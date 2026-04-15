خدمات مصرفية سريعة وآمنة

بعد عقود من النمو، وصلت منظومة Atruvia التقنية إلى نقطة حرجة مع توسع البنية التحتية للشركة عبر مراكز البيانات، ومجموعات OpenShift، والسحابات العامة — كل منها بأدوات وعمليات وأطر امتثال خاصة بها. بدأت الأتمتة المجزأة، والتزويد اليدوي، والحوكمة غير المتسقة في إبطاء عمليات التسليم والابتكار. وما كان يضمن الاستقرار والوصول في السابق أصبح يمثل شبكة متشابكة من التبعيات.

يقول Martin Pelke، مالك منتجات البنية التحتية كتعليمات برمجية في Atruvia: "كنا ندير 250000 محطة عمل وآلاف الأجهزة الافتراضية. وكنا نعمل بمجموعة غريبة من الأدوات التي تُدمج معًا. وكان التركيز دائمًا على العملية وليس على المنتج.

وصل الضغط إلى نقطة حساسة عندما احتاجت Atruvia إلى توسيع نطاق OpenShift من عدد قليل من المجموعات إلى ما يصل إلى أربعين مجموعة. وكانت سير العمل القائمة على طلبات الدعم وعمليات التسليم اليدوية تعني انتظار المطورين لأسابيع للحصول على موارد جديدة، بينما ظلت المعرفة المؤسسية معزولة في صوامع. وكانت هناك حاجة إلى نهج مختلف جوهريًا.