تتغير المعاملات المصرفية العالمية: يُعد تقليص هوامش الربح وزيادة حدة المنافسة والاضطراب التقني والتغير السريع في سلوك العملاء حقائق ثابتة في مجال المدفوعات بين الشركات. وللتفوق على منافسيه، يتبنى Scotiabank عملية تطوير الأسلوب الذكي لإنشاء مركز مدفوعات مركزي جاهز للمستقبل، ما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق.
يهدف قسم المدفوعات المصرفية للمعاملات والمنتجات في Scotiabank إلى كسب عملاء جدد من الشركات وزيادة حصته في السوق، وذلك بهدف معالجة أحجام كميات أكبر من المدفوعات بسرعة وأمان وفعالية من حيث التكلفة.
تبنّى Scotiabank نموذج مركز معالجة معاملات الدفع الموحدة، واستخدم منهجيات الأسلوب الذكي لتجميع كل أنواع المدفوعات باستخدام مركز مدفوعات رئيسي مؤتمت بدرجة كبيرة.
زيادة الإنتاجية عامًا بعد عام.
خفض التكلفة الإجمالية للملكية.
حان الوقت لتسويق خدمات المدفوعات الجديدة المبتكرة.
بالنسبة إلى البنوك التجارية، يمثل اكتساب عملاء من الشركات الكبيرة فرصة هائلة لنمو الأعمال. ونظرًا للتغيرات الكبيرة مثل المدفوعات في الوقت الفعلي التي من المقرر أن تُحدث تغييرًا كبيرًا في مجال الخدمات المصرفية بين الشركات، أرادت Scotiabank أن تميز عروضها للمدفوعات من خلال تقديم خدمات مبتكرة قبل منافسيها.
ويوضح روب ماتيس، مدير تكنولوجيا المعاملات المصرفية العالمية في Scotiabank، قائلاً ” تُعد تنمية قاعدة عملائنا والاحتفاظ بها هدفين أساسيين لأعمالنا. تحتاج المؤسسات الكبيرة متعددة الجنسيات إلى معالجة الآلاف من عمليات المدفوعات التي تساوي ملايين الدولارات في المرة الواحدة، وإذا تمكنا من خدمة هذه الحسابات بفعالية أكبر من منافسينا، يمكننا زيادة حجم أعمالنا - وتعزيز سمعتنا - بشكل كبير“.
يوفر الانتقال نحو مركز دفع مركزي رؤية شاملة لكل عمليات المعالجة المسبقة للدفع، ويوفر المساحة اللازمة لدعم النمو الهائل في أحجام المعاملات. وقد شرع Scotiabank، مستلهمًا من التقرير الفني الذي أصدرته McKinsey عن هذا الموضوع، في رحلة إلى مركز معالجة معاملات الدفع الموحدة، الذي ما تراه McKinsey نموذج الدفع الأكثر طموحًا.
يقول روب ماتيس: ”كان نظام عمليات المدفوعات القديم في Scotiabank مجزأً، حيث كانت نقاط النهاية متعددة لكل نوع من أنواع المدفوعات. كان هناك العديد من التحديات في هذا التصميم لأنه كان محدودًا من حيث السعة وقابلية التوسع. ولتحقيق أهدافنا، كنا بحاجة إلى منصة يمكنها دعم جميع أنواع المدفوعات، ما يعني القدرة على تحويل الرسائل وتنسيقها وإدارة معالجة أحجام المعاملات الكبيرة بكفاءة“.
لقد اختار Scotiabank نظام IBM® Financial Transaction Manager (FTM) ليكون جوهر مركز معالجة المدفوعات المركزي الجديد. يمثل مركز الدفع في Scotiabank كل نوع دفع بوصفه منطق أعمال يعمل على منصة FTM. عندما تصل المعاملة، تحوِّل طبقة التعيين الرسالة إلى تنسيق أساسي واحد وتحدد نظام تسوية الدفع المستهدف، ثم تحوِّل الرسالة إلى التنسيق المستهدف للنظام المتلقي. يتم الآن تجميع كل تدفقات الدفع الرئيسية للبنك على المنصة المركزية، ويُجري Scotiabank عملية إيقاف تشغيل أنظمة الدفع القديمة وتجميع وحدات التخزين على منصة واحدة.
