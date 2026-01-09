حققت FactSet رؤى قابلة للتنفيذ وحسَّنت كلًا من العمليات المالية وعمليات السحابة باستخدام IBM Cloudability.
تشكِّل فِرق الهندسة جزءًا أساسيًا من FactSet، الشركة الرائدة في بيانات السوق والتحليل المالي والرؤى. تعمل هذه الفِرق على ابتكار الحلول، واختبار الأفكار، ودفع عجلة الابتكار. علاوة على ذلك، أدى حصولهم على الموارد السحابية إلى زيادة كبيرة في المرونة، كما مكَّنت استراتيجية الحسابات الصغيرة المهندسين من إنشاء حسابات بسرعة وبشكل آمن. في نهاية المطاف، نمت البيئة السحابية لدى FactSet لتشمل حوالي 3,000 حساب، معظمها في Amazon Web Services (AWS)، ما جعل إدارة التكاليف أمرًا بالغ الأهمية ومعقدًا. بينما كانت الموارد غير المستغلة في مركز البيانات تخفي التكاليف من خلال الشراء الرأسمالي، فإن الموارد غير المستخدمة في السحابة كانت تهدر الأموال بشكل مباشر، ما أثَّر في صافي الأرباح.
قامت FactSet ببناء أداة مخصصة لجمع بيانات الإنفاق وإنتاج التقارير، لكنها كانت تفتقر إلى الشفافية العملية للمهندسين وتحتاج إلى صيانة مستمرة. لتجاوز هذه القيود وتمكين الفِرق، سعت FactSet إلى حل أكثر قابلية للتوسع وغنيًا بالميزات لإدارة التكاليف السحابية.
أدى بحث FactSet عن بديل إلى اعتماد منصة إدارة تكاليف السحابة IBM® Cloudability، التي تم اختيارها لقدرتها على التعامل مع أحجام كبيرة من بيانات الفواتير، وواجهة المستخدم وتجربة المستخدم البديهية، والقدرات القوية للخدمة الذاتية، والتكامل السلس مع نظام IBM Apptio. كان التنفيذ سريعًا ومباشرًا. يقول Hitesh Chitalia: "عندما رأينا IBM Cloudability لأول مرة، أحببناها. لقد حققت المنصة معظم متطلباتنا. وسهولة دمج نظام فواتير السحابة جعلتنا نبدأ العمل بسرعة ويسر".
مكَّنت IBM Cloudability شركة FactSet فورًا من استيراد بيانات الفوترة من آلاف الحسابات والحفاظ على تطابقاتها مع الأقسام وفِرق الهندسة. وقد منحت هذه العملية المهندسين رؤى عملية حول إنفاقهم الفعلي وتحسين التعاون بين العمليات المالية والشؤون المالية. مع تحقيق الشفافية، أصبح بإمكان FactSet تحديد محركات التكاليف، وتمكين الفِرق من تحسين استخدام الموارد، ووضع أساس لممارسات العمليات المالية المتقدمة.
حوَّلت IBM Cloudability الطريقة التي تتبعها FactSet لإدارة تكاليف السحابة من خلال توفير رؤية عميقة ورؤى قابلة للتنفيذ. يمكن للمهندسين الآن رؤية الإنفاق الفعلي والتوجهات، ما يمكِّنهم من تحليل محركات التكاليف المشتركة، واكتشاف الحالات الشاذة، واتخاذ خطوات لتقليل الهدر. كما عزّزت Cloudability التعاون بين فِرق الشؤون المالية والعمليات المالية وقيادات الهندسة، ما ساهم في بناء الثقة بالتقارير وتمكين عقد اجتماعات مراجعة السحابة الشهرية. يقول Chitalia: "تحب القيادات الهندسية الشفافية التي نوفرها لهم، ويرغبون في المزيد منها لأنهم يثقون بالبيانات ويرون فرصًا لاتخاذ الإجراءات".
ساعد هذا التحول FactSet على زيادة تغطية المثيلات المحجوزة لخدمة RDS من 40% إلى 90%، ما أدى إلى تحقيق أقصى استفادة من الخصومات وتحسين كفاءة التكاليف. تقدِّم Cloudability توصيات لتحديد الحجم الأمثل للخدمات، والاستفادة من خصومات الحوسبة، وأتمتة إزالة الموارد غير المستخدمة، ما يعزز المزيد من التحسين والكفاءة. والأهم من ذلك، أن المهندسين أصبح لديهم الآن البيانات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة. مع هذا الأساس، تستعد FactSet للخطوة التالية: اقتصاديات الوحدة، ما يمكِّنها من تخصيص التكاليف على مستوى المنتج واتخاذ قرارات استراتيجية.
تُعَد FactSet شركة بيانات وبرمجيات مالية يقع مقرها الرئيسي في نورواك بولاية كونيتيكت. تأسست الشركة في عام 1978، وهي متخصصة في تقديم الحلول لمحترفي الاستثمار، حيث توفِّر لهم إمكانية الوصول إلى البيانات المالية والتحليلات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الحساسة في مجال الأعمال. تمتلك الشركة 37 موقعًا في 20 دولة، وتوظِّف أكثر من 12,000 شخص، وتخدم 8,200 مؤسسة عميلة وأكثر من 218,000 متخصص في الاستثمار.
