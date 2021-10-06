إطار عمل الويب Django هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر يمكنه تسريع تطوير تطبيق الويب الذي يتم إنشاؤه بلغة البرمجة Python.
Django - وهي تنطق "جانغو"، نسبة إلى عازف الجاز الشهير جانغو راينهارت - هو إطار عمل مجاني مفتوح المصدر تم إصداره علنًا لأول مرة في عام 2005. يُسهّل Django "التطوير السريع والتصميم النظيف والعملي". إطار عمل الويب Django، الذي تم نشره على خادم ويب، يمكن أن يساعد المطورين على إنتاج واجهة ويب غنية بالميزات، آمنة وقابلة للتوسع.
البدء بإطار عمل الويب Django هو طريقة أكثر كفاءة لبناء تطبيق ويب بدلاً من البدء من الصفر، والذي يتطلب بناء الواجهة الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات وJavaScript وخرائط الموقع. مع إطار عمل الويب Django، يمكن لمطوري الويب التركيز على إنشاء تطبيق فريد والاستفادة من فائدة أكبر من استخدام أداة تطوير الويب.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات لاكتشاف المقصود بإطار العمل Django وكيفية استخدامه؟ هل ترغب في تجربة عملية في العمل مع تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام إطار عمل الويب Django؟ تقدم IBM برنامجًا تعليميًا مفصلاً خطوة بخطوة لاستخدام خدمات IBM Cloud لتتبع النشاط ومراقبة سلامة تطبيق Kubernetes القائم على Python والمكتوب باستخدام إطار عمل الويب Django ويعمل على IBM Cloud.
مع كل إطارات عمل الويب القائمة على Python للاختيار من بينها، لماذا تختار إطار العمل Django؟ قد لا يكون الأسهل في الاستخدام وهو بالتأكيد ليس الأحدث. ومع ذلك، قد يكون إطار عمل الويب Django هو الخيار المناسب عند بناء تطبيق ويب يتضمن البرمجة النصية عبر المواقع ويتوقع أن يتعامل مع عدد كبير من المستخدمين أو مجموعة معقدة من الميزات، مثل اتصال واجهة برمجة التطبيقات أو مصادقة المستخدم. وبناءً على عدد المشروعات على GitHub، فهو أيضًا يحظى بشعبية كبيرة.
يجب أن يكون أي شخص يتقن لغة برمجة Python وصياغتها قادرًا على بدء مشروع باستخدام إطار عمل الويب Django لإنشاء تطبيق ويب. (ملاحظة: على الرغم من أن معظم تطبيقات Django الأساسية مكتوبة بلغة Python، فإن تطبيقي admin وgis ضمن حزمة contrib يحتويان على كود JavaScript). ومع ذلك، يمكن لمطوري Django من المتوسطين إلى المتقدمين الاستفادة بشكل أفضل من نماذج Django، وهي ميزات أكثر تطورًا.
يُستخدم إطار عمل الويب Django منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد خضع لاختبارات مكثفة وتطوير مستمر من قِبَل مجتمع نشط جدًا. وحتى إن له منظمة غير ربحية؛ حيث تعمل مؤسسة Django للبرمجيات على تعزيز إطار عمل الويب Django ودعمه وتطويره. تكمن أقوى نقاط Django في مجموعة ميزاته الكبيرة - فمع وجود أكثر من 10000 حزمة Django، يغطي إطار العمل تقريبًا أي وظيفة قد تحتاج إليها من أي تطبيق ويب للقيام بها. وتشتمل الحزم على واجهات برمجة التطبيقات وأنظمة إدارة المحتوى ومصادقة المستخدم والتحقق من صحة النماذج وحماية CAPTCHA.
قاعدة مستخدمي إطار عمل الويب Django داعمة ومخصصة، مليئة بمطوري Django الموهوبين الذين يبذلون وقتهم وخبراتهم لتطوير أساس برمجيات Django وتحسينها وتحديثها. يمكن لتطبيقك الاستفادة من هذا الالتزام من خلال الاستفادة من الحزم المصممة جيدًا المتاحة لأي شخص يقوم بالبناء باستخدام Django.
