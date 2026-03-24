توضيح مطالبات التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعتمد LEXXARI من CCG Software Solutions على تقنيات IBM لتبسيط عمليات تفسير السياسات 

التعقيد يخلق الارتباك والتأخير

التأمين معقد. عند وقوع الكوارث، يُصبح اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة أمراً حاسماً—ففي التعقيد تكمن العواقب. إن فك رموز اللغة المعقدة لوثائق التأمين قد يشكل تحدياً كبيراً لكل من حاملي الوثائق والمتخصصين في مجال التأمين على حد سواء. فعدم اليقين يعرض الجميع للخطر. لا يستطيع مسؤولو تسوية المطالبات اتخاذ قرارات واثقة ومتسقة، كما يضيع الوكلاء ساعات في إعادة قراءة السياسات الطويلة لمجرد الإجابة على أسئلة أساسية، بينما يتزايد إحباط العملاء تجاه مزودي الخدمة. 

سعت Claims Connection Group (CCG)، وهي مزود لبرامج الإصلاح المدارة وشريك أعمال لشركة IBM، إلى إعادة الوضوح والشفافية إلى عملية تسوية المطالبات. 
%70 زيادة سرعة مراجعة السياسات %40 الحد من المطالبات غير المدفوعة
%60 انخفاض عدد المكالمات بعد العاصفة
قبل استخدام ™LEXXARI، كانت مراجعة السياسات تعيق إنتاجيتي. أصبح بإمكاني الآن الحصول على المعلومات في غضون ثوانٍ، مما يتيح لي فحص منازل متعددة يومياً بدقة وثقة عند تقديم المشورة بشأن المطالبات.
Matthew J. Aris مالك Aris Roofing and Construction LLC
ذكاء اصطناعي مصمم لتحويل التعقيد إلى وضوح

تعاونت CCG مع IBM لبناء ™LEXXARI، وهي منصة ذكية لتفسير السياسات، تعمل على قراءة وتلخيص وتفسير وثائق السياسات المعقدة والمكثفة. 

تم تطوير LEXXARI بشكل مشترك خلال 14 أسبوعاً فقط. بدمج خبراتهم الفريدة، تمكنت كل من IBM و CCG من تصميم مهام سير عمل تحاكي بدقة كيفية تفاعل شركات التأمين والوكلاء وحاملي وثائق التأمين مع بيانات التأمين. 

تم تدريب IBM® watsonx على وثائق تأمين من الواقع العملي، كما دُمجت وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM® watsonx Orchestrate في المنصة لتزويد المستخدمين بإرشادات عملية وخطوات توجيهية محددة. 

كانت النتيجة منصةً سلسةً تعمل بالذكاء الاصطناعي، تحوّل ساعاتٍ من المراجعة اليدوية إلى رؤىً فورية.
إجابات فورية ودقيقة في مكان واحد

يعمل LEXXARI على تسريع مراجعة السياسات بنسبة 70%، مما يقلص وقت المراجعة اليدوية من ساعات إلى دقائق معدودة. بات حاملو الوثائق التأمينية وخبراء التأمين يتلقون الآن معلومات دقيقة ومتسقة، مما يعزز التواصل والثقة خلال عملية تسوية المطالبات. أدى الفهم الأوضح للتغطية التأمينية إلى خفض المطالبات غير المدفوعة بنسبة 40%، وتقليل المكالمات الواردة بعد العواصف بنسبة 60%.

تخطط CCG مستقبلاً لتوسيع نطاق LEXXARI ليشمل قطاعات إضافية، بما في ذلك قطاع السيارات، والقطاع القانوني، والحكومي، والتعليم—وذلك بهدف إرساء الوضوح حيثما تؤثر الوثائق المكثفة على اتخاذ القرارات المصيرية.
نبذة عن LEXXARI من CCG

CCG هي مزود لبرنامج إصلاح مُدار، مكرس لتبسيط وتحسين عملية المطالبات لكل من حاملي وثائق التأمين، والموردين، والوكلاء، والوسطاء، وشركات التأمين. تقوم CCG Software Solutions، وهي قسم تابع لمجموعة CCG، بتحديث منظومة التأمين على الممتلكات عبر منتجها الرائد، LEXXARI.

 IBM® watsonx Orchestrate
تبسيط التعقيد باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعمل IBM watsonx Orchestrate على تنسيق سير العمل عبر الأنظمة المختلفة، مما يساعد المؤسسات على تسريع عملية اتخاذ القرار وتعزيز التعاون.

