ذكاء اصطناعي قانوني موثوق مصمم للتوسع المؤسسي

المنصة قائمة على IBM watsonx.data، وتجمع بين الاسترجاع الهجين والنشر الآمن بما يتناسب مع البيئات القانونية الخاضعة للوائح التنظيمية
لا يتطلب البحث القانوني السرعة فحسب، بل يتطلب الدقة والشمولية والمصادر التي يمكن التحقق منها. لا يمكن لشركات المحاماة والأقسام القانونية التي تعمل عبر مئات الآلاف من المستندات أن تتقبل الإجابات الناقصة أو الهلوسة. فالحصول على "70% من الإجابة" يؤدي إلى مخاطر حقيقية.
تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل الاسترجاع الدلالي والتوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، وعودًا مبشِّرة، ولكن توسيع نطاقها في البيئات الخاضعة للوائح التنظيمية يمثل تحديات مختلفة. فقد يلزم بقاء البيانات القانونية الحساسة - التي غالبًا ما تحتوي على معلومات شخصية أو معلومات صحية - في البيئات المحلية بسبب القيود التنظيمية أو قيود المخاطر.
شرعت Shorthills AI في تطوير مساعد ذكاء اصطناعي قانوني على مستوى الإنتاج يتمكن من تقديم إجابات متعددة الزوايا يمكن تتبعها ومدعومة بالمصادر، مع العمل بأمان على نطاق المؤسسة.
تعاونت Shorthills AI مع IBM لتطوير منصة بحث هجين جاهزة للإنتاج باستخدام IBM® watsonx.data® وLangflow. صمم الفريق بنية معيارية تجمع بين البحث القائم على الكلمات الدالة والمتجهات والرسومات البيانية.
أُضيفت المستندات إلى بحيرة بيانات آمنة، وقُسمت بذكاء وأثريت باستخراج الكيانات (مثل أسماء القضاة، وأنواع القضايا، والمصادر). وخُزنت التضمينات في watsonx.data لدعم البحث الهجين على نطاق واسع. ووجهت طبقة التوجيه الاستعلامات إلى طريقة البحث المثلى—الكلمات الدالة لمعرّفات المستندات، والمتجهات للأسئلة الدلالية، والرسومات البيانية للاستدلال القانوني الأعمق—لتحقيق التوازن بين التكلفة والسرعة والملاءمة.
حوّل هذا النهج سير عمل الأبحاث من عمليات البحث اليدوية والمجزأة إلى الاسترجاع الآلي المدرك للسياق، بالإضافة إلى المصادر وإعادة الترتيب لضمان الدقة.
باستخدام IBM watsonx.data، حققت Shorthills AI تحسينات ملموسة: زيادة 4 أضعاف في الشمولية، وزيادة 9 أضعاف في تنوع الحجج القانونية، وتحسن بنسبة تزيد على 60% في الاستدعاء والدقة. وانخفضت أوقات البحث مع تحسن الملاءمة، ما مكّن الفرق القانونية من اكتشاف أسباب متعددة للنقض والسوابق القضائية الداعمة بشكل أكثر موثوقية.
أصبح الباحثون يحصلون الآن على نتائج أوسع مدعومة بالمصادر بدلاً من الإجابات الناقصة. فالمنصة قابلة للتوسع وآمنة ومناسبة للنشر المحلي الذي تطلبه المجالات الخاضعة للوائح التنظيمية.
في المستقبل، تخطط Shorthills AI لتوسيع نطاق الحل من خلال دمج وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم صياغة الاستجابات، وتلخيص النتائج، وأتمتة سير العمل النهائية—ما يعمق تعاونها مع IBM كشريك تقني طويل الأمد.
تأسست Shorthills AI في عام 2018، وهي شركة تقنية متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة البيانات. وبفضل حضورها العالمي عبر الولايات المتحدة الأمريكية والهند وكندا وأستراليا، فإنها تخدم العملاء عبر القطاعات القانونية والطبية والمؤسسية، وذلك من خلال تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع تحقق عائد استثمار ملموسًا من خلال الأتمتة الذكية والبحث المتقدم.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation، مارس 2026 .
IBM، وشعار IBM، وIBM watsonx.data هي علامات تجارية تابعة لشركة IBM Corp، ومسجلة في العديد من مناطق الاختصاص القضائي في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.