جعل إدارة قواعد البيانات أشبه بلغة Python
بدء مشروع Django يسمح لك ببناء نموذج بيانات التطبيق بالكامل بلغة Python من دون الحاجة إلى استخدام SQL. باستخدام أداة تخطيط العلاقة بين الكائنات (ORM)، يحول Django بنية قاعدة البيانات التقليدية إلى فئات Python لتسهيل العمل في بيئة Python بالكامل. كما يدعم Django-MySQL نوع بيانات JSON والوظائف المرتبطة به.
في Django، تصبح جداول قاعدة البيانات الخاصة بك فئات Python. تتمكن تطبيقات الويب من الوصول إلى البيانات وإدارتها من خلال نماذج Django. ويتم تحويل حقول قاعدة البيانات ببساطة إلى سمات فئة. إذا كنت على دراية بتعريف سمات الفئة في Python، فيمكنك بسهولة تصميم قاعدة بيانات Django وإدارتها.
يقدم إطار عمل الويب Django اختصارًا للتكامل الكامل مع قاعدة بيانات التطبيق. ويوفر وظائف CRUD (الإنشاء، القراءة، التحديث، الحذف)، وHttpResponse، والبرمجة النصية عبر المواقع، ويوفر قدرات إدارة المستخدمين، وميزات إدارة البرمجيات والمزيد. يمكنك استيراد الحزم، والاتصال بقاعدة البيانات الخاصة بك ثم العودة إلى العمل على تطوير أجزاء تطبيقك التي تجعل منتجك فريدًا من نوعه.
نظرًا إلى أن Django مصمم لاستخدامه في تطوير تطبيقات الويب، فإنه يحتاج إلى طريقة لإنشاء صفحات HTML ديناميكية بسهولة لعرض البيانات الخاصة بكل مستخدم. يُنتج تطبيق Django صفحات HTML الديناميكية هذه باستخدام محرك قوالب مدمج يسمى لغة قوالب Django (DTL).
يسمح قالب HTML لمطوري Django بدمج العناصر الثابتة (بما في ذلك عناصر التصميم مثل الألوان أو الشعارات أو النصوص) مع البيانات (مثل أسماء المستخدمين أو المواقع) لإنشاء صفحة ويب جديدة سريعًا. باستخدام نموذج model-view-controller (MVC)، إذا أردت أن يرحّب تطبيقك بالمستخدم بالاسم عند تسجيل الدخول، فيمكنك إنشاء قالب يعرض النص الثابت ("مرحبًا بك في الموقع، X") ثم استخدام عنصر ديناميكي لعرض الاسم الأول للمستخدم تلقائيًا من قاعدة البيانات. وعند عرض الصفحة، ستدمج العناصر الديناميكية مع العناصر الثابتة لإنشاء تجربة مستخدم سلسة.
عند الإجابة عن سؤال "ما Django"، يجب أن نتحدث عن الميزات الخاصة التي يقدمها Django للأمان. تُعد تطبيقات الويب أهدافًا متكررة للمخترقين، وخاصة التطبيقات التي تخزن معلومات تسجيل دخول المستخدم أو البيانات المالية. يقدم Django ميزات للمساعدة على حماية تطبيقك ومستخدميك.
يتمثل أحد أكبر المخاطر التي تتعرض لها المواقع التي تقبل البيانات التي يدخلها المستخدم في أن المستخدم الخبيث سيضخ تعليمات برمجية مع بياناته، وهو ما قد يكون له تأثير كارثي في نظامك. وللحماية من هجمات مثل هذه، تتجاهل قوالب Django تلقائيًا أحرف HTML الشائعة في أي حقل يدخله المستخدم. على سبيل المثال، ستحول تلقائيًا "<" إلى "<" لجعل من الصعب ضخ تعليمات برمجية ضارة في برنامجك. يحمي Django من هجمات SQL بطريقة مماثلة؛ حيث يعيد تفسير الأوامر غير المصرح بها حتى لا يتمكن المستخدمون من تمرير تعليمات برمجية خاصة بهم إلى قاعدة البيانات الخاصة بك.
