون إلى أكثر من 7 ملايين خلال عامين فقط. وقد أدَّى هذا النمو السريع إلى وضع ضغوط كبيرة على نظام إصدار التذاكر، ما أدَّى إلى فترات تعطل طويلة وتعريض رضا العملاء للخطر.
يقول Zoran Stevanovic، مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات في Srbijavoz: "يجب أن يعمل نظام الحجز لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لأنه عندما لا نبيع التذاكر، نفقد الإيرادات". يوضِّح Stevanovic نقاط الضعف في نظامهم السابق: "كنا نواجه بانتظام ما يصل إلى خمس ساعات من التعطل في بيئة الإنتاج. مع نظام ضخم وديناميكي بهذا الشكل، كان على فريقي قضاء ساعات في البحث عن سبب المشكلة قبل أن نتمكن من البدء بحلها".
سعت Srbijavoz إلى الحصول على حل لمراقبة التطبيقات يساعد فريق تكنولوجيا المعلومات على الوصول إلى مصدر المشكلات بسرعة أكبر، مع الحفاظ على توفُّر نظام الحجز على مدار الساعة.
بعد إجراء مراجعة شاملة للسوق، اختارت Srbijavoz التعاون مع شريك الأعمال الذهبي لدى IBM، شركة Ibis Solutions. وبالتعاون معًا، تمكَّنوا من نشر ®IBM Instana باعتباره حل قابلية ملاحظة تطبيقات السكك الحديدية.
يتذكر Stevanovic قائلًا: “اتخذنا عملية الاختيار ببطء لضمان أننا نتخذ القرار الصحيح. لقد كانت Ibis صبورة جدًا معنا طوال الوقت، وكانت دائمًا على بُعد مكالمة هاتفية فقط. أصبح فريقي وفريقهم كوحدة واحدة مشتركة”.
بالتعاون الوثيق مع شريكها الموثوق به، تمكَّنت Srbijavoz من نشر IBM Instana خلال 30 يومًا فقط على نظام الحجز بأكمله، بما في ذلك تطبيقات الويب وخوادم IIS وعدة قواعد بيانات. ومن خلال المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي من Instana، تتلقى Srbijavoz الآن إشعارات فورية بالمشكلات، مثل بطء استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات أو فشل استعلامات قواعد البيانات.
بفضل Instana، أصبح فريق تكنولوجيا المعلومات في Srbijavoz قادرًا الآن على تحديد وحل العديد من المشكلات بسرعة عبر كلٍّ من واجهة المستخدم والخوادم الخلفية لنظام الحجز الحيوي. على سبيل المثال، عندما أبلغ مستخدمو تطبيق الأجهزة المحمولة عن حدوث مشكلات في أثناء تسجيل الدخول، تمكَّن فريق الدعم بسرعة من تحديد أن السبب هو استخدام أحرف خاصة غير مدعومة في كلمات المرور. وبفضل الرؤى في الوقت الفعلي التي تقدِّمها Instana، تمكَّن فريق التطوير من تحديد المشكلة ببضع نقرات فقط، ما أدَّى إلى استعادة الوصول بسرعة وتحسين تجربة المستخدم.
في مناسبة أخرى، أبلغ المستخدمون عن بطء في أداء أحد تطبيقات الويب الحيوية. باستخدام Instana، اكتشَف الفريق على الفور أن البطء مرتبط بمشكلات أداء في قاعدة بيانات Oracle الأساسية. من خلال تحليل الاستعلامات البطيئة التي حددتها Instana، تمكَّن الفريق من تنفيذ فهرسة مستهدفة لحقول معينة في قاعدة البيانات. نتيجةً لذلك، انخفضت أوقات تنفيذ الاستعلامات بشكل كبير، وعاد أداء الويب إلى مستوياته المُثلى، ما أدَّى إلى تقديم تجربة سلسة للمستخدمين.
بالنسبة إلى فريق تكنولوجيا المعلومات الصغير في Srbijavoz والمكوَّن من عشرة أشخاص، وفَّرت Instana وقتًا كبيرًا، ما أتاح لهم التركيز على تطوير تجارب رقمية مبتكرة للعملاء. يؤكد Stevanovic: "إن وجود IBM Instana يشبه وجود لاعب إضافي في الفريق".
والأهم من ذلك، ساعدت المراقبة الاستباقية وحل المشكلات بسرعة شركة Srbijavoz على القضاء على فترات التعطل في نظام الحجز، مع الحفاظ على تواصل مستمر مع الركاب طوال الوقت. يقول Stevanovic: "خلال العام الماضي، منذ نشر IBM Instana، لم نشهد دقيقة واحدة من التعطل".
ومع استمرار Srbijavoz في تحسين الخدمات، تخطِّط الشركة للعمل مع Ibis لنشر Instana عبر بنية تكنولوجيا المعلومات السحابية الهجينة، بما في ذلك بيئة SAP وAmazon Machine Images ضمن AWS. ويختتم Stevanovic قائلًا: "نحن دائمًا نتعلم ونجمع خبرات أعمق حول IBM Instana، ونرى إمكانيات أكبر لها داخل Srbijavoz".
مع تاريخ يمتد لأكثر من 140 عامًا، تُعَد Srbijavoz الشركة الوطنية للسكك الحديدية للركاب في صربيا. تدير الشركة قطارات بين المدن وقطارات إقليمية ودولية، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 7 ملايين مسافر سنويًا.
كجزء من Ibis Group، تُعَد Ibis Solutions من أبرز مزوِّدي حلول تكنولوجيا المعلومات في جنوب شرق أوروبا، حيث تساعد الشركات على الازدهار في العصر الرقمي.
