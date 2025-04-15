تساعد AdriaCamps الأشخاص على حجز أماكن إقامة أو أماكن تخييم في أكثر من 250 موقعًا للتخييم في جميع أنحاء كرواتيا وإيطاليا. توفر العديد من أنواع أماكن الإقامة، بما في ذلك المنازل المتنقلة والملاعب والخيام الفخمة، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من المرفق، بدءًا من حمامات السباحة الداخلية وحتى نقاط شحن السيارات الكهربائية (EV).
لمساعدة العملاء على اختيار مواقع الإقامة والمرافق المناسبة، تحتفظ AdriaCamps بقواعد بيانات متعددة ومخزن كبير من كتيبات PDF. يرجع وكلاء دعم العملاء إليها عند الإجابة على الاستفسارات حول آلاف الخيارات المختلفة المتاحة. ومع ذلك، أدى التبديل بين مصادر المعلومات إلى تقليل إنتاجية الفريق واستجابته، وشرعت AdriaCamps في إيجاد نهج أفضل.
يقول Marko Bukovac، المدير التقني في AdriaCamps: "بينما كنا نتطلع إلى توسيع الأعمال إلى مناطق جديدة، أدركنا أن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) لديها القدرة على مساعدتنا في الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للاستفسارات الواردة. كخطوة أولى، بحثنا عن شريك لمساعدتنا في تطوير أفضل خارطة طريق للذكاء الاصطناعي. على وجه الخصوص، أردنا التأكد من أننا نفهم بيانات التدريب التي تدخل في النظام والاستجابات التي يمكن أن نتوقعها منه".
اختارت AdriaCamps بناء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باستخدام IBM® watsonx.ai استوديو. "خلصنا إلى أن منصة IBM watsonx قدمت لنا أسهل نقطة بداية لإنشاء حل ذكاء اصطناعي توليدي للمؤسسات"، كما يقول Bukovac. "تقدم IBM أيضًا شفافية وضمانًا حول مصدر بيانات التدريب لنماذجها اللغوية الكبيرة (LLMs)."
بالاستعانة بخبرة شريك أعمال IBM شركة Deegloo وفريق مختبر IBM Build Lab، عملت AdriaCamps على مشروع استمر شهرين لبناء مساعد خدمة عملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، قادر على التحدث باللغتين الإنجليزية والألمانية. يجمع هذا المساعد المعلومات من خمسة مصادر ويقدمها بذكاء استجابةً لاستعلامات اللغة الطبيعية. إن العدد الهائل من الخيارات المختلفة عند نقطة الحجز جعل تطوير مساعد ذكاء اصطناعي تحديًا تقنيًا. لتحسين الاستجابات، طبقت Deegloo تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لجلب معلومات إضافية من مصادر موثوقة خارج بيانات التدريب. طوّرت Deegloo أيضًا وظيفة درجة الثقة للإشارة إلى درجة اليقين التي يتمتع بها مساعد الذكاء الاصطناعي بشأن استجاباته.
يعلق Bukovac قائلا: "كان فريق Deegloo على دراية جيدة بالتكنولوجيا ولديه مهارات برمجة قوية. لقد كانت تجربة رائعة أيضًا بسبب مرونتهم واستعدادهم لتفهم أولوياتنا المتغيرة أثناء المشروع."
يقول Bukovac: "كان الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) الذي أنجزناه مع Deegloo مفيدًا للغاية من حيث تعلم كيفية عمل منصة watsonx وسهولة تشغيلها". ويضيف: "سنعمل مستقبلًا على مواجهة تحديات إدارة البيانات المنظمة وإنشاء درجات ثقة موثوقة لاستجابات الذكاء الاصطناعي".
لدى AdriCamp خطة من ثلاث خطوات لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي. أولاً، سيؤدي هذا النظام إلى أتمتة الردود على استفسارات العملاء جزئيًا، مما يمكّن فريق خدمة العملاء المكون من خمسة عشر موظفًا من التركيز على الحالات الأكثر تعقيدًا. ثانيًا، ستقوم ببناء قاعدة معارف داخلية للوكلاء للاستعلام عنها. وأخيرًا، من المحتمل أن توفر روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي موجهة للعملاء.
يقول Bukovac: "رؤيتنا هي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عمل وكلائنا الحاليين، مما سيمكننا من التوسع إلى دول أخرى بنفس الفريق الحالي. سنحتاج إلى إجراء المزيد من الاختبارات ومعرفة كيف يحل القطاع الأوسع بعض التحديات المستقلة عن المنصات التي واجهناها. يمنحنا اختيارنا المبدئي لـ watsonx.ai المرونة اللازمة لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى بسهولة حسب الحاجة، مما يترك خياراتنا المستقبلية مفتوحة."
AdriaCamps هي خدمة معلومات وحجز عبر الإنترنت لأكثر من 250 موقعًا للتخييم في جميع أنحاء كرواتيا وإيطاليا. العلامة التجارية مملوكة ومدارة من قِبل Gaveia d.o.o. ، واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا السفر في كرواتيا.
Deegloo هي وكالة تطوير برمجيات تركز على تقديم حلول البيانات الضخمة والحلول القائمة على البيانات للمؤسسات. لقد دخلوا في شراكة مع IBM في عام 2023، مما ساعد العملاء في الحصول على أفضل قيمة ورؤى من بياناتهم.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.