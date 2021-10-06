هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات لاكتشاف المقصود بإطار العمل Django وكيفية استخدامه؟ هل ترغب في تجربة عملية في العمل مع تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام إطار عمل الويب Django؟ تقدم IBM‎ برنامجًا تعليميًا مفصلاً خطوة بخطوة لاستخدام خدمات IBM Cloud لتتبع النشاط ومراقبة سلامة تطبيق Kubernetes القائم على Python والمكتوب باستخدام إطار عمل الويب Django ويعمل على IBM Cloud.

مع كل إطارات عمل الويب القائمة على Python للاختيار من بينها، لماذا تختار إطار العمل Django؟ قد لا يكون الأسهل في الاستخدام وهو بالتأكيد ليس الأحدث. ومع ذلك، قد يكون إطار عمل الويب Django هو الخيار المناسب عند بناء تطبيق ويب يتضمن البرمجة النصية عبر المواقع ويتوقع أن يتعامل مع عدد كبير من المستخدمين أو مجموعة معقدة من الميزات، مثل اتصال واجهة برمجة التطبيقات أو مصادقة المستخدم. وبناءً على عدد المشروعات على GitHub، فهو أيضًا يحظى بشعبية كبيرة.

يجب أن يكون أي شخص يتقن لغة برمجة Python وصياغتها قادرًا على بدء مشروع باستخدام إطار عمل الويب Django لإنشاء تطبيق ويب. (ملاحظة: على الرغم من أن معظم تطبيقات Django الأساسية مكتوبة بلغة Python، فإن تطبيقي admin وgis ضمن حزمة contrib يحتويان على كود JavaScript). ومع ذلك، يمكن لمطوري Django من المتوسطين إلى المتقدمين الاستفادة بشكل أفضل من نماذج Django، وهي ميزات أكثر تطورًا.