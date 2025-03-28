يمكن أن تكون البيانات مصدرا للميزة الاستراتيجية لأي مؤسسة، ولكن فقط إذا تمكنت من إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. المفارقة بسيطة: تؤدي زيادة تعقيد البيانات إلى تقليل وضوح الرؤية، ما يجعل من الصعب تقديم قيمة من البيانات على نطاق واسع.

بالنسبة لمدير مكتب البيانات الرئيسي في شركة IBM®، يعد الحصول على قيمة من البيانات أمرًا ضروريًا. البيانات هي وقود عمل IBM لتصبح شركة أكثر إنتاجية، وجوهر هذه الاستراتيجية هو تكامل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى من خلال مسارات البيانات. مسارات البيانات عبارة عن سلسلة من العمليات التي تستخرج البيانات وتحولها وتحمّلها من مصادر متنوعة إلى مستودع بيانات أو بحيرة بيانات لتحليلها—مما يوفر اتساق البيانات وكفاءتها.

بالنسبة إلى فريق CDO، المسؤول عن إدارة وصيانة مسارات البيانات الخاصة بالشركة البالغ عددها حوالي 4000 مسار للبيانات، كان النهج التقليدي لإدارة سلامة المسارات مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً. وشمل ذلك المراقبة اليدوية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها التي استهلكت قدرًا كبيرًا من الوقت وكانت عرضة للخطأ البشري. تشرح Ashley Delport، مديرة الهندسة الأولى لدى CDO، قائلةً: "كانت إدارة سلامة مسارات الأنابيب عبر عدد كبير من المسارات لدينا تحديًا كبيرًا، خاصةً عندما تستخدم الفرق منتجات مختلفة". "كنا بحاجة إلى حل يمكنه مراقبة سلامة البيانات باستمرار، وتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي مثل البيانات المفقودة وإخطار فرقنا إذا كانت الخدمة ستتأثر."

احتاج الفريق إلى شيء أكثر كفاءة وفعالية مع استمرارهم في توسيع نطاق مسارات البيانات لرؤى الأعمال وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي. لقد أرادوا حلاً مبتكراً يوفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء المسارات والمراقبة الآلية وتعزيز التعاون. الأهم من ذلك، لم يرغب الفريق في فقدان الثقة التي اكتسبوها من عشرات الآلاف من المستخدمين الذين اعتمدوا عليهم للحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب وبجودة عالية لإدارة الأعمال.