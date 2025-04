وغالبًا ما يرتبط نهج الأسلوب الذكي بالمشاريع منخفضة المخاطر، وقد اعتبر البعض تبني هذا النهج في المدفوعات المصرفية التجارية بمثابة حركة جريئة. ومع ذلك، من خلال الجمع بين التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال وفريق عمل موجه نحو حل المشكلات، أثبت برنامج Agile for Payments الذي يقدمه بنك Scotiabank أنه وسيلة فعالة للغاية للتحول.

يعد منتج تحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني بالجملة القائم على خدمة Interac e-Transfer أحد الأمثلة على الوقت اللازم لتسويق خدمة دفع جديدة.

غالبًا ما تحتاج الشركات مثل شركات التأمين إلى إجراء عمليات مدفوعات كبيرة لمرة واحدة، ما يعني تقليديًا إرسال شيكات بالبريد. تعمل خدمة Interac e-Transfer على إزالة هذا التعقيد من خلال تمكين الشركات من إصدار المدفوعات باستخدام أسماء المستفيدين وأرقام حساباتهم وعناوين بريدهم الإلكتروني فقط - ما يقلل بشكل كبير من التكلفة والعمل اليدوي الذي ينطوي عليه إصدار الشيكات المادية. وبالاستفادة من منهجية Agile for Payments، تمكّن فريق منتجات الدفع في بنك Scotiabank للمعاملات المصرفية العالمية (GTB) من إعادة ترتيب أولويات التطوير المتراكمة بسرعة وطرح عرض تحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني بالجملة في غضون 10 أسابيع فقط من الوقت المنقضي، ما مكّن بنك Scotiabank من أن يكون أول مَن يطرح حلوله في السوق.

وفي حالة أخرى، احتاج بنك Scotiabank إلى التصرف بسرعة للمساعدة في طرح بطاقة فيزا مبتكرة مسبقة الدفع في السوق.

يقول ميشيل كاردينال، مدير البطاقات التجارية العالمية في Scotiabank: "إنَّ المجتمعات النائية في كندا معزولة للغاية، حيث تعيش بعيدًا عن المراكز السكانية الرئيسية وفروع البنوك. أرادت حكومة كندا تجنب إزعاج الأشخاص الذين اضطروا إلى السفر لمسافات طويلة لصرف الشيكات الورقية وإيداعها. وتعتمد العديد من المجتمعات على شركة The North West Company [NWC] في الحصول على المواد الغذائية والملابس والأجهزة، فضلاً عن الخدمات المالية — وتعد بطاقة WE Financial Visa مسبقة الدفع الخاصة بالشركة خيارًا شائعًا للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى فروع البنوك التقليدية".

"بفضل التعاون مع شركة NWC والحكومة الكندية في أوتاوا وVisa، نجحنا بسرعة في تطوير حل دفع سريع وسلس وآمن، حيث يتم إيداع المدفوعات الحكومية مباشرةً إلى بطاقة WE Financial Visa مسبقة الدفع - ما يتيح للمجتمعات النائية الحصول على الأموال بشكل فوري بدلاً من القيادة لعدة أميال لصرف شيك".

كان بنك Scotiabank يعمل على مبادرة GTB الكبرى لتوفير المرونة والشفافية في سحب المدفوعات وعكسها وتتبعها للعملاء. وفي منتصف المبادرة، أكد الأطراف المعنيون في الأعمال أن الأولويات قد تغيرت بسبب طلبات العملاء وظروف السوق. ولو كان ذلك جزءًا من منهجية التقديم التقليدية، لكان قد تم تعليق العمل ولم تكن لتتحقق أي قيمة تجارية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفريق تبنى منهجية تحليل الأسلوب الذكي، فقد تمكن بنك Scotiabank من إعادة ترتيب أولويات الأعمال المتراكمة مع تقديم قيمة الأعمال التي تم تطويرها بالفعل للإنتاج (أي عدم إهدار العمل). وأدى ذلك إلى إعادة تخصيص صافي 50 بالمائة من تمويل المشروع المعتمد أساسًا لحزم الأعمال ذات القيمة العالية. تم نشر الحزمة المكتملة بنجاح في الإنتاج وتحولت قدرة الفريق على الفور إلى الأعمال المتراكمة الجديدة ذات الأولوية. كانت منهجية "تحليل العمل" إلى جانب ميزات النشر التدريجي لـ FTM مقومات رئيسية في نجاح المشروع.

يعتبر عدد متزايد من عملاء الشركات أن خدمة المدفوعات المتكاملة من Scotiabank توفر ميزة تنافسية، وبدأ البنك يشهد زيادة كبيرة في حجم عمليات المدفوعات نتيجة لذلك. وقد فرضت الزيادة المتوقعة في الأحجام ترقية إلى أحدث إصدار من FTM، مع توسيع نطاق البنية التحتية الأساسية لتلبية الطلبات المتزايدة.

كان الهدف هو إنشاء قائمة مهام تفصيلية وواضحة ومحددة حسب أولويات المخاطر بطريقة تضمن التحقق الشامل من تدفقات المدفوعات ذات القيمة التجارية و/أو المخاطر الأعلى. إذا اختار البنك اتباع منهجية تقليدية للاختبار والتقديم، لكان على فرقه تنفيذ العمل في صوامع منعزلة. إن العمل على حالات استخدام متراكمة مجردة إلى حد كبير دون فهم مشترك للسياق والتحقق من صحته يزيد من مخاطر العيوب بشكل كبير. فبدلاً من ذلك، استخدم البنك عملية اختبار تحاكي حركة مرور بيانات الإنتاج الفعلية، والتي كانت أساسية في التخلص من التناقضات الدقيقة بين تكوينات عملاء الإنتاج والاختبار.

تمكن البنك من تقليل مخاطر التسليم بشكل كبير بفضل منهجية Agile for Payments والشراكة مع IBM Global Business Services. بلغت منصة FTM بأكملها، التي تحتوي على أكثر من 50 خريطة تحول لمواصفات الدفع وسير العمل لـ 13 نوعًا من أنواع الدفع، ذروتها في أكثر من 600 سيناريو لحالة الاختبار. تمت ترقية المنصة بنجاح مع وجود عيب إنتاجي بسيط واحد فقط تم حله في غضون ساعة واحدة فقط.

وللاستفادة من الشفافية والمرونة وسهولة الإدارة المباشرة التي توفرها منصة FTM، يخطط Scotiabank لتمكين الشفافية الشاملة عبر دورة حياة المدفوعات بأكملها.

يحول Scotiabank غالبية المدفوعات من منظور الحجم عبر عمليات نقل الملفات من نظام إلى آخر. تتطلب الحاجة إلى تتبع ملفات الدفع واستجابات الإقرار المقابلة بدءًا من استلام الملف حتى تسوية الدفعات والعكس حلاً يجمع دورة الحياة الشاملة في عرض واحد موحد في الوقت الفعلي. وهذا هو الهدف من المرحلة التالية من برنامج تحديث المدفوعات في Scotiabank، وسوف يؤدي نشر Sterling File Transfer Service مع IBM Control Center إلى وضع البنك في وضع يسمح له بتقديم هذه القدرات.

ويختتم جريج لان حديثه قائلاً: "إن اختيار أفضل التقنيات هو مجرد الخطوة الأولى لتحقيق الهدف. "فبناء فريق منظم بشكل جيد وتحسين منهجية مشروعك أمران ضروريان للاستفادة من التقنية وتحقيق فوائد تجارية ملموسة".