HTOP Hotels هي شركة تدير آلاف الحجوزات يومياً عبر 16 فندقًا موزَّعة في أنحاء كاتالونيا. وكانت من أوائل الشركات التي قدمت مفهوم "شامل كليًا" في أواخر التسعينيات، وهو نموذج عمل يتطلب اليوم تنسيقًا دقيقًا عدد كبير من الموظفين في مختلف الأقسام. يشمل ذلك خدمات تنظيف الغرف، وطاقم المطاعم، بالإضافة إلى تنفيذ مهام التخطيط الرئيسية للتشغيل اليومي للفنادق، مثل تقدير عدد الوجبات المطلوبة، وتوظيف عدد معين من عمال التنظيف وتوزيعهم على الغرف ووضع جداول عملهم، بالإضافة إلى تنسيق طلبات التوريد حسب تدفق السياح وحجم الإشغال.

حتى الآن، اعتمدت الشركة على نظام بنائي لإدارة شؤون الموظفين يربط نسب مشاركة العملاء مباشرةً بتخطيط الموظفين في كل منطقة من خلال جداول بيانات يعمل فيها عدة أفراد من مختلف أقسام HTOP Hotels. ومع ذلك، لم يكن هذا النظام يتماشى مع فلسفة الشركة أو رؤية مالكتها، Monica Lopez، التي تلتزم دائماً بالابتكار في عملياتها، وكانت بحاجة إلى تقنية تسمح باتخاذ قرارات تعاونية في الوقت الحقيقي مع تحسين التكاليف.