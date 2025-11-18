نجحت الشركتان IBM وMII في بناء حل يمكِّن العملاء من التغلب على تحديات النظام القديم
تتخصص شركة Mitra Integrasi Informatika (MII)، وهي شريك أعمال لشركة IBM في إندونيسيا (IBM Build Partner)، في توفير حلول تكامل قوية للشركات، لا سيما في القطاعين المصرفي والمالي. بصفتها جهة فاعلة رئيسية في مشهد تكامل المعاملات والتطبيقات، أرادت شركة MII مساعدة الشركات على التعامل بنجاح مع تحديات الأنظمة القديمة المعقدة وغير الفعالة.
تتطلب العديد من الشركات التي لديها بيئات تكنولوجيا معلومات مترامية الأطراف على مستوى المؤسسات ممارسات إعداد وصيانة مكثفة لتحسين عمليات التكامل. حيث يؤدي هذا المستوى من التعقيد إلى الاعتماد الشديد على الموظفين المهرة وزيادة التعقيدات التشغيلية. وتؤدي أوجه القصور في إمكانية الوصول إلى معلومات المعاملات والاتصال بين مختلف التطبيقات والخدمات إلى تعطل الخدمات، وتعوق التعاون وتبطئ وتيرة مبادرات التحول الرقمي. كما يمكن أن تعوق هذه التحديات بشكل كبير قدرة الشركة على الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي وتبسيط العمليات، ما يؤثر في نهاية المطاف في رضا العملاء وأداء الأعمال بشكل عام.
أدركت شركة MII الحاجة الملحّة إلى وجود حل تكامل لحل تحديات التكامل هذه - ومساعدة الشركات على التكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة والحفاظ على الميزة التنافسية.
في جداول زمنية لمشروع التكامل باستخدام webMethods
في طلبات دعم تكنولوجيا المعلومات عند استخدام webMethods للتكامل
تعاونت شركة MII مع شركة IBM لإنشاء حل iPaaS ديناميكي مزوَّد بإمكانيات تكامل البيانات والتطبيق والسحابة الهجينة - اسمه KOMI. اختارت MII شركة IBM بسبب عروضها القوية للتكامل الهجين وخبرتها الواسعة في الصناعات وعلاقاتها القوية مع شركائها في البناء. واستخدموا منصة IBM® webMethods Hybrid Integration كأساس لحل التكامل المتخصص الخاص بـ MII.
بدأ التعاون بين MII وIBM بتقييم شامل لبيئات المؤسسات الحالية ومتطلبات البنية التحتية الجديدة لتيسير طرق الدفع المالي في إندونيسيا. عمل فريق الخبراء في IBM بشكل وثيق مع MII لتصميم حل تكامل مخصص لمعالجة التحديات المحددة للعمليات المصرفية والمالية المعقدة، بما في ذلك ربط أنظمة المعلومات الأساسية للمعاملات ومختلف القنوات التي تواجه العملاء. وتم تطوير الحل لدعم قدرات مثل نظام الدفع السريع لبنك إندونيسيا (BI-FAST) الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021.
تتضمن الميزات الجاهزة المتاحة لمستخدمي KOMI من خلال تقنية WebMethods ما يلي:
يقدم IBM webMethods وKOMI العديد من الميزات والفوائد لعملاء الخدمات المصرفية والمالية.
الخدمة الذاتية: يمكن لغير المطورين والمستخدمين غير التقنيين بناء التكامل وتكوينه وإدارته دون اشتراط خبرة في البرمجة، ما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على أقسام تكنولوجيا المعلومات ويسرّع مشروعات التكامل.
الإدارة المركزية لإدارة البيانات: من خلال الاستفادة من webMethods، نجحت حلول KOMI في تجميع معلومات المعاملات في موقع مركزي، ما أدى إلى تقليل تعطل الخدمة الناتج عن عدم توافق البيانات والتطبيق وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات. وأصبح بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها، عندما يحتاجون إليها.
التكامل الهجين القائم على السحابة: تقلل حلول KOMI، المبني على الحوسبة السحابية الهجينة، من الحاجة إلى أجهزة التكامل في البيئات المحلية، ما يقلل من النفقات الرأسمالية ويبسِّط التعقيدات التشغيلية.
