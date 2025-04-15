تهدف iDonate، الرائدة في قطاع جمع التبرعات غير الربحي، إلى تعزيز مهمتها المتمثلة في تزويد الجمعيات الخيرية بأدوات فعالة لجمع التبرعات.
إدراكًا منها أن المنظمات غير الربحية غالبًا ما تتخلف عن الركب في تبني التقنية، رأت iDonate ضرورة الابتكار وتحديث منصاتها القديمة للاستفادة من أحدث التقنيات. كان هدف الشركة الطموح والواضح هو توسيع نطاق وتأثير منتجاتها وخدماتها من خلال التقنيات المتطورة.
ومع ذلك، أدركت iDonate أن هذه الرؤية كانت تمثل تحديًا بسبب القيود القائمة، مثل البرامج القديمة التي أعاقت بشكل كبير الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن الأداء العام للمنتجات والحلول.
ونتيجة لذلك، واجهت شركة iDonate صعوبة في تطوير منتج أحلامها. منصة جمع التبرعات التي كانت تستخدمها، على الرغم من أنها كانت تعمل بكامل طاقتها، قد بلغت حدّها الأقصى وكانت تحدّ من أهداف نمو الشركة. أيضًا، كانت واجهة المستخدم (UI) قديمة، وكان التفاعل مع المنتج يتلاشى.
قدمت هذه التحديات لفريق Dialexa، وهي شركة تابعة لـ IBM ، فرصة فريدة لإنشاء منصة جديدة ذات هدف إنساني ومفيد حقًا، تترك بصمة دائمة في قطاع جمع التبرعات غير الربحي.
بدأ فريق هندسة المنتجات الرقمية في Dialexa باكتساب فهم أفضل لمستخدمي المنصة والأنظمة الحالية، وتحليل كيف فشل التصميم الحالي في تلبية احتياجات المستخدم والعميل.
بالاعتماد على نتائج بحث المستخدم، قام الفريق بتطوير صورة متماسكة، تجمع كل المعلومات التي تم جمعها وتحدد الموضوعات والأنماط اللازمة لتحسين المنصة. وبمجرد اكتمال الرؤية، نتج عن تحليل شامل، بما في ذلك رسم خرائط التعاطف والرحلة، خطة مفصلة.
كانت المرحلة الأخيرة عبارة عن تدقيق تقني عميق لواجهة المستخدم (UI)، حيث قام فريق Dialexa بمراجعة جميع قواعد التعليمات البرمجية الحالية وتنفيذها على بناء العنصر في React. وبعد ذلك، بدأت عملية بناء المنصة الأولية.
من خلال التخطيط والتحليل الدقيق—الذي تضمن إنشاء تخطيطات مفصلة والتعرف على التحسينات المحتملة وتحديد التعديلات الضرورية اللازمة في واجهة المستخدم (UI)—وضع فريق Dialexa أسساً هامة لبناء منتج قوي وقابل للتوسع. بالتطرق إلى القضايا الرئيسية مثل تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة المنتج الإجمالية خلال هذه المراحل التكوينية، تكللت جهود الفريق بمنتج حسن بشكل ملحوظ صافي نقاط الترويج (NPS) لدى العملاء.
تطوير المشهد التقني لقطاع سوقي لتوفير أداة أكثر فعالية وقابلية للتوسع هو مزيج رابح في أي صناعة. وفي هذه الحالة، أعادت Dialexa تعريف هذا المشهد.
اليوم، واجهة برمجة التطبيقات (API) تعمل بكامل طاقتها، مقدمةً المزيد من المستخدمين وواجهة مبسطة وخالية من التوتر تسهل جمع التبرعات بكل سهولة. قوة المنصة تكمن في السماح بمزيد من النمو، وتحسين التفاعل، وتوفير تنسيق مُحسَّن يُسهِّل عملية جمع التبرعات لكل من العملاء والمستهلكين.
وبصرف النظر عن التقدم التكنولوجي المتطور، فإن أهم ما يميز المشروع هو الشراكة الناجحة بين فريق Dialexa و iDonate. في بداية المشروع كان بعض أصحاب المصلحة متشككين في التعاون، وتساءلوا عما إذا كان بإمكان Dialexa تحقيق النتيجة المرجوة. ومع ذلك، وبثقتهم في معرفتهم وعمليتهم التكرارية، تجاوز فريق Dialexa تلك التوقعات وقدم منصة تليق بمهمة iDonate.
iDonate هي شركة تركز على تحسين جهود جمع التبرعات غير الربحية من خلال إنشاء حلول تكنولوجية حديثة. مهمتها تتضمن تطوير أدوات مبتكرة مصممة لتعزيز نطاق وكفاءة المنظمات الخيرية التي تسعى للحصول على تبرعات من المتبرعين المحتملين.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.