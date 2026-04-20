تحقيق التوازن في تخطيط القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية

تستخدم OPTACARE تقنية IBM لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تشكيل جداول تعزز الإنتاجية ورفاهية الموظفين
يواجه نظام الرعاية الصحية في فرنسا أزمة تشغيلية عميقة. تفيد 99% من المستشفيات العامة ومرافق رعاية كبار السن عن عجزٍ عن تلبية احتياجاتها من الموظفين. وفي الوقت نفسه، يشعر %15 فقط من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأن لديهم توازناً صحياً بين العمل والحياة.
في ظل هذا الضغط المتزايد، أصبحت الجدولة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية الموظفين واستقرار النظام. تؤدي جداول المناوبات المصممة جيداً إلى تمكين المنشآت الصحية من إدارة أعداد المرضى بفعالية ودعم الوصول السريع إلى الرعاية، مع تخفيف الضغوط عن مقدمي الرعاية في الوقت ذاته.
ومع ذلك، يواجه مهندسو هذه الجداول مهمة صعبة. يجب عليهم توزيع المناوبات بشكل عادل قدر الإمكان، مع احترام التفضيلات الفردية وتلبية المتطلبات التشغيلية. كما يجب عليهم احترام اللوائح الأوروبية الصارمة التي تحكم ساعات العمل، وفترات الراحة بين الورديات، والقيود المفروضة على العمل الليلي.
نظرًا لاعتماد العديد من المستشفيات على التخطيط اليدوي القائم على جدول بيانات، يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا كبيرًا لإنشاء جداول زمنية متوازنة. يجب سد أي فجوات في الجدولة بساعات عمل إضافية باهظة الثمن، مما يستنزف الميزانيات المحدودة بالفعل ويساهم في إرهاق مقدمي الرعاية.
كانت هذه الشبكة المعقدة هي بالضبط ما هدفت OPTACARE إلى فك تشابكها. فمنذ تأسيسها لمساعدة مرافق الرعاية على حل أصعب تحديات الكفاءة، صممت هذه الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية على تحويل عبء التخطيط إلى مصدر للكفاءة والاستقرار.
من أجل دعم رؤيتها لنظام جدولة أكثر ذكاءً وإنصافاً، اختارت OPTACARE تقنية IBM watsonx، والتي تتضمن IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio. يستخدم CPLEX Optimization Studio علوم البيانات وتقنية تحسين القرار لحل المشكلات التركيبية المعقدة. يستثمر نظام OPTACARE HR Planner هذه الإمكانيات لإنشاء جداول دوام محسّنة للموظفين بناءً على مصفوفة معقدة من القيود —التنظيمية، والهيكلية، والشخصية—مع ضمان العدالة ورفاهية الموظفين.
تقول Gaëlle Coudert، مديرة التسويق في OPTACARE: "يمكن تطبيق حل الجدولة الخاص بنا في جميع مؤسسات الرعاية الصحية، بدءاً من المستشفيات وصولاً إلى مرافق رعاية كبار السن. وفي الوقت نفسه، يمكن تكييف HR Planner بسهولة مع الاحتياجات الفريدة لكل مؤسسة، لتحقيق أقصى قدر من المرونة."
إن اختيار نموذج تقديم خدمات السحابة عبر IBM Cloud يتيح لشركة OPTACARE تقديم HR Planner كمنصة قائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS). يمكن للعملاء استخدام اشتراك واحد لإدارة مواقع متعددة، وتعتمد التكاليف على حجم الاستهلاك، مما يسهل عملية الترخيص لكل من OPTACARE وعملائها. كما يسمح بإمكانية التوسع في الوقت الفعلي لإدارة ذروات النشاط والنمو.
لعبت Pedab France، شريك أعمال IBM من الفئة البلاتينية، دوراً حيوياً في طرح هذا الحل في السوق.
