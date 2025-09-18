تنفيذ S/4HANA لتعزيز التوحيد القياسي وتقوية الحوكمة.
كانت شركة Kobe Steel تُدير عمليات أعمالها المتنوعة وأنظمتها الأساسية لكل قسم بشكل منفصل، بما في ذلك الفولاذ، والألومنيوم، والتشكيل، واللحام، والآلات، والهندسة، وآلات البناء، والطاقة الكهربائية.
وعلى الرغم من إدخال SAP ERP في قسم المحاسبة بالمكتب الرئيسي، أصبح النظام معقدًا بسبب نحو 400 تطوير إضافي في قسم المحاسبة بالمكتب الرئيسي وحده. ونتيجة لذلك، ظهرت مشكلات في ترقية الإصدارات وسهولة الصيانة، ما أعاق عملية التحديث. بالإضافة إلى ذلك، كانت المعالجة المحاسبية موزعة عبر أنظمة متعددة، وكانت النماذج الورقية تُستخدم، ما جعل العمليات متخصصة وغير فعَّالة.
ومع اقتراب مواعيد صيانة SAP ERP، أصبح من الصعب الاستجابة بسرعة لتغيُّرات الأعمال والتوسع نحو المستقبل بالنظم القديمة القائمة. كانت هناك حاجة ملحة لبناء أساس مشترك جديد لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتسريع التحول الرقمي (DX) في جميع أنحاء الشركة.
أعادت Kobe Steel تصميم أنظمتها الأساسية القديمة والمتفرقة لبناء منصة ERP شاملة للشركة تُعرَف باسم KOBELCO-SAP. قدمت IBM الدعم طوال العملية بأكملها من الفكرة إلى التنفيذ والتبنّي، وقد كان لها دور محوري في إدارة المشروع. تمت إعادة تصميم ترتيب عمليات الأعمال ووظائف النظام بالكامل حول S/4HANA، وهو أحدث منتجات SAP. وتمت قيادة تحوُّل الأعمال من خلال الاستفادة من الوظائف القياسية استنادًا إلى مبدأ Fit to Standard (F2S).
في البداية، كانت هناك خطط لكل قسم للقيام بمشروع تنفيذ SAP بشكل مستقل، لكن من منظور تكاليف التنفيذ والصيانة، تقرَّر المُضي قُدُمًا بهدف التشغيل المتزامن في تكوين واحد حيث تتشارك أقسام الأعمال الثلاثة، الهندسة والطاقة والمقر الرئيسي، في بيئة SAP واحدة. وبصفتها مدير برنامج عبر مختلَف المورِّدين، تمكَّنت IBM من تعزيز توحيد سياسات التنفيذ وطرق الإدارة وأنظمة التصميم/التشغيل الرئيسية، ما ساهم في بناء توافق بين أقسام الأعمال وتحقيق عمليات ناجحة.
من ناحية البنية التحتية، تم بناء الأنظمة الأساسية على AWS مع تثبيت الخوادم في منطقتين لتحقيق كلٍّ من الأمان ومنع الكوارث. ومن خلال الاستعانة بـ AWS لإدارة الخوادم، تم تقليل العبء التشغيلي وتكاليف تكنولوجيا المعلومات أيضًا.
كان هذا المشروع أول مشروع لتوحيد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الأقسام لشركة Kobe Steel، وسارت عملية تشغيل النظام الجديد باستخدام KOBELCO-SAP بسلاسة، ما أدى إلى نجاح حل المشكلات الأساسية في هيكلة الأعمال التي كانت تواجهها الشركة.
على وجه التحديد، ارتفع معدل استخدام ميزات SAP القياسية بشكل كبير من 6% سابقًا إلى 82%. في قسم المحاسبة بالمقر الرئيسي، تم تقليل عدد الإضافات، التي كانت قد ارتفعت إلى حوالي 400، إلى 100. نتيجةً لهذا التوحيد الشامل، تم خفض تكاليف التطوير الجديد والصيانة بشكل كبير، وزادت المرونة للترقيات المستقبلية والتوسُّعات.
في الوقت نفسه، وبفضل رقمنة النماذج وعمليات التسوية الإلكترونية، ابتعدت الشركة عن ثقافتها المعتمدة على الورق، ولاحظت زيادة في دعم أساليب العمل المرنة. بفضل دمج الأنظمة السابقة المنفصلة بالمقر الرئيسي، أصبحت مهام التعاون بين الأقسام والتأكيد غير ضرورية، وتم تحقيق الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، ما أدى إلى تقليل أوقات الانتظار. علاوةً على ذلك، تم تعزيز الحوكمة وضبط الأعمال من خلال إدخال سير العمل وإعادة تصميم إدارة البيانات الأساسية.
ومن النقاط الجديرة بالملاحظة خلال هذه المبادرة أنه حتى في Kobe Steel، التي تتَّبِع نظام أقسام الأعمال، كان لقسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات دور محوري في صيانة وتشغيل البنية التحتية المشتركة على مستوى الشركة في مجال التطبيقات. ساهم القسم في دعم التحول بالتعاون مع قسم المحاسبة وكل قسم من أقسام الأعمال. حتى الآن، كانت الشركة تدعم البنية التحتية المشتركة في مجالَي البنية التحتية للمعلومات وأمن المعلومات، لكن إنشاء نظام حوكمة جديد عقب هذا المشروع أدى إلى نتائج تعتبرها Kobe Steel من أهم إنجازاتها.
علاوةً على ذلك، ومع تطوير بنية تحتية للأعمال الأساسية، أصبح هناك نظام قادر على الاستجابة بسلاسة لسياسات التحول الرقمي (DX) للجيل القادم، مثل الاستخدام المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات. وبصفتها شريك Kobe Steel في تعزيز التحول الرقمي، ستواصل IBM دعم التحول من خلال تطبيق طرق إدارة البرامج الخاصة بها على مجالات التطبيقات خارج SAP، بالإضافة إلى استمرار الدعم في التشغيل والصيانة.
شركة Kobe Steel, Ltd هي شركة يابانية شاملة تأسَّست في عام 1905، ولها ثلاث ركائز: أعمال المواد مثل الصلب والألومنيوم، والأعمال الميكانيكية مثل الآلات والهندسة وآلات البناء وغيرها، وأعمال الطاقة الكهربائية. من خلال هذه الأعمال، تساهم الشركة في حل القضايا الاجتماعية وتطوير الصناعات، ولها العديد من الفروع في اليابان وخارجها لتطوير الأعمال عالميًا. علاوةً على ذلك، رؤية الشركة للمستقبل هي: "نتصور عالمًا يتمكن فيه الناس، الآن وفي المستقبل، من تحقيق آمالهم وأحلامهم معتمِدين على حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة". وهذا مبدأ أساسي للشركة حيث تعمل بنشاط على تحقيق مجتمع مستدام.