نفذ Scotiabank المرحلة الأولى من برنامج تحديث المدفوعات باستخدام منهجية الشلال التقليدية بين عامي 2012 و2016. وعلى الرغم من نجاحها، إلا أن الشركة كانت تنظر إلى هذه الطريقة على أنها نهج بطئ ومتسلسل لا يلبي توقعات الوقت اللازم للوصول إلى السوق. وللاستفادة من قوة منصة التقنية الحديثة بشكل حقيقي، أعاد Scotiabank معايرة منهجية المشروع وأطلق برنامجًا جديدًا مبتكرًا: Agile for Payments. أسس البنك العديد من المختبرات التي تركز على المدفوعات وتركز على تعزيز خدمات المدفوعات وتحديث النظام البنائي الشامل لمعالجة المدفوعات.
شرع بنك Scotiabank، بالتعاون مع شركة Agile by Design Inc التي يقع مقرها في تورونتو، في تحقيق مرونة الأعمال المصممة خصوصًا لمجال المدفوعات من خلال نهج قائم على التصميم للتغيير المؤسسي. تمكن بنك Scotiabank من مواءمة المشهد التقني والهيكل المؤسسي وأهداف العمل لزيادة معدلات الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن من خلال اتباع منهجية الأسلوب الذكي في مجال المدفوعات. قام البنك بتخصيص أفضل ممارسات الأسلوب الذكي وتوظيفها لتحقيق التوفير السريع لميزات الدفع وتلقي تعليقات عليها.
يحتوي FTM على العديد من الميزات الجاهزة التي تدعم نهج الأسلوب الذكي لتطوير المدفوعات، بما في ذلك تحديد أولويات مستوى الدفع، ما يمكّن الشركة من ضمان معالجة المدفوعات ذات القيمة العالية أو الأولوية قبل غيرها. ويمتلك FTM أيضًا نموذج نشر دقيق يدعم نمط تطوير برامج الأسلوب الذكي التكراري، ما ساعد البنك على زيادة عدد إصدارات الإنتاج سنويًا. ساعدت دورات الإصدار الأكثر تكرارًا بنك Scotiabank على تسريع توفير ميزات الدفع الجديدة للعملاء النهائيين والحد من المخاطر المتعلقة بالنشر.
يتميز FTM ببنية وتصميم تطبيق معياري وموجه للكائنات، وتتم مشاركة العمليات القياسية مثل تجميع المدفوعات وإلغاء التجميع في جميع عمليات الدفع. ويؤدي هذا النهج إلى التخلص من الازدواجية أثناء عملية التطوير، ما يساعد على تسريع الوقت اللازم للوصول إلى السوق.
يقول جريج لان، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعاملات المصرفية العالمية: ”من خلال الجمع بين مجموعة التقنيات الحديثة والمرنة لمنصة FTM وأفضل ممارسات تطوير الأسلوب الذكي، يمكننا استيعاب تعقيدات عمليات الدفع دون التضحية بالوقت اللازم للتسويق أو جودة المنتج النهائي“. "يساعد نهج الأسلوب الذكي على تطوير منصتنا وتقديم الأولويات القائمة على الأعمال في الوقت نفسه مثل خدمات المدفوعات الجديدة للعملاء.
وغالبًا ما يرتبط نهج الأسلوب الذكي بالمشاريع منخفضة المخاطر، وقد اعتبر البعض تبني هذا النهج في المدفوعات المصرفية التجارية بمثابة حركة جريئة. ومع ذلك، من خلال الجمع بين التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال وفريق عمل موجه نحو حل المشكلات، أثبت برنامج Agile for Payments الذي يقدمه بنك Scotiabank أنه وسيلة فعالة للغاية للتحول.
