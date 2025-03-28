AGL Energy هي واحدة من أقدم شركات الطاقة في أستراليا وكانت حجر الزاوية في قطاع الطاقة في البلاد لأكثر من 180 عامًا. كمزود رائد للطاقة المتكاملة، تدير AGL محفظة متنوعة تدير ملايين المنازل والشركات في جميع أنحاء الدولة. تكرس الشركة جهودها لحلول الطاقة المستدامة والابتكار، مما يقود انتقال أستراليا إلى مستقبل منخفض الكربون.
بصفتها مزودًا أساسيًا للخدمات، تلتزم AGL بتزويد العملاء بالمساعدة والدعم عند الحاجة. يوفر مساعد AGL للعملاء خياراً آخر للدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
بدأت الرحلة في عام 2016 عندما وُلدت فكرة الروبوت بهدف مساعدة العملاء على الخدمة الذاتية باستخدام قنوات AGL الرقمية. في عام 2017، تم إصدار أول تكرار من روبوت Alfie Bot الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمساعدة العملاء في تحديث تفاصيل حساباتهم.
في أوائل عام 2020 ، قام فريق AGL Assist و الذكاء الاصطناعي بالتعاون الوثيق مع IBM باستبدال Alfie Bot بمساعد افتراضي جديد يجيب على الأسئلة الشائعة ويتم تخصيصه باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. منذ ذلك الحين، استمر الفريق في تحسين المساعد الذي يُعرف الآن باسم مساعد AGL. بدءًا من المحتوى الخاص بالقناة بحيث يحصل العملاء على المساعدة ذات الصلة سواء كانوا يتحدثون على AGL.com.au، أو My Account (الويب الموثق) أو على تطبيق الأجهزة المحمولة AGL. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ الفريق العديد من رحلات المعاملات التي تمكّن المساعد ليس فقط من مساعدة العميل بل في الواقع إكمال الإجراءات للعميل. تم بناء هذه الرحلات باستخدام IBM® watsonx Assistant™ المدمج مع برنامج ERP الخاص بالشركة. وبمساعدة من ISW، أجرى الفريق أيضًا العديد من تحديثات مساعد watsonx Assistant بما في ذلك الانتقال إلى Watson Actions.
اليوم، يبدأ 125000 عميل كل شهر محادثة مع مساعد AGL وتتم خدمة 36-38٪ من هذه المحادثات بنجاح دون الحاجة إلى وكيل في الخطوط الأمامية.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، واصلت AGL تصميم مساعد AGL لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء، بما في ذلك الرحلات الجديدة لتمكين العملاء من عرض بطاقات الامتياز الخاصة بهم وإضافتها رقميًا. يمكن للعميل تقديم تفاصيل بطاقة الامتياز الخاصة به إلى مساعد AGL. سيقوم مساعد AGL بالتحقق من صحة البطاقة مع جهة إصدار البطاقة في الوقت الفعلي وإضافة البطاقة إلى نظام إدارة علاقات العملاء دون تدخل الوكيل.
مع انتقال الشركة إلى عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستكشف فريق AGL Assist والذكاء الاصطناعي إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز قدرة مساعد AGL على الإجابة عن أسئلة العملاء والمساعدة في الخدمة الذاتية. ويلتزم الفريق بمواصلة استكشاف المزيد من التقنيات الجديدة المتاحة لتعزيز تجربة عملائهم.
في AGL (الرابط موجود خارج ibm.com)، نعتقد أن الطاقة تجعل الحياة أفضل ونحن متحمسون لدعم الطريقة التي يعيش بها الأستراليون ويتنقلون ويعملون. توفر AGL الفخورة بأستراليا لأكثر من 185 عامًا، خدمات العملاء للطاقة والاتصالات و Netflix لحوالي 4.5 مليون عميل [1]. تلتزم شركة AGL بتوفير خدمات أساسية بسيطة وعادلة ويمكن الوصول إليها لعملائنا، وذلك أثناء انتقالهم نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحويل أنماط حياتهم وحركتهم وعملهم إلى الاعتماد على الكهرباء. تشغّل شركة AGL أكبر محفظة توليد كهرباء خاصة في أستراليا ضمن سوق الكهرباء الوطنية، والتي تتكون من توليد الكهرباء من الفحم والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية، والبطاريات وغيرها من تقنيات التدعيم، وأصول التخزين. نحن نبني على تاريخنا كواحد من كبار المستثمرين الخاصين في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا لقيادة أعمال الانتقال إلى مستقبل طاقة منخفض الانبعاثات وبأسعار معقولة وذكية بما يتماشى مع أهداف خطة عملنا للانتقال المناخي. سنواصل الابتكار في مجال الطاقة والخدمات الأساسية الأخرى لتحسين الطريقة التي يعيش بها الأستراليون، وللمساعدة في الحفاظ على العالم من حولنا للأجيال القادمة.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة agl.com.au
ISW (الرابط موجود خارج ibm.com) هي شركة أسترالية لتكامل الأنظمة ومزود حلول تكنولوجيا المعلومات الحائزة على العديد من الجوائز، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل البنية التحتية السحابية وتطوير البرمجيات وتكامل البيانات والأمن المؤسسي والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع التركيز على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء، تستفيد ISW من خبرتها العميقة في مجال التقنية لمساعدة الشركات على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات، من الاستشارات والتنفيذ إلى الخدمات المدارة والدعم، تتعاون ISW مع العملاء لتقديم حلول مصممة خصيصًا تدفع النمو والميزة التنافسية. تشتهر شركة ISW بالتزامها بالتميز ونجاح العملاء، وتظل شريكاً موثوقاً به للشركات التي تخوض غمار تعقيدات العصر الرقمي.
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