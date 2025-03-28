في بيئة تنافسية مثل قطاع خدمات المطاعم والتنظيف الشامل، تعد المهارات التحليلية والتخطيطية ضرورية لتحسين ليس فقط الأعمال اليومية للمؤسسة، ولكن أيضًا لتحسين أدائها، وهو أمر أساسي لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتحقيق ميزة تنافسية.
في حالة شركة Ausolan، كانت الشركة تستخدم أنظمة متعددة غير مترابطة لإدارة بياناتها المالية والتشغيلية، مما أدى إلى عدم كفاءة العمليات وعدم وجود تحليل فوري للبيانات وعدم القدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الذي يتسم بمرونة متزايدة.
كان هذا الأسلوب في العمل يعيق رؤية وتحليل البيانات المالية والتشغيلية للشركة، مما يعقد عملية اتخاذ القرارات ويؤدي إلى ضياع الفرصة لتحسين الموارد وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة العامة. لذلك، كان على الشركة أن تتخذ خطوة أخرى نحو تحسين أداء المؤسسة ومراقبة عملياتها التشغيلية والمالية، ولتحقيق ذلك، برز تحليل البيانات ذات الصلة، وكذلك نمذجة العمليات والتخطيط، كأكثر الخيارات إقناعًا.
من أجل تحويل عملياتها التجارية والمالية، اختارت شركة Ausolan تنفيذ أداة تخطيط تعتمد على التحليلات والذكاء الاصطناعي في مؤسستها. ولتحقيق ذلك، اعتمدت على توجيه ودعم شركة SAIMA Solutions، الشريك التجاري لشركة IBM، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تنفيذ مشاريع تحليلات متقدمة باستخدام IBM Planning Analytics وأدوات أخرى مثل IBM Cognos Analytics، ولديها سجل حافل في القطاع الذي تعمل فيه شركة Ausolan.
حل IBM Planning Analytics، وهو حل IBM الذي يركز على تخطيط الأعمال والحل المفضل لعملية التحول في شركة Ausolan، قد تمكن من تحويل عمليات التخطيط المالي للشركة من خلال التركيز على تكامل البيانات والتخطيط ووضع الميزانية ونمذجة السيناريوهات.
فمن ناحية، وحدت تكامل البيانات جميع البيانات المالية والتشغيلية في منصة واحدة، مما يسهل الوصول في الوقت الفعلي وتحليل معلومات الشركة. وفي الوقت نفسه، تم تطوير لوحات معلومات تفاعلية لتزويد فريق الإدارة في Ausolan برؤية واضحة لأداء الأعمال وتسهيل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
لمعالجة التخطيط والميزانية بشكل أفضل، تم إنشاء نظام موحد لتمكين الشركة من وضع توقعات أكثر دقة وقابلة للتعديل بسهولة في هذه المجالات.
وأخيرًا، تُعد القدرة على التوقع والتنبؤ سمة أساسية في القطاع الذي تعمل فيه الشركة، لذلك تم تنفيذ وظائف النمذجة لمحاكاة سيناريوهات السوق المختلفة وتقييم التأثير الذي يمكن أن تولده على الأعمال.
وقد أدى تطبيق IBM Planning Analytics إلى تحسن كبير في العمليات، مما أدى إلى إحداث تغييرات في الكفاءة والدقة والاستجابة للسوق التنافسية والمتغيرة. وبفضل الأتمتة، تمكنت شركة Ausolan من تقليل الوقت المستغرق في دمج البيانات وإعداد الميزانية بشكل كبير.
وعلاوةً على ذلك، توفر لوحات المعلومات الجديدة رؤية واضحة للأداء المالي والتشغيلي للشركة، وهذا يساعد الإدارة العليا للشركة على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. كما أن القدرة على الاعتماد على المعلومات ذات الصلة والمحدّثة في الوقت الفعلي تنعكس بشكل كبير على بيان الدخل الخاص بشركة Ausolan.
وأخيراً، وبفضل تطبيق IBM Planning Analytics، أصبح لدى الشركة الآن القدرة على نمذجة وتعديل التوقعات. وتتيح لهم هذه المرونة التشغيلية التكيف بمرونة مع التقلبات في سوق خدمات تقديم الطعام والتنظيف المتكاملة التنافسية التي تعمل فيها.
Ausolan هي مجموعة أعمال مملوكة وطنيًا بنسبة 100٪، وهي شركة رائدة في تقديم الطعام وخدمات التنظيف الشاملة. وهي تدمج المشاريع المحلية في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، مع التقرب من العميل واحترام عادات كل مكان، كقيمة تفاضلية.
Saima Solutions هي شركة متخصصة في الحلول التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) والتخطيط التحليلي. تركز على تحسين العمليات التجارية لزيادة الربحية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتخطيط التحليلي وذكاء الأعمال وأتمتة العمليات الآلية. بصفتها شريكًا رسميًا لشركة IBM في إسبانيا، تتمتع بخبرة أكثر من 15 عامًا في قيادة وتنفيذ مشاريع التحليلات المتقدمة باستخدام IBM Planning Analytics (TM1) و Cognos Analytics.
تساعد Saima Solutions الشركات على تحسين الأداء من خلال تحليلات الأعمال ومشاريع إدارة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات الاستشارات والدعم والتدريب في هذه المجالات ويستند نهجها على تطبيق تحليل البيانات الذكي لتسهيل توفير التكاليف وتحسين النتائج. تم الاعتراف بالشركة كشريك لشركة IBM لهذا العام من قِبل CIO Review.
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