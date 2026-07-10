يقع Chief Sustainability Office (CSO) في شركة IBM في قلب أكثر بيانات الاستدامة أهمية في الشركة؛ وهي المعلومات التي ترتكز عليها الأهداف البيئية، وتساعد البائعين على كسب ثقة العملاء، وتُمكن الشركة من الامتثال للمعايير التنظيمية. وبمرور الوقت، ازداد حجم الاستفسارات عن هذه البيانات وتعقيدها. زادت التوقعات بالحصول على ردود أكثر تفصيلاً وتخصيصًا، والتي كانت تستغرق وقتًا طويلاً عند إكمالها من خلال العملية الحالية.

في غياب نظام مركزي، افتقر الفريق إلى الرؤية الواضحة للاتجاهات الناشئة، وكانت لديهم قدرة محدودة على توسيع نطاق الدعم، كما واجهوا صعوبة في تحديد أولويات الفرص ذات القيمة العالية. غالبًا ما كان البائعون يعملون بناءً على معلومات مجزأة أو قديمة، مما يضطر المتخصصين إلى قضاء وقت طويل في البحث عن الإجابات، وهو ما كان يؤدي إلى تباطؤ الاستجابة والحد من قدرة IBM على الاستفادة من الرؤى الميدانية. بالنسبة لوظيفة تزداد أهميتها بشكل متزايد لمصداقية IBM ودقتها التشغيلية، تسبب هذا النهج الموزع في احتكاك يمكن تجنبه وفي إجهاد إضافي. وبعد إدراك الحاجة إلى نموذج أكثر حداثة وقابلية للتوسع، لجأت المؤسسة إلى الذكاء الاصطناعي لتحويل كيفية الوصول إلى خبرات الاستدامة وتطبيقها.