"لقد كانت Pedab France شريكًا موثوقًا به في هذا المشروع، حيث قدمت دعمًا وخبرات قيمة طوال مراحله،" كما صرحت Yasmine Alaouchiche، مالكة المنتج ومديرة البحث والتطوير للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وبحوث العمليات في مجال الرعاية الصحية لدى OPTACARE. "قدمت Pedab France توجيهات تجارية ممتازة، حيث ساعدتنا في التعامل مع اتفاقيات الترخيص والتواصل مع IBM."
من خلال واجهة بديهية، يمكن لمستخدمي الأعمال تعديل خوارزميات HR Planner دون الحاجة إلى دعم فني متخصص. يدعم هذا المرونة التشغيلية: فعلى سبيل المثال، يمكن للمستشفى الحفاظ على نموذج إعدادات معين للعمليات القياسية، وآخر لسيناريوهات الطوارئ، حيث تكون القواعد المتعلقة بالمهارات أو توقيت المناوبات أقل صرامة.
يقوم برنامج HR Planner بإنشاء جداول زمنية محسّنة في غضون ثوانٍ؛ وتُقدر OPTACARE أن منصتها يمكنها توفير ساعات عمل بشرية متعددة يوميًا. فهو يزيل عبئاً ذهنياً كبيراً عن كاهل فرق التخطيط وتُحررهم من العمل اليدوي الممل، مما يمنحهم وقتاً أطول للتركيز على مهام ذات قيمة أعلى. كما تعمل المنصة على تقنين وصياغة المعرفة المؤسسية وأفضل الممارسات المتعلقة بوضع الجداول الزمنية، مما يدعم استمرارية العمليات في حال غياب المسؤول الرئيسي عن الجدولة أو مغادرته للمؤسسة.
وبنفس القدر من الأهمية، يضفي HR Planner عدالة ملموسة على عملية التخطيط. يمكن للنظام أن يثبت رياضيًا لماذا يعد الجدول الزمني الذي تم إنشاؤه عادلًا ومثاليًا. تساهم هذه القابلية للتفسير في إزالة التصور بوجود انحياز في توزيع المناوبات، مما يساعد في تعزيز الروح المعنوية والثقة بين الموظفين.
كما أن الجدولة العادلة التي تحترم التفضيلات والقيود الفردية تجعل بيئة العمل أكثر صحة. يمكن لمقدمي الرعاية الاعتماد على جداول عمل أكثر استقراراً وتوقعاً، مع تقليل التغييرات المفاجئة في اللحظات الأخيرة والعمل الإضافي المرهق، مما يساهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة. عندما يحصل مقدمو الرعاية على قسط أكبر من الراحة ويكونون أقل توتراً، يمكنهم العمل بفعالية وأمان أكبر، مما يؤدي مباشرة إلى تحسين جودة رعاية المرضى.
من خلال تخصيص الموارد الداخلية بشكل أكثر كفاءة، يقلل مقدمو الرعاية الصحية أيضاً من الاعتماد المكلف على أجر العمل الإضافي.
تختتم Yasmine Alaouchiche: "نحن نساعد المؤسسات في معالجة الأسباب الأساسية لأزمة التوظيف في الرعاية الصحية. تحمي الجداول الزمنية الموثوقة والمنصفة رفاهية مقدمي الرعاية وتحسن جودة رعاية المرضى. تدعم تقنيتنا اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتبسط المهام المعقدة، وتستعيد الوقت الثمين لما هو أهم: رعاية الناس."
تلتزم OPTACARE بتطوير إدارة الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا. تأسست OPTACARE في عام 2013 ويقع مقرها في مدينة تروا بفرنسا، وهي تعمل على تطوير حلول برمجية تساعد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية على التنبؤ بدقة بتدفق المرضى، وتحسين تخطيط الكوادر والموارد، ورفع كفاءة العمل التنظيمي.
بصفتها موزعاً مخصصاً للقيمة المضافة لشركة IBM ووسيطاً تقنياً، تتعاون Pedab مع مزودي التكنولوجيا الرائدين لتقديم الحلول والخدمات لمنظومة متكاملة من الشركاء والعملاء. شركة Pedab هي شركة عائلية تأسست منذ أكثر من 30 عاماً في السويد، وتوظف حالياً 130 موظفاً في ثماني دول عبر أوروبا.
