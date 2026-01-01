Vineeta Menon

Sr. Strategy Consultant-Cloud Advisory

Vineeta Menon is a Strategy Consultant in IBM’s Cloud Advisory Center of Excellence with 23+ years in IT, advising large enterprises on cloud strategy, application portfolio assessment, and transformation roadmaps to drive hybrid and multi‑cloud adoption; her capabilities span modernization planning, business case development, migration wave design, operating model definition, governance and risk management for complex programs, and executive stakeholder alignment to accelerate value realization from cloud at scale.

Expertise
Cloud