سير العمل الآلي: يمكِّن IBM webMethods الشركات التي تستخدم حلول KOMI من إنشاء سير عمل يربط بين التطبيقات وتبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة، ما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى وزيادة الإنتاجية الإجمالية.
إدارة واجهة API المدمجة: تمكِّن قدرات واجهة API الخاصة بـ IBM webMethods حلول KOMI من تقديم حل أكثر قابلية للتطوير والأمان لإدارة واجهات API طوال دورة الحياة، ما يغني عن الحاجة إلى نشر واجهات API مخصصة أو دمج واجهات API من خدمات أخرى.
نموذج التسعير القائم على الاشتراك الخاص بـ IBM webMethods يجعله بديلًا فعَّالًا من حيث التكلفة وقابلًا للتوسع لحلول التكامل التقليدية. ومن خلال الاستفادة من منصة webMethods من شركة IBM، تُنشئ حلول KOMI مصدرًا واحدًا للحقيقة لبيانات مستخدميها، وتحسِّن الاتصال عبر التطبيقات وتزيد من سرعة الأعمال بشكل عام. وهذا يمكِّن عملاء شركة MII من التركيز على تقديم تجربة أفضل لعملائها، ما يعزز النمو والابتكار في أعمالهم.
بفضل القدرات التكامل بين IBM webMethods وKOMI، يمكن لشركات الخدمات المصرفية والمالية الآن تخصيص الموارد بكفاءة أكبر والتركيز على المبادرات الاستراتيجية.
يمكن لمستخدمي KOMI أن يتوقعوا انخفاضًا بنسبة 40% في الجداول الزمنية لمشروع التكامل وانخفاضًا بنسبة 30% في طلبات دعم تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بمشكلات التكامل، وفقًا لتقرير Forrester Consulting لعام 2024.1 وقد شهدت بيئات العمل اليومية لمستخدمي KOMI تحسنًا ملحوظًا حيث أصبح بإمكان الموظفين الآن الوصول إلى البيانات ومشاركتها بسلاسة عبر التطبيقات. ساهم ذلك في تعزيز التعاون وتبسيط العمليات، ما أدى في النهاية إلى مؤسسة أكثر مرونة واستجابة.
كدليل على مدى فوائد webMethods، يقول كبير مسؤولي المعلومات في إحدى الشركات التي اعتمدت KOMI: "بفضل حل IBM webMethods، لم نتمكَّن من تبسيط بيئة التكامل الخاصة بنا فحسب، بل أتحنا أيضًا فرصًا جديدة للابتكار. حيث أصبح بإمكان فريقنا الآن التركيز على زيادة قيمة الأعمال بدلًا من التعامل مع تعقيدات التكامل".
كما شهد القطاع المصرفي والمالي نجاح KOMI بشكل عام. فقد أرست الشركات التي تستفيد من KOMI معيارًا للتحول الرقمي، ما يدل على قوة التكامل القائم على السحابة الهجينة في تعزيز مرونة الأعمال ورضا العملاء.
تخطط شركة MII لمواصلة استكشاف إمكانات WebMethods وKOMI من IBM، ودمج تطبيقات وخدمات إضافية لمواصلة تعزيز رحلات التحول الرقمي لعملائها. وستظل شركة IBM متعاونًا رئيسيًا في تقديم الدعم والخبرة المستمرة لضمان استمرار نجاح MII في توظيف الإمكانات الكاملة لـ webMethods.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)هي شركة تابعة لشركة PT المدرجة في البورصة. تأسست Metrodata Electronics، شركة مساهمة عامة، في عام 1996. تتخصص شركة MII، التي تتخذ من إندونيسيا مقرًا لها، في تقديم خدمات التقنية والاتصالات للمؤسسات والشركات. وتشمل عروض الشركة البنية التحتية، والخدمات المُدارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكامل الأنظمة، وتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على نطاق واسع. كما تقدِّم MII خدمات إدارة واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بناءً على أفضل ممارسات الصناعة.