يعد منتج تحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني بالجملة القائم على خدمة Interac e-Transfer أحد الأمثلة على الوقت اللازم لتسويق خدمة دفع جديدة.
غالبًا ما تحتاج الشركات مثل شركات التأمين إلى إجراء عمليات مدفوعات كبيرة لمرة واحدة، ما يعني تقليديًا إرسال شيكات بالبريد. تعمل خدمة Interac e-Transfer على إزالة هذا التعقيد من خلال تمكين الشركات من إصدار المدفوعات باستخدام أسماء المستفيدين وأرقام حساباتهم وعناوين بريدهم الإلكتروني فقط - ما يقلل بشكل كبير من التكلفة والعمل اليدوي الذي ينطوي عليه إصدار الشيكات المادية. وبالاستفادة من منهجية Agile for Payments، تمكّن فريق منتجات الدفع في بنك Scotiabank للمعاملات المصرفية العالمية (GTB) من إعادة ترتيب أولويات التطوير المتراكمة بسرعة وطرح عرض تحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني بالجملة في غضون 10 أسابيع فقط من الوقت المنقضي، ما مكّن بنك Scotiabank من أن يكون أول مَن يطرح حلوله في السوق.
وفي حالة أخرى، احتاج بنك Scotiabank إلى التصرف بسرعة للمساعدة في طرح بطاقة فيزا مبتكرة مسبقة الدفع في السوق.
يقول ميشيل كاردينال، مدير البطاقات التجارية العالمية في Scotiabank: "إنَّ المجتمعات النائية في كندا معزولة للغاية، حيث تعيش بعيدًا عن المراكز السكانية الرئيسية وفروع البنوك. أرادت حكومة كندا تجنب إزعاج الأشخاص الذين اضطروا إلى السفر لمسافات طويلة لصرف الشيكات الورقية وإيداعها. وتعتمد العديد من المجتمعات على شركة The North West Company [NWC] في الحصول على المواد الغذائية والملابس والأجهزة، فضلاً عن الخدمات المالية — وتعد بطاقة WE Financial Visa مسبقة الدفع الخاصة بالشركة خيارًا شائعًا للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى فروع البنوك التقليدية".
"بفضل التعاون مع شركة NWC والحكومة الكندية في أوتاوا وVisa، نجحنا بسرعة في تطوير حل دفع سريع وسلس وآمن، حيث يتم إيداع المدفوعات الحكومية مباشرةً إلى بطاقة WE Financial Visa مسبقة الدفع - ما يتيح للمجتمعات النائية الحصول على الأموال بشكل فوري بدلاً من القيادة لعدة أميال لصرف شيك".
كان بنك Scotiabank يعمل على مبادرة GTB الكبرى لتوفير المرونة والشفافية في سحب المدفوعات وعكسها وتتبعها للعملاء. وفي منتصف المبادرة، أكد الأطراف المعنيون في الأعمال أن الأولويات قد تغيرت بسبب طلبات العملاء وظروف السوق. ولو كان ذلك جزءًا من منهجية التقديم التقليدية، لكان قد تم تعليق العمل ولم تكن لتتحقق أي قيمة تجارية.
ومع ذلك، نظرًا لأن الفريق تبنى منهجية تحليل الأسلوب الذكي، فقد تمكن بنك Scotiabank من إعادة ترتيب أولويات الأعمال المتراكمة مع تقديم قيمة الأعمال التي تم تطويرها بالفعل للإنتاج (أي عدم إهدار العمل). وأدى ذلك إلى إعادة تخصيص صافي 50 بالمائة من تمويل المشروع المعتمد أساسًا لحزم الأعمال ذات القيمة العالية. تم نشر الحزمة المكتملة بنجاح في الإنتاج وتحولت قدرة الفريق على الفور إلى الأعمال المتراكمة الجديدة ذات الأولوية. كانت منهجية "تحليل العمل" إلى جانب ميزات النشر التدريجي لـ FTM مقومات رئيسية في نجاح المشروع.
