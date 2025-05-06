يشجع Banco do Brasil، أقدم بنك في البرازيل وثاني أكبر بنك في أمريكا اللاتينية، موظفيه على فهم البيانات واستخدامها وتحليلها. تستفيد فروع البنك من أكثر من 70000 لوحة معلومات مخصصة ومصممة خصيصًا من قبل المستخدم، وتعتمد على الوصول السريع إلى أحدث بيانات الكمبيوتر المركزي. يجب تنفيذ استعلامات لوحة المعلومات بسرعة وكفاءة وبتكلفة منخفضة لدعم القرارات الحاسمة في مجالات مثل التمويل والمبيعات والعمليات.
احتاج قسم الرقابة الداخلية في Banco do Brasil إلى وصول أسرع إلى المعلومات الإدارية من أجل تحقيق ما يلي:
ومع ذلك، فبالإضافة إلى كونها عملية مكلفة من حيث المعالجة والوقت، فقد تطلبت فترة زمنية تزيد عن 24 ساعة لتوليد كل هذه المعلومات بطريقة موحدة.
كما احتاج البنك إلى تزويد الموظفين ببيانات الإنتاجية المستمرة لمساعدتهم على تقييم وتحسين العمليات المصرفية الحالية وأداء كل واحد منهم. على سبيل المثال، احتاجت فرق المبيعات إلى الوصول في الوقت المناسب إلى تحقيق الحصص لمراقبة إنتاجيتها وإمكاناتها لتحقيق أهداف البنك.
للمساعدة في حل تحديات الأعمال هذه، أدرك Banco do Brasil أنه بحاجة إلى الدخول في شراكة مع شركة موثوق بها وذات خبرة في إدارة تطبيقات وبيانات المهام الحساسة للأعمال.
تبين أن شركة IBM هي بالضبط ما كان يبحث عنه Banco do Brasil.
نفذت IBM حل Db2 Analytics Accelerator for z/OS لتعزيز سرعة الوصول إلى المعلومات الإدارية، مما يتيح فرصاً جديدة للأعمال. باستخدام IBM Db2 Analytics Accelerator، تم تقليل هذه الخطوة في عملية القرض إلى دقائق - مما أدى إلى تحسين الوقت المناسب للقيمة لعملاء Banco do Brasil والعائد على رأس المال للمؤسسة المالية نفسها.
تم استخدام Db2 Analytics Accelerator أيضًا لمساعدة الموظفين على تحقيق الإنتاجية المستمرة، حيث يتيح لفرق المبيعات إمكانية الوصول الفوري إلى تقارير تحقيق الحصص، مما يساعدهم على تخصيص وقتهم بشكل أفضل في الأنشطة المناسبة.
ركز مسرع Db2 Analytics Accelerator أيضًا على إعداد التقارير على مستوى الإدارات، مما يسمح للبنك بدمج العديد من متاجر البيانات الفردية على مستوى المنتجات، مثل بطاقات الائتمان والتوفير والشيكات والتأمين في مستودع بيانات واحد. باستخدام Db2 Analytics Accelerator، تمكن البنك من الاستغناء عن العديد من منصات البرامج والأجهزة وتركيز مستودع البيانات الخاص بها في بيئة كمبيوتر مركزي.
كما تأثر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص ببنك Banco do Brasil بشكل إيجابي، حيث أدى استخدام Db2 Analytics Accelerator كمستودع واحد لمنتجات البنك المتعددة إلى توفير رؤية شاملة ومتكاملة لعملائه. وقد ساعد ذلك البنك على فهم عملائه بشكل أفضل وتحديد الفرص المتاحة لبيع البديل الأغلى والبيع المتبادل للمنتجات. وقد وفرت مركزية المعلومات لفرق الشؤون المالية والمحاسبة رؤية أكثر دقة للوضع المالي العام للبنك، مما أدى إلى رفع مستوى الجهود المبذولة على مستوى الفروع إلى رؤية موحدة للمؤسسة.
تجاوزت الفوائد المتحققة من استخدام Db2 Analytics Accelerator مجرد إعداد تقارير الأعمال لتصل إلى تقديم التبسيط التشغيلي وشفافية التكاليف، مما يقلل من الجهود والتكاليف عبر منصات متعددة.
لإتاحة كل أحمال التشغيل الحيوية هذه، قام Banco do Brasil بنشر ستة أجهزة IBM LinuxONE مع أكثر من 1200 IBM Integrated Facilities for Linux® (IFL)، مما يدعم 14 Db2 Analytics Accelerators. تقوم بيئة التحليلات الواسعة والمتنامية باستمرار هذه - والتي تحتوي على أكثر من بيتابايت من البيانات - أكثر من ربع مليون استعلام معقد وما يصل 138 تيرابايت في المتوسط يومياً.
لدعم التوافر العالي/التعافي من الكوارث، يتم توزيع أنظمة LinuxONE عبر مركزي بيانات مختلفين ومنفصلين جغرافياً.
بعد تنفيذ Db2 Analytics Accelerator، يستفيد آلاف الموظفين والعديد من الإدارات في Banco do Brasil من رؤى في الوقت الفعلي مستمدة من استعلامات معقدة تصل إلى بيانات الكمبيوتر المركزي الحالية. هذا التحسّن في إعداد التقارير، وصولاً إلى مستوى الفروع، كان له تأثير كبير على النتائج الإيجابية للبنك خلال الفترات ربع السنوية المتتالية.
لقد أصبح Banco do Brasil، بالشراكة مع شركة IBM، واحدًا من أكثر الشركات المالية القائمة على البيانات في البرازيل. ويُعتبر Db2 Analytics Accelerator تقنية حساسة للأعمال بالنسبة إلى Banco do Brasil وهي تقنية لا بد من اقتنائها لجميع المؤسسات التي تستخدم Db2 for z/OS.
Banco do Brasil هو أقدم وثاني أكبر بنك في البرازيل، وكذلك ثاني أكبر بنك في أمريكا اللاتينية. لقد كان أحد البنوك البرازيلية الأربعة الأكثر ربحية منذ عام 2000 ويحتل مكانة قيادية قوية في الخدمات المصرفية بالتجزئة.
باستخدام IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS، يمكن الحصول على تحليل عالي السرعة لبيانات المؤسسة التي تحتاجها شركتك للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.
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الأمثلة المقدمة عن العملاء تهدف إلى توضيح كيفية استخدامهم لمنتجات IBM والنتائج التي قد حققوها. قد تختلف النتائج الفعلية من حيث الأداء أو التكلفة أو التوفير أو غيرها في بيئات تشغيل مختلفة.
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