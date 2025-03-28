في قطاع حيوي مثل السياحة الفندقية، يعد التخطيط الفعال للموارد أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستوى ممتاز من الخدمة والجودة. تدير مجموعة HTOP Hotels، التي تضم 16 فندقًا في كتالونيا، وأكثر من 6,000 سرير وتستقبل حوالي 500,000 نزيل سنويًا، عمليات معقدة تتطلب تقنيات متقدمة لتحسين استخدام الموارد البشرية.
HTOP Hotels هي شركة تدير آلاف الحجوزات يومياً عبر 16 فندقًا موزَّعة في أنحاء كاتالونيا. وكانت من أوائل الشركات التي قدمت مفهوم "شامل كليًا" في أواخر التسعينيات، وهو نموذج عمل يتطلب اليوم تنسيقًا دقيقًا عدد كبير من الموظفين في مختلف الأقسام. يشمل ذلك خدمات تنظيف الغرف، وطاقم المطاعم، بالإضافة إلى تنفيذ مهام التخطيط الرئيسية للتشغيل اليومي للفنادق، مثل تقدير عدد الوجبات المطلوبة، وتوظيف عدد معين من عمال التنظيف وتوزيعهم على الغرف ووضع جداول عملهم، بالإضافة إلى تنسيق طلبات التوريد حسب تدفق السياح وحجم الإشغال.
حتى الآن، اعتمدت الشركة على نظام بنائي لإدارة شؤون الموظفين يربط نسب مشاركة العملاء مباشرةً بتخطيط الموظفين في كل منطقة من خلال جداول بيانات يعمل فيها عدة أفراد من مختلف أقسام HTOP Hotels. ومع ذلك، لم يكن هذا النظام يتماشى مع فلسفة الشركة أو رؤية مالكتها، Monica Lopez، التي تلتزم دائماً بالابتكار في عملياتها، وكانت بحاجة إلى تقنية تسمح باتخاذ قرارات تعاونية في الوقت الحقيقي مع تحسين التكاليف.
استجابةً لهذه الحاجة، طورت Integra، شريك أعمال IBM، حلًا مبتكرًا لمجموعة HTOP Hotels باستخدام IBM Planning Analytics. يمكّن هذا الحل المجموعة من تخطيط الموارد التي يتطلبها كل فندق والتنبؤ بها بناء على الحجوزات المستقبلية، مما يسهل اتخاذ قرارات استباقية. بالإضافة إلى التنبؤ بالطلب، تحتوي الأداة على وظيفة تخطيط السيناريوهات التي تساعد على اتخاذ قرارات سريعة ومنسقة بسهولة بشأن توزيع الموظفين لكل منطقة وفي الأوقات المحددة، اعتمادًا على حجم الحجوزات المتوقعة.
بفضل أداة IBM Planning Analytics، التي تتيح تحليل البيانات في الوقت الحقيقي، استطاعت مجموعة HTOP Hotels تحقيق نقلة نوعية في جمع المعلومات من مختلف فنادقها وتحليلها ديناميكيًا. لا تقتصر فائدة هذه المعلومات التي تُجمع في الوقت الحقيقي على تمكين المجموعة من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق، بل تساهم أيضاً في الضبط الدقيق للاستراتيجيات التشغيلية وتعزيز دقة التوقعات مع التطور المستمر للنظام القائم على التعلم المدعوم بالبيانات.
أحدث دمج IBM Planning Analytics في الإدارة اليومية لفنادق المجموعة تحوّلًا جذريًا في طريقة إدارة الموارد، حيث ساهم في تقليل وقت التخطيط بنسبة 30%، مما مكّن الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر مرونة وفعالية.
كما استطاعت المجموعة تقليل الفجوة بين الطلب وتوفّر الموظفين بنسبة 75%، مما يضمن تغطية مثالية خلال فترات الذروة.
في الوقت نفسه، وفيما يتعلق بالنتائج، استطاعت المجموعة تقليص وقت إعداد التقارير بشكل كبير، حيث انخفضت من أيام إلى دقائق، مما وفّر معلومات فورية وقيمة لدعم الإدارة الفعالة.
استفادت HTOP Hotels من تعزيز تركيزها على الموظفين، مما ساهم في تمكين فرق إدارة الموارد البشرية من اتباع نهج يتمحور بشكل أكبر حول الموظفين.
لم تقتصر الفوائد على تحسين العمليات التشغيلية، بل عزّز تطبيق IBM Planning Analytics التخطيط التعاون بين الأقسام المختلفة داخل HTOP Hotels. وساهمت المنصة المركزية للتخطيط التعاوني وتحليلات البيانات في تحسين التواصل وتعزيز التكامل بين صنّاع القرار، مما أدى إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجامًا وكفاءة.
إن التزام مجموعة HTOP Hotels بتبنّي أحدث التقنيات جعلها نموذجًا يُحتذى به في الابتكار والكفاءة في قطاع الفنادق. وقد ساعدت هذه الريادة في تحسين إدارة الموارد وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر تميزاً لعملائها، مما عزَّز مكانتها في السوق.
HTOP Hotels (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي الشركة الرائدة في إسبانيا في قطاع فنادق العطلات الشاملة كليا وأول سلسلة فندقية خاصة في كاتالونيا. بخبرة تزيد عن 35 عامًا، تدير السلسلة 17 فندقا متميزة، تقع بالقرب من أجمل الشواطئ في وجهات رئيسية مثل Costa Brava، Costa Maresme/Barcelona، وCosta Daurada.
Integra (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي شركة استشارية متخصصة في التقنية والاستراتيجيات، بخبرة تزيد عن 35 عامًا، تهدف إلى تحقيق التقدم من خلال دمج التقنية والمعرفة. يضم فريقها أكثر من 800 خبير محترف، وتغطي خدماتها ستة مجالات رئيسية تُركز على تلبية احتياجات عملائها، مثل: الاستراتيجية، وتنمية المواهب، وخدمات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وحلول الأعمال، وخدمات البيانات، والتسويق الرقْمي. تعدّ الشركة شريكًا رائدًا لروّاد التكنولوجيا مثل (IBM وMicrosoft وSalesforce وLenovo وSage وFortinet وغيرها) بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مثل (Management Excellence Club وDenison). وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة Family Business of the Year في Aragon، وجائزة Innovative Partner of the year من شركة IBM، أو Microsoft Partner of the year in Sustainability..
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