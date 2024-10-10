نظرًا لأن كل عنصر من عناصر بنية منصة Kubernetes يعتمد على العناصر الأخرى، تتطلب عميلة الملاحظة نهجًا أكثر شمولية.

يتطلب إجراء عملية الملاحظة على منصة Kubernetes من المنظمات تجاوز جمع وتحليل البيانات على مستوى المجموعات من سجلات وتتبعات ومقاييس؛ فربط البيانات لفهم العلاقات والأحداث بشكل أفضل داخل مجموعات منصة Kubernetes أمر أساسي في العملية. وهذا يعني أنه يجب على المنظمات الاعتماد على إستراتيجية ملاحظة السحابة الأصلية المخصصة والتدقيق في كل مصدر بيانات متاح داخل النظام.

تتضمن عملية الملاحظة في بيئة منصة K8s ما يلي:

1. تجاوز المقاييس والسجلات والتطبيقات. يجب أن تراعي عملية الملاحظة على منصة Kubernetes جميع بيانات السجل (من الحاويات والعقد الرئيسية والعاملة والبنية التحتية الأساسية) والمقاييس على مستوى التطبيق، تمامًا مثل مراقبة الأجهزة الافتراضية (VM). إلا إنه، على عكس الأجهزة الافتراضية (VM)، تنظم منصة Kubernetes تفاعلات الحاويات التي تتجاوز التطبيقات والمجموعات. وبهذه الطريقة، تحتوي بيئات منصة Kubernetes على كميات هائلة من البيانات القيمة خارج مجموعات الشبكات والتطبيقات وداخلها. بما في ذلك البيانات الموجودة في قنوات التكامل المستمر/ والتسليم المستمر CI/CD (التي تمد مجموعات منصة K8s بالبيانات) وسير عمل مستودع GitOps (الذي يدعم مجموعات منصة K8s).

كما لا تعرض منصة Kubernetes المقاييس والسجلات وبيانات التتبع بنفس الطريقة التي تعمل بها التطبيقات التقليدية والأجهزة الافتراضية. تميل منصة Kubernetes إلى التقاط البيانات "لقطات للبيانات" أو المعلومات التي تم التقاطها في نقطة معينة خلال دورة الحياة. قد يكون من الصعب—أو من المستحيل—، داخل نظام يسجل فيه كل عنصر داخل كل مجموعة أنواعًا مختلفة من البيانات بتنسيقات مختلفة وبسرعات مختلفة، إجراء عملية الملاحظة بمجرد تحليل نقاط البيانات المتفرقة.

علاوة على ذلك، لا يقوم Kubernetes بإنشاء ملفات سجل رئيسية على مستوى التطبيق أو نظام المجموعة. يسجل كل تطبيق ونظام مجموعة البيانات في بيئته الخاصة، لذلك يجب على المستخدمين تجميع البيانات وتصديرها يدويا لعرضها جميعا في مكان واحد. ونظرا لأن الحاويات يمكن أن تُنشأ أو تُزال أو تختفي تماما في غضون ثوانٍ، فإن البيانات المجمعة يدويا قد لا تقدم صورة كاملة بدون سياق مناسب.

2. تحديد أولويات السياق وترابط البيانات. تعد كل من عمليتي المراقبة والملاحظة جزئان أساسيان في الحفاظ على بنية تحتية فعالة لمنصة Kubernetes. ما يميز العمليتين عن بعضهم البعض هو الغرض من كل منهما. بينما تساعد عملية المراقبة على توضيح ما يجري في النظام، تهدف عملية الملاحظة إلى توضيح سبب عمل النظام بالطريقة التي هو عليها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعطي عملية المراقبة الفعالة على منصة Kubernetes الأولوية لوصل نقاط البيانات ببعضها ببعض للتوصل إلى السبب الأساسي وراء الأعطال في الأداء ومشكلات الوظائف.

لفهم سلوك المجموعات على منصة Kubernetes، يجب أن تفهم كل حدث فردي داخل المجموعة ضمن سياق جميع الأحداث الأخرى في المجموعة، والسلوك العام للمجموعة، وأي أحداث أدت إلى ذلك الحدث.

على سبيل المثال، إذا بدأت إحدى الحجيرات في عقدة عاملة وانتهت في عقدة عاملة أخرى، فعليك أن تفهم جميع الأحداث التي تحدث في الوقت نفسه في عقد منصة Kubernetes الأخرى، وجميع الأحداث التي تحدث داخل خدمات منصة Kubernetes الأخرى وخوادم واجهة برمجة التطبيقات ونطاقاتها للحصول على فهم واضح للتغيير وسببه الأساسي وعواقبه المحتملة.

بمعنى آخر، غالبًا ما يكون مجرد مراقبة المهام غير كافٍ في بيئة منصة Kubernetes. ولإجراء عملية الملاحظة على منصة Kubernetes، أو اكتساب معارف النظام ذات الصلة أو إجراء تحليلات دقيقة للسبب الأساسي، يجب أن تكون فرق تقنية المعلومات قادرة على تجميع البيانات من جميع أنحاء الشبكة ووضعها في سياقها.

3. استخدام أدوات الملاحظة في منصة Kubernetes. يعد إجراء عملية الملاحظة على منصة Kubernetes والحفاظ عليها مهمة كبيرة ومعقدة. إلا إن استخدام أطر العمل والأدوات الصحيحة يمكن أن يبسط العملية ويحسن العرض المصور للبيانات والشفافية بشكل عام.

يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من حلول الملاحظة، بما في ذلك البرامج التي تؤتمت عملية تجميع المقاييس وتحليلها (مثل Prometheus وGrafana)، والبرامج التي تؤتمت عملية التسجيل (مثل ELK وFluentD وElasticsearch) والبرامج التي تسهل تتبع الرؤية (مثل Jaeger). يمكن للحلول المدمجة، مثل OpenTelemetry، إدارة جميع ممارسات الملاحظة الرئيسية الثلاث. وتوفر حلول السحابة الأصلية المخصصة، مثل Google Cloud Operations، وAWS X-Ray، وAzure Monitor، وIBM Instana Observability، أدوات ملاحظة ولوحات معلومات منصة Kubernetes المُحسّنة للمجموعات التي تعمل على بنيتها التحتية.