يمكن لمطوري الويب أيضًا الاعتماد على واجهات برمجة تطبيقات Django لاستخدام الحماية التلقائية من تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) لإدراج رمز مميز خاص بالمستخدم في طلبات POST. نتيجة لذلك، يمكن لمطوري الويب منع المستخدمين الخبيثين من تكرار طلبات POST أخرى للتظاهر بأنهم مستخدمون مخولون.
تتجاوز الحماية التي يوفرها Django ميزات الأمان الواضحة: يتم تعزيز جهود الأمان من خلال الخبرة الواسعة والتجربة التي تتمتع بها قاعدة مستخدمي Django. إذا قمت ببناء تطبيق الويب الخاص بك بالكامل من الصفر، فإنك تخاطر بإدخال ثغرة أمنية في وحدتك النمطية عن طريق الخطأ. تُستخدم حزم Django على نطاق واسع، وهي مفتوحة المصدر ويتم تقييمها جيدًا من قِبل مطوري الويب، لذا يمكنك أن تكون أكثر ثقة بأنها ستحمي بياناتك.
أحد أكبر التحديات في تطوير الويب هو قابلية التوسع. يجب أن يتعامل التطبيق الخاص بك مع عدد الاتصالات النشطة المطلوبة بالضبط في أي وقت معين. وإذا تجاوزت الاتصالات تقديرك، فسيواجه مستخدموك تأخيرات وفترات تعطل. إذا قمت بالتقدير بشكل متحفظ للغاية، فستدفع مقابل النطاق الترددي وخوادم الويب التي لا تستخدمها. لذا تحتاج إلى تطبيق قادر على النمو مع اكتساب المزيد من المستخدمين.
إطار عمل الويب Django يجعل التوسع أمرًا سهلاً. نظرًا إلى أن تطبيق Django يمكنه إدارة جلسات المستخدم الخاصة بك، فإنه يمكنك إضافة المزيد من مثيلات تطبيقك ونقل تجربة المستخدم عبر الإصدارات من دون فقدان البيانات. يستخدم العديد من مطوري مشروعات Django أيضًا مدير ذاكرة التخزين المؤقت مثل Varnish لتحميل العناصر الثابتة من الموقع للمستخدمين مسبقًا.
ستحتاج إلى تكوين مدير ذاكرة التخزين المؤقت بعناية لتجنب التخزين المؤقت لموقعك بالكامل عن طريق الخطأ، بما في ذلك العناصر الديناميكية. فقد يؤدي تكوين ذاكرة التخزين المؤقت بشكل سيئ أيضًا إلى مشاركة البيانات من مستخدم إلى آخر. يمكنك تجنب الإفراط في التخزين المؤقّت باستخدام إطار التخزين المؤقت الأصلي في Django (رغم محدوديته) جنبًا إلى جنب مع مدير تخزين مؤقت خارجي، وذلك لتحرير موارد الأداء مع اختيار العناصر التي يتم تخزينها بعناية.
عند الإجابة عن سؤال "ما Django"، أحد الإجابات هو أنه إطار عمل ويب قابل للتوسع بدرجة كبيرة. ما مدى قابليته للتوسع؟ يُعد Instagram وDisqus من بين المواقع الكبيرة جدًا التي تستخدم Django لدعم قواعد مستخدميها الضخمة.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
خدمة مُدارة بالكامل ومستأجر واحد لتطوير تطبيقات Java وتسليمها.
استخدم أدوات وبرمجيات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية ونشرها وإدارتها عبر أجهزة وبيئات متعددة.
إن تطوير تطبيقات السحابة يعني البناء مرة واحدة، والتكرار بسرعة، والنشر في أي مكان.
تقدِّم خدمات استشارات تطوير التطبيقات من IBM Cloud توجيهات الخبراء وحلولًا مبتكرة لتبسيط استراتيجيتك السحابية. تعاون مع خبراء IBM في مجال السحابة والتطوير لتحديث تطبيقاتك وتوسيع نطاقها وتسريعها، ما يحقق النتائج التحويلية لأعمالك.