اكتشف كيف استفادت Mitchell Services من CaNeTA لتحديد المخاطر الجوهرية والحد منها، مما ساهم في تعزيز أداء السلامة والمرونة التشغيلية لديها
تُعد شركة Mitchell Services شركة الحفر الأكثر تنوعاً في أستراليا، حيث تعمل في بيئات عالية المخاطر عبر قطاعي التعدين والموارد. بوجود أكثر من 750 موظفاً و35 مشروعاً، أدركت الشركة أهمية إدارة المخاطر بشكل استباقي وموثوق؛ وذلك تلبيةً لتوقعات العملاء وسعياً لتحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث القاتلة. سعت قيادتهم إلى تعزيز فعالية ومرونة الضوابط الحيوية لمنع الأضرار الجسيمة حتى عندما تتغير ظروف العمل أو تحدث تغيرات غير متوقعة. واجهت شركة Mitchell Services تحدياً في تحديد الثغرات في إدارتها للمخاطر الحرجة، ومعرفة ما إذا كانت تتبع مبدأ الفشل الآمن عند وقوع الحوادث، أم أنها كانت تنجو بمجرد الحظ. كانوا بحاجة إلى تقييم أداء السلامة لديهم وفقاً لمعايير الضوابط الجوهرية، وتحديد أولويات المخاطر الحرجة بشكل فعال. ولمعالجة ذلك، تعاونوا مع Libero AI وجامعة كوينزلاند في عام 2025 لتحليل أداء السلامة لديهم باستخدام منهجية CaNeTA. لتحسين النتائج، تم تعزيز CaNeTA عبر دمج منصة IBM® watsonx.ai في الواجهة الأمامية للعمليات لإعداد البيانات والربط السببي بين الأحداث، ومنصة IBM watsonx Orchestrate في الواجهة الخلفية لتعزيز تحليل البيانات وتوليد الرؤى.
تمت إعادة تصميم مجموعة أسئلة التحقق من الضوابط الحرجة (CCV)، بحيث أصبحت جميع الأسئلة بنسبة 100% تقيس فعالية ضوابط التحكم، وذلك ارتفاعاً من خط الأساس الذي كانت تبلغ فيه نسبة الفعالية 65%.
ارتفع نشاط فحص المركبات الثقيلة بنسبة 4.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي أعقبت التنفيذ، مما أدى إلى تحسين تغطية الفحص وتعزيز فرص الكشف المبكر عن المشكلات.
لتحديد عدد عمليات الفحص المطلوب إنجازها: خلال فترة الستة أشهر الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025، قطعت المركبات الثقيلة التابعة لشركة Mitchell Services (منصات الحفر والشاحنات وغيرها) مسافة إجمالية قدرها 230,000 كيلومتر. قطعت المركبات الخفيفة 771,000 كم.
لمواجهة التحديات في مجال إدارة السلامة، شرعت Mitchell Services، بالتعاون مع Libero AI وجامعة كوينزلاند، في تنفيذ مشروع رائد. من خلال الاستفادة من منهجية طوبولوجيا تحليل الشبكة السببية (CaNeTA)، سعوا إلى اكتساب فهم أعمق لمخاطرهم التشغيلية وضوابط التحكم الحرجة لديهم. يعمل منهج CaNeTA على نمذجة مخاطر مكان العمل، وضوابط التحكم، والتبعات كشبكة سببية ديناميكية؛ مما يكشف عن التفاعلات الخفية ومسارات انتشار المخاطر التي غالباً ما تغفل عنها سجلات المخاطر التقليدية. تضمن المشروع تحليلاً دقيقاً لتقارير الحوادث الخاصة بالسنة المالية 24/25، ومقارنتها بمعايير المخاطر الجوهرية وسجلات المخاطر. استُخدمت في هذا التحليل مجموعة أدوات CaNeTA المتنوعة، بما في ذلك التصوير المرئي للشبكات، وبينيات المركزية، ومركزية المتجه الذاتي، وقوة الربط الداخل، وتجميع المقاييس. قدمت هذه الأدوات رؤىً حول كيفية انتشار الحوادث من خلال أحداث ’الأضرار'، والتي ترتبط غالباً بقطاعي النقل والخدمات اللوجستية، كما سلطت الضوء على أحداث محورية حاسمة مثل التفاعلات مع الحياة البرية والأحمال غير المثبتة. كشف التحليل أيضاً أن النجاة من الحوادث الوشيكة غالباً ما كانت نتيجة 'ضربة حظ' وليس بسبب ضوابط رقابية محكمة. من خلال تطبيق منهجية CaNeTA، اكتسبت شركة Mitchell Services فهماً دقيقاً وشاملاً لمشهد المخاطر لديها، مما مكنها من إعادة صياغة استراتيجياتها لإدارة المخاطر. أدت الرؤى المستخلصة من تحليل CaNeTA إلى إجراء إعادة تنظيم استراتيجية، شملت توسيع نطاق الإشراف على المخاطر ليتجاوز عمليات الحفر الأساسية، وإعادة تصنيف النقل والخدمات اللوجستية والصيانة كمجالات رئيسية وحرجة للمخاطر. تم إدخال بروتوكولات مطورة للتحقق من الضوابط الحرجة (CCV)، وتتمثل في عمليات فحص المركبات الثقيلة، وذلك للتحقق من سلامة كافة الضوابط الحرجة والأنظمة الحيوية ووسائل التثبيت قبل أحداث النقل وبعدها. إنَّ التعاون مع Libero AI وجامعة كوينزلاند، والذي تيسّر بفضل دعم شركة IBM للتقنيات المبتكرة مثل CaNeTA، قد مكّن Mitchell Services من بناء مرونة أكبر في كافة عملياتها.
عززت Mitchell Services قدراتها في إدارة المخاطر عبر الاستفادة من CaNeTA، وهو حل إدارة المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة IBM. باستخدام بيانات الحوادث والوقائع الوشيكة للسنة المالية 24/25، قدم المشروع تحليلاً رياضياً ووسائل إيضاح بصرية قائمة على البيانات، مما ساهم في تحديد وقياس أولويات الإجراءات الوقائية.
من خلال تطبيق منهجية CaNeTA، حددت Mitchell Services مسارات انتقال المخاطر الرئيسية، بما في ذلك الحوادث التي تنتقل عبر أحداث 'الأضرار' المرتبطة غالباً بقطاعي النقل والخدمات اللوجستية. كشف التحليل أن التفاعلات مع الحياة البرية والحمولات غير المؤمنة برزت كأحداث انتقالية حرجة، كما يمكن لحوادث المركبات وفشل الاتصالات أن تؤدي إلى آثار سلبية جسيمة وغير متناسبة على السلامة في المراحل اللاحقة. مكّنت هذه الرؤى الكمّية Mitchell Services من توسيع نطاق الإشراف ليتجاوز عمليات الحفر الأساسية، وإعادة ترسيخ النقل والخدمات اللوجستية والصيانة كمجالات رئيسية للمخاطر الحرجة، كما ساهمت في الارتقاء بعمليات التحقق من الضوابط الجوهرية عبر الانتقال من الفحوصات القائمة على الحضور إلى التحقق القائم على الفعالية، ولا سيما في الأنشطة اللوجستية وأنشطة النقل. كما تم تحسين البروتوكولات لإكمال فحوصات سلامة النظام بالكامل قبل وبعد أحداث النقل. مع هذه القدرات الجديدة، أصبحت Mitchell Services أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخاطر وإطلاق الطاقة وفعالية الضوابط، مما يدعم استمرار التحسين في أداء السلامة والأداء والمرونة التشغيلية.
Mitchell Services هي شركة خدمات حفر مدرجة في بورصة أستراليا وهي أكثر شركات الحفر تنوعاً في أستراليا. على مدار أكثر من 50 عامًا، عملت علامة Mitchell التجارية في قطاع التعدين والموارد. تمتلك Mitchell Services الآن أكثر من 80 منصة حفر سطحية وتحت الأرض، وأكثر من 750 موظفًا في 35 مشروعًا في أستراليا ، وتعمل في بيئات متنوعة عالية المخاطر من الاستكشاف عن بُعد إلى الحفر تحت الأرض.
Libero AI هي شركة رائدة في طليعة تنفيذ الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء الأعمال للصناعات الثقيلة. تنشر الذكاء الاصطناعي لتحسين واستغلال البيانات لحل تحديات الأعمال المتعلقة بالصيانة والعمليات والسلامة. عملت Libero AI مع Mitchell Services وجامعة كوينزلاند لتنفيذ CaNeTA.