يعتبر عدد متزايد من عملاء الشركات أن خدمة المدفوعات المتكاملة من Scotiabank توفر ميزة تنافسية، وبدأ البنك يشهد زيادة كبيرة في حجم عمليات المدفوعات نتيجة لذلك. وقد فرضت الزيادة المتوقعة في الأحجام ترقية إلى أحدث إصدار من FTM، مع توسيع نطاق البنية التحتية الأساسية لتلبية الطلبات المتزايدة.
كان الهدف هو إنشاء قائمة مهام تفصيلية وواضحة ومحددة حسب أولويات المخاطر بطريقة تضمن التحقق الشامل من تدفقات المدفوعات ذات القيمة التجارية و/أو المخاطر الأعلى. إذا اختار البنك اتباع منهجية تقليدية للاختبار والتقديم، لكان على فرقه تنفيذ العمل في صوامع منعزلة. إن العمل على حالات استخدام متراكمة مجردة إلى حد كبير دون فهم مشترك للسياق والتحقق من صحته يزيد من مخاطر العيوب بشكل كبير. فبدلاً من ذلك، استخدم البنك عملية اختبار تحاكي حركة مرور بيانات الإنتاج الفعلية، والتي كانت أساسية في التخلص من التناقضات الدقيقة بين تكوينات عملاء الإنتاج والاختبار.
تمكن البنك من تقليل مخاطر التسليم بشكل كبير بفضل منهجية Agile for Payments والشراكة مع IBM Global Business Services. بلغت منصة FTM بأكملها، التي تحتوي على أكثر من 50 خريطة تحول لمواصفات الدفع وسير العمل لـ 13 نوعًا من أنواع الدفع، ذروتها في أكثر من 600 سيناريو لحالة الاختبار. تمت ترقية المنصة بنجاح مع وجود عيب إنتاجي بسيط واحد فقط تم حله في غضون ساعة واحدة فقط.
وللاستفادة من الشفافية والمرونة وسهولة الإدارة المباشرة التي توفرها منصة FTM، يخطط Scotiabank لتمكين الشفافية الشاملة عبر دورة حياة المدفوعات بأكملها.
يحول Scotiabank غالبية المدفوعات من منظور الحجم عبر عمليات نقل الملفات من نظام إلى آخر. تتطلب الحاجة إلى تتبع ملفات الدفع واستجابات الإقرار المقابلة بدءًا من استلام الملف حتى تسوية الدفعات والعكس حلاً يجمع دورة الحياة الشاملة في عرض واحد موحد في الوقت الفعلي. وهذا هو الهدف من المرحلة التالية من برنامج تحديث المدفوعات في Scotiabank، وسوف يؤدي نشر Sterling File Transfer Service مع IBM Control Center إلى وضع البنك في وضع يسمح له بتقديم هذه القدرات.
ويختتم جريج لان حديثه قائلاً: "إن اختيار أفضل التقنيات هو مجرد الخطوة الأولى لتحقيق الهدف. "فبناء فريق منظم بشكل جيد وتحسين منهجية مشروعك أمران ضروريان للاستفادة من التقنية وتحقيق فوائد تجارية ملموسة".
تأسس Scotiabank في عام 1832 ومقره في تورنتو، أونتاريو، وهو البنك الدولي الكندي ومقدم الخدمات المالية الرائد في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وآسيا والمحيط الهادئ. يعمل في البنك أكثر من 88,000 موظف، ويخدم البنك 23 مليون عميل في جميع أنحاء العالم وأدار أصولاً بقيمة 856 مليار دولار كندي في عام 2015.
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