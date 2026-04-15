ذكاء اصطناعي قانوني موثوق مصمم للتوسع المؤسسي

لا يتطلب البحث القانوني السرعة فحسب، بل يتطلب الدقة والشمولية والمصادر التي يمكن التحقق منها. لا يمكن لشركات المحاماة والأقسام القانونية التي تعمل عبر مئات الآلاف من المستندات أن تتقبل الإجابات الناقصة أو الهلوسة. فالحصول على "70% من الإجابة" يؤدي إلى مخاطر حقيقية.

تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل الاسترجاع الدلالي والتوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، وعودًا مبشِّرة، ولكن توسيع نطاقها في البيئات الخاضعة للوائح التنظيمية يمثل تحديات مختلفة. فقد يلزم بقاء البيانات القانونية الحساسة - التي غالبًا ما تحتوي على معلومات شخصية أو معلومات صحية - في البيئات المحلية بسبب القيود التنظيمية أو قيود المخاطر.

شرعت Shorthills AI في تطوير مساعد ذكاء اصطناعي قانوني على مستوى الإنتاج يتمكن من تقديم إجابات متعددة الزوايا يمكن تتبعها ومدعومة بالمصادر، مع العمل بأمان على نطاق المؤسسة.