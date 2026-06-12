تحديث البنية التحتية للخدمات اللوجستية على نطاق واسع

مع IBM Power Virtual Server، تمكَّنت من تعزيز Manitoulin مرونة بنيتها التحتية السحابية وتقليل التكاليف.
تُعَد Manitoulin Group of Companies شركة كندية متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية، تدعم عمليات سلاسل التوريد المعقدة والحساسة للوقت في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية. ومع توسُّع أعمال الشركة من خلال عمليات الاستحواذ والنمو الجغرافي، ظلت بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها متمركزة في بنية تحتية رئيسية واحدة، تتمركز بشكل كبير في جزيرة مانيتولين.
ورغم موثوقية هذا النموذج، فإنه بدأ يفرض قيودًا متزايدة مع اتساع نطاق العمليات، كما أدى إلى زيادة التعرض لمخاطر محتملة تتعلق باستمرارية الأعمال. كانت الفِرق الموزعة جغرافيًا بحاجة إلى وصول أسرع وأكثر اتساقًا إلى الأنظمة الأساسية، في حين أن تمركز البنية التحتية في موقع واحد أضاف مخاطر إضافية على استمرارية الأعمال. وفي الوقت نفسه، كانت صيانة الأنظمة المحلية وتحديثها تتطلب استثمارات مستمرة وكبيرة، ما أدى إلى زيادة التكاليف وتقليل المرونة التشغيلية.
لذلك، احتاجت Manitoulin إلى طريقة تدعم النمو المستمر مع تقليل قيود البنية التحتية والمخاطر التشغيلية.
بالتعاون مع IBM وشريك الأعمال Service Express، قامت Manitoulin بنقل أعباء العمل الأساسية الخاصة بمنصة IBM® i إلى IBM® Power Virtual Server (PowerVS) على IBM® Cloud. وتدعم منصة IBM i العمليات اللوجستية الحيوية للشركة، بما في ذلك الأنظمة المالية وكشوف الرواتب ونظام إدارة النقل (TMS)، الذي يعالج عشرات الآلاف من المعاملات اليومية، مثل تتبُّع الشحنات وإعداد عروض الأسعار وإدارة عمليات التسليم عبر شبكة الشركة. كما تستند هذه العمليات إلى بنية تحتية قابلة للتوسع قادرة على التعامل مع أحجام كبيرة من طلبات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموجَّهة للعملاء. وقد أتاح هذا النهج للشركة توسيع أنظمتها الحالية إلى السحابة دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على التطبيقات، مع الحفاظ على مستويات الأداء والموثوقية المطلوبة لأعباء العمل هذه.
بدأت عملية التحول بنقل بيئة التعافي من الكوارث (DR) إلى PowerVS، حيث تم التحقق من البيئة الجديدة عبر نهج مرحلي تضمَّن تنفيذ عمليات تبادل الأدوار (Role Swaps) لفترات ممتدة، وتشغيل أعباء العمل الإنتاجية في كل بيئة لعدة أشهر للتأكد من استقرارها قبل التوسع إلى التشغيل الإنتاجي الكامل. بعد ذلك، اعتمدت Manitoulin نموذج نشر مزدوج المناطق عبر مراكز بيانات IBM Cloud في تورونتو ومونتريال، ليحل محل بيئة التعافي من الكوارث المحلية، ويقلل الاعتماد على البنية التحتية المركَّزة جغرافيًا.
ومن خلال الانتقال إلى نموذج قائم على الاستهلاك ودمج أعباء عمل IBM i وx86 وKubernetes في بيئة سحابية موحَّدة، تمكنت المؤسسة من تقليل تعقيد البنية التحتية، وتبسيط العمليات، وإنشاء أساس قابل للتوسع يدعم النمو المستمر.
من خلال IBM Power Virtual Server، نجحت Manitoulin في تقليل تكاليف البنية التحتية وتحسين استمرارية العمليات عبر شبكتها اللوجستية. وقد أدى نقل بيئة التعافي من الكوارث إلى السحابة إلى الاستغناء عن البنية التحتية المحلية المكررة، وتقليل الأعباء التشغيلية، وتبسيط عمليات التكرار باستخدام IBM Global Replication Services، ما أدى إلى تعزيز كفاءة عمليات التعافي من الكوارث. وتُشير التقديرات إلى أن تطبيق معايير أمنية مماثلة عبر البيئات الهجينة باستخدام الأساليب التقليدية كان سيتطلب أكثر من 1,000 ساعة عمل. وأظهرت الاختبارات انخفاض زمن الاستعادة إلى 30–40 دقيقة مقارنة بساعة إلى ساعتين باستخدام آلية التكرار السابقة.
وأسفرت هذه التغييرات عن تحقيق وفورات شهرية متكررة تجاوزت 20 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض سنوي في التكاليف يتراوح بين 100 ألف و150 ألف دولار أمريكي بعد إيقاف موقع التعافي من الكوارث المحلي، ما أسهم بشكل كبير في تقليل إجمالي تكاليف البنية التحتية.
كما أدى دمج أعباء العمل في بيئة سحابية موحَّدة إلى تحسين اتساق العمليات، ومكَّن الفِرق من بناء الخبرات بكفاءة أكبر عبر منصة موحَّدة. ومع توفُّر أساس سحابي قابل للتوسع وموزع عبر منطقتين، أصبحت Manitoulin اليوم في وضع أفضل لدعم النمو المستمر، وتبسيط العمليات عبر بيئتها التقنية، وتسريع مبادرات التحديث المستقبلية.
تأسست Manitoulin Group of Companies عام 1953، وهي شركة كندية متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية، تقدِّم خدمات متكاملة لسلاسل التوريد في أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك النقل بالشاحنات، وشحن البضائع، والتخليص الجمركي، والتخزين، والتوزيع.
يقع المقر الرئيسي لشركة Service Express في غراند رابيدز بولاية ميشيغان، وهي شريك أعمال لشركة IBM يركز على خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والخدمات المُدارة. وتشتهر الشركة بخبرتها في أنظمة IBM Power، حيث تساعد المؤسسات على تشغيل البيئات الحيوية للأعمال وتحديثها.
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة IBM Corporation، يونيو 2026.
تُعَد IBM وشعار IBM وBM Cloud وIBM i وIBM Power Virtual Server وIBM PowerVS علامات تجارية تابعة لشركة IBM Corp. ومسجلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.