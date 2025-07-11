واجهت CRIF، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعلومات، تحديًا كبيرًا مع تزايد استهلاكها للخدمات السحابية بسرعة. أصبحت إدارة التكاليف عبر العديد من المزودين، مثل أمازون وأزور، معقدة بشكل متزايد، مما أدى إلى ضغوط مالية وعدم كفاءة تشغيلية. شكّل الافتقار إلى آليات مركزية وشفافة للتحكم في التكاليف واستردادها خطرًا يتمثل في حدوث خسائر مالية غير منضبطة وأعاق قدرتهم على الابتكار بتكلفة فعالة. تطلب هذا الوضع حلًا عاجلاً لمنع الكوارث المالية المحتملة وضمان النمو المستدام.

Massimo Gentilini, المدير التقني للشركة في CRIF، يوضح قائلاً: "فواتير مزود الخدمة السحابية مفصلة ولكنها معقدة للغاية، لذا فأنت بحاجة إلى أداة توفر ملخصًا مفهومًا وبسيطًا وشفافًا مثل ™IBM Apptio."