واستجابةً لهذه التحديات، طورت BlueSky Creations منصة AiSolved، وهي منصة ثورية تستفيد من تقنيات IBM لتحويل عمليات اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. تدمج AiSolution الذكاء الاصطناعي المتطور ونماذج تحسين IBM ILOG CPLEX على IBM Cloudلتقديم حل قابل للتوسع عند الطلب يتناسب مع المجالات المختلفة.

تلبي IBM Cloud أعلى المعايير المتعلقة باللوائح التنظيمية والأمن والامتثال، ما يعزز المرونة والأداء مع تقليل التكاليف. وتدعم بنيتها التحتية القوية أحمال التشغيل للذكاء الاصطناعي، مما يضمن قابلية التوسع السلس والذكاء الاصطناعي المسؤول.

من خلال الاستفادة من قدرات IBM Watson على IBM Cloud، يعمل حل AiSolve على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات ذكية بسرعة، وتحسين كل شيء بدءًا من لوجستيات سلسلة التوريد إلى جداول التدريب للعمليات المستقلة. وقد مكّن التعاون مع شركة IBM شركة BlueSky Creations من إنشاء النظام البنائي السلس حيث يمكن لجميع الشركات الوصول إلى النماذج الرياضية المعقدة بغض النظر عن حجمها. وقد سمح هذا التحول لشركة BlueSky Creations ليس فقط بمواجهة التحديات التشغيلية التي تواجهها بل أيضاً بتعزيز مكانتها كرائدة في مجال التحسين القائم على الذكاء الاصطناعي. ويجسد حل AiSolved كيف يمكن للشراكات الإستراتيجية والتقنية المبتكرة أن تُحدث ثورة في عمليات الأعمال التقليدية، ما يوفر ميزة تنافسية في عالم اليوم الذي يركز على البيانات.