تعالج BORICA AD، مشغل الدفع الوطني في بلغاريا، أحجامًا كبيرة من المعاملات الرقمية ومعاملات بطاقات الائتمان عبر مؤسسات الإصدار والاستحواذ. ومع تزايد سرعة هجمات الاحتيال وأتمتتها وانتشارها عبر القنوات المختلفة، أصبح من الصعب على الضوابط التقليدية القائمة على القواعد مواكبة هذه التطورات.

كيف يمكنك إيقاف الاحتيال المتطور في أجزاء من الثانية من دون تعطيل المعاملات المشروعة؟

أخذت الضغوط التي تواجهها BORICA جراء عمليات الاحتيال في الازدياد، وارتفعت توقعات العملاء والحاجة إلى حماية البنية التحتية الوطنية للمدفوعات بكفاءة اتخاذ قرار في أقل من 10 مللي ثانية. وكانت القراءات الإيجابية الكاذبة تهدد بإزعاج العملاء، بينما يعني الإخفاق في كشف الاحتيال التعرض لمخاطر مالية وتشويه السمعة. وللحفاظ على مرونتها، احتاجت BORICA إلى منصة قابلة للتوسع لمنع الاحتيال في الوقت الفعلي قادرة على التكيف مع أنماط الهجمات المتطورة من دون المساس بالأداء.