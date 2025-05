بعد تنفيذ Db2 Analytics Accelerator، يستفيد آلاف الموظفين والعديد من الإدارات في Banco do Brasil من رؤى في الوقت الفعلي مستمدة من استعلامات معقدة تصل إلى بيانات الكمبيوتر المركزي الحالية. هذا التحسّن في إعداد التقارير، وصولاً إلى مستوى الفروع، كان له تأثير كبير على النتائج الإيجابية للبنك خلال الفترات ربع السنوية المتتالية.

لقد أصبح Banco do Brasil، بالشراكة مع شركة IBM، واحدًا من أكثر الشركات المالية القائمة على البيانات في البرازيل. ويُعتبر Db2 Analytics Accelerator تقنية حساسة للأعمال بالنسبة إلى Banco do Brasil وهي تقنية لا بد من اقتنائها لجميع المؤسسات التي تستخدم Db2 for z/